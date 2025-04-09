https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/tas-bebek-lakapli-unlu-sarkici-gonul-yazar-sevenlerini-uzdu-1095247188.html

'Taş bebek' lakaplı ünlü şarkıcı Gönül Yazar sevenlerini üzdü

'Taş bebek' lakaplı ünlü şarkıcı Gönül Yazar sevenlerini üzdü

Sputnik Türkiye

'Taş bebek' lakabıyla tanınan ve sevilen ünlü şarkıcı Gönül Yazar'ın sağlık durumunun kötü olduğu belirtildi.

2025-04-09T12:15+0300

2025-04-09T12:15+0300

2025-04-09T12:15+0300

yaşam

gönül yazar

onur akay

taş bebek

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Türk sanat müziğinin ve Türk sinemasının usta ismi 88 yaşındaki Gönül Yazar'ın sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçirdiği belirtildi. Müzisyen Onur Akay, sosyal medyasından ünlü şarkıcı ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin!" dedi. Yazar, geçtiğimiz yıllarda pıhtı atması nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüştü. Katıldığı bir programda ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Akay'ın bu paylaşımı ünlü sanatçının hayranlarını üzdü. Gönül Yazar kimdir?Gönül Yazar, 12 Ağustos 1932 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Sanat hayatına 22 yaşında girdiği Ege Ses Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilerek atıldı. Necdet Yazar'la evlenerek Ankara Radyosu'na giren sanatçı Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan gibi değerli hocaların birikiminden yararlandı. Ankara Radyosu'ndan İstanbul sahnelerine transfer oldu. 1962'de yayınladığı "Bak Bir Varmış/Takamadım Başıma Yıldızlardan Tacımı" 78'liği sanatçının ilk kaydı oldu.Taş bebek olarak tanındıDaha sonra bir kez taş plak kaydı yayınladı. İlk 45'liği ise 1965'te yayınladığı "Kelebeğim/Hayran Olurum Aşkı Bilene". Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı; başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı "Taş Bebek" filminden sonra "Taş Bebek" olarak tanındı. Bir çok filmde, tiyatro oyununda rol alan ünlü isim bir çok ödülün de sahibi oldu. Vasiyetini açıklamıştı: LÖSEV'e bağışlayacağım demiştiÜnlü isim daha önce yaptığı bir açıklamada, Erol Simavi ile evliliğinden dünyaya gelen kızının 'çok mirasa konduğunu' belirtirken, "Allah'a şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim. Ortaköy'de oturduğum ev çok pahalılanmış, LÖSEV'e bağış yapacağım orasını. Tabii o ev ben yaşarken benim benden sonrası için o küçük lösemili çocuklar için bağışlayacağım.' ifadelerini kullanmıştı.

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