'Taş bebek' lakaplı ünlü şarkıcı Gönül Yazar sevenlerini üzdü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Yükseköğretim Kurulu'ndan boykot ihtarı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
2025’te en az 71 kadın öldürüldü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ömer Fethi Gürer: 'Bu yıl 111 traktör ve 2937 tarla icra yoluyla satışa çıkarıldı'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gökhan Şirin: 'Spor, saygı çerçevesinde olmalı'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı'nda neler yaşandı?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Amerikalı şirketler dahi ABD’yi terk edebilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
TARİHTE BUGÜN
‘Yeniden doğan’ bir dâhi: Pablo Picasso
17:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: ‘Türkiye'de 21 üründe arz açığı var'
18:14
18 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa oldu
18:38
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Epstein dostu Türkiye Büyükelçisi adayı: Kırbaç yeterli olduğunda...
19:17
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Cerit: CHP dış politikada yüzünü ABD'ye dönecek gözüküyor
19:37
10 dk
SEYİR HALİ
'Doğuştan katiller dünyasına hoş geldiniz'
07:13
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'den teklif: Cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve bakanların siyasete girmeden 5 yıl önceki mal varlıkları raporlansın
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tülay Korkmaz: 'Trafik kazaları bir kader değil; ihmalkârlık ve eğitimsizlik'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mustafa Kemal Atatürk'ün, geometri alanında yaptığı yenilikler.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÖZEL HABER
Tarımda yaş ortalaması alarm veriyor: Gençler çiftçi olmak istemiyor
15:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/tas-bebek-lakapli-unlu-sarkici-gonul-yazar-sevenlerini-uzdu-1095247188.html
'Taş bebek' lakaplı ünlü şarkıcı Gönül Yazar sevenlerini üzdü
'Taş bebek' lakaplı ünlü şarkıcı Gönül Yazar sevenlerini üzdü
Sputnik Türkiye
'Taş bebek' lakabıyla tanınan ve sevilen ünlü şarkıcı Gönül Yazar'ın sağlık durumunun kötü olduğu belirtildi.
2025-04-09T12:15+0300
2025-04-09T12:15+0300
yaşam
gönül yazar
onur akay
taş bebek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/1a/1045053981_67:0:1932:1049_1920x0_80_0_0_9f9adecea592e740a1cc96f3b2e640d4.jpg
Türk sanat müziğinin ve Türk sinemasının usta ismi 88 yaşındaki Gönül Yazar'ın sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçirdiği belirtildi. Müzisyen Onur Akay, sosyal medyasından ünlü şarkıcı ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin!" dedi. Yazar, geçtiğimiz yıllarda pıhtı atması nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüştü. Katıldığı bir programda ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Akay'ın bu paylaşımı ünlü sanatçının hayranlarını üzdü. Gönül Yazar kimdir?Gönül Yazar, 12 Ağustos 1932 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Sanat hayatına 22 yaşında girdiği Ege Ses Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilerek atıldı. Necdet Yazar'la evlenerek Ankara Radyosu'na giren sanatçı Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan gibi değerli hocaların birikiminden yararlandı. Ankara Radyosu'ndan İstanbul sahnelerine transfer oldu. 1962'de yayınladığı "Bak Bir Varmış/Takamadım Başıma Yıldızlardan Tacımı" 78'liği sanatçının ilk kaydı oldu.Taş bebek olarak tanındıDaha sonra bir kez taş plak kaydı yayınladı. İlk 45'liği ise 1965'te yayınladığı "Kelebeğim/Hayran Olurum Aşkı Bilene". Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı; başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı "Taş Bebek" filminden sonra "Taş Bebek" olarak tanındı. Bir çok filmde, tiyatro oyununda rol alan ünlü isim bir çok ödülün de sahibi oldu. Vasiyetini açıklamıştı: LÖSEV'e bağışlayacağım demiştiÜnlü isim daha önce yaptığı bir açıklamada, Erol Simavi ile evliliğinden dünyaya gelen kızının 'çok mirasa konduğunu' belirtirken, "Allah'a şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim. Ortaköy'de oturduğum ev çok pahalılanmış, LÖSEV'e bağış yapacağım orasını. Tabii o ev ben yaşarken benim benden sonrası için o küçük lösemili çocuklar için bağışlayacağım.' ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/volkan-konak-baba-tarafina-uysak-58de-olduk-demisti-58-yasinda-hayatini-kaybetti-1095108860.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/1a/1045053981_300:0:1699:1049_1920x0_80_0_0_281fcecd73889fbdab6070641fd5fd9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gönül yazar, gönül yazar kimdir, gönül yazar yaşıyor mu, gönül yazar öldü mü, gönül yazar kaç yaşında, gönül yazarın kocası kim, gönül yazar ne zaman öldü
gönül yazar, gönül yazar kimdir, gönül yazar yaşıyor mu, gönül yazar öldü mü, gönül yazar kaç yaşında, gönül yazarın kocası kim, gönül yazar ne zaman öldü

'Taş bebek' lakaplı ünlü şarkıcı Gönül Yazar sevenlerini üzdü

12:15 09.04.2025
© TwitterGönül Yazar
Gönül Yazar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© Twitter
Abone ol
Türkiye'nin 'taş bebek' lakaplı ünlü şarkıcısı 88 yaşındaki Gönül Yazar'ın sağlık durumunun iyi olmadığı belirtildi.
Türk sanat müziğinin ve Türk sinemasının usta ismi 88 yaşındaki Gönül Yazar'ın sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçirdiği belirtildi. Müzisyen Onur Akay, sosyal medyasından ünlü şarkıcı ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin!" dedi.
Yazar, geçtiğimiz yıllarda pıhtı atması nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüştü. Katıldığı bir programda ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Akay'ın bu paylaşımı ünlü sanatçının hayranlarını üzdü.

Gönül Yazar kimdir?

Gönül Yazar, 12 Ağustos 1932 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Sanat hayatına 22 yaşında girdiği Ege Ses Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilerek atıldı. Necdet Yazar'la evlenerek Ankara Radyosu'na giren sanatçı Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan gibi değerli hocaların birikiminden yararlandı. Ankara Radyosu'ndan İstanbul sahnelerine transfer oldu. 1962'de yayınladığı "Bak Bir Varmış/Takamadım Başıma Yıldızlardan Tacımı" 78'liği sanatçının ilk kaydı oldu.

Taş bebek olarak tanındı

Daha sonra bir kez taş plak kaydı yayınladı. İlk 45'liği ise 1965'te yayınladığı "Kelebeğim/Hayran Olurum Aşkı Bilene". Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı; başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı "Taş Bebek" filminden sonra "Taş Bebek" olarak tanındı. Bir çok filmde, tiyatro oyununda rol alan ünlü isim bir çok ödülün de sahibi oldu.

Vasiyetini açıklamıştı: LÖSEV'e bağışlayacağım demişti

Ünlü isim daha önce yaptığı bir açıklamada, Erol Simavi ile evliliğinden dünyaya gelen kızının 'çok mirasa konduğunu' belirtirken, "Allah'a şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim. Ortaköy'de oturduğum ev çok pahalılanmış, LÖSEV'e bağış yapacağım orasını. Tabii o ev ben yaşarken benim benden sonrası için o küçük lösemili çocuklar için bağışlayacağım.' ifadelerini kullanmıştı.
Volkan Konak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2025
YAŞAM
Volkan Konak, 'Baba tarafına uysak 58'de öldük' demişti: 58 yaşında hayatını kaybetti
3 Nisan, 16:20

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала