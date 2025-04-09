https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-gida-guvenilirligi-kirmizi-cizgimizdir-1095262932.html

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimizdir

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimizdir

Sputnik Türkiye

Gıda denetimleriyle ilgili açıklama yapan Bakan Yumaklı, gıda güvenirliliğinin kırmızı çizgileri olduğunu ifade ederek "Bu konuda kimsenin gözünün yaşına... 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T19:52+0300

2025-04-09T19:52+0300

2025-04-09T19:52+0300

i̇brahim yumaklı

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türki̇ye

gıda

gıda zehirlenmesi

denetim

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin önemli gündem konularından biri olan gıda güvenirliliği üzerine sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı. "Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimizdir" diyen Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tüketiciye güvenilir gıda ulaştırmak amacıyla yürüttüğü denetimlerin kararlı ve aralıksız şekilde devam ettiğini söyledi.Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımların gecikmeksizin uygulandığını aktaran Yumaklı "Hiçbir kişi ya da kurumun halk sağlığına zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı tekraren ifade etmek isterim" dedi.

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i̇brahim yumaklı, haberler, gıda, gıda zehirlenmesi, denetim