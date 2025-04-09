https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-gida-guvenilirligi-kirmizi-cizgimizdir-1095262932.html
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimizdir
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimizdir
Sputnik Türkiye
Gıda denetimleriyle ilgili açıklama yapan Bakan Yumaklı, gıda güvenirliliğinin kırmızı çizgileri olduğunu ifade ederek "Bu konuda kimsenin gözünün yaşına... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T19:52+0300
2025-04-09T19:52+0300
2025-04-09T19:52+0300
i̇brahim yumaklı
haberler
türki̇ye
gıda
gıda zehirlenmesi
denetim
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin önemli gündem konularından biri olan gıda güvenirliliği üzerine sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı. "Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimizdir" diyen Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tüketiciye güvenilir gıda ulaştırmak amacıyla yürüttüğü denetimlerin kararlı ve aralıksız şekilde devam ettiğini söyledi.Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımların gecikmeksizin uygulandığını aktaran Yumaklı "Hiçbir kişi ya da kurumun halk sağlığına zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı tekraren ifade etmek isterim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/resmen-oldurmeye-tesebbus-648-kisi-zehirlendi-tavuk-donerde-camasir-suyu-hilesi-1095132736.html
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i̇brahim yumaklı, haberler, gıda, gıda zehirlenmesi, denetim
i̇brahim yumaklı, haberler, gıda, gıda zehirlenmesi, denetim
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimizdir
Gıda denetimleriyle ilgili açıklama yapan Bakan Yumaklı, gıda güvenirliliğinin kırmızı çizgileri olduğunu ifade ederek "Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı tekraren ifade etmek isterim. Güvenilir gıda için, dün olduğu gibi yarın da sahada olacağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin önemli gündem konularından biri olan gıda güvenirliliği üzerine sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı.
"Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimizdir" diyen Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tüketiciye güvenilir gıda ulaştırmak amacıyla yürüttüğü denetimlerin kararlı ve aralıksız şekilde devam ettiğini söyledi.
Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımların gecikmeksizin uygulandığını aktaran Yumaklı "Hiçbir kişi ya da kurumun halk sağlığına zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı tekraren ifade etmek isterim" dedi.