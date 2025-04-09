https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/sarallar-cetesinin-kilit-ismi-ataturk-havalimaninda-yakalandi-turkiyeye-giris-yapiyordu-1095259548.html
Sarallar Çetesi'nin kilit ismi Atatürk Havalimanı'nda yakalandı: Türkiye'ye giriş yapıyordu
Sarallar Çetesi'nin kilit ismi Atatürk Havalimanı'nda yakalandı: Türkiye'ye giriş yapıyordu
Sputnik Türkiye
Sarallar suç örgütü yöneticisi firarı Ali A.U.U., Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı. 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T17:25+0300
2025-04-09T17:25+0300
2025-04-09T17:25+0300
türki̇ye
sarallar
atatürk havalimanı
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Sarallar Çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün önemli isimlerinden biri olan ve firari olduğu belirlenen Ali. U.U., Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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sarallar, atatürk havalimanı
sarallar, atatürk havalimanı
Sarallar Çetesi'nin kilit ismi Atatürk Havalimanı'nda yakalandı: Türkiye'ye giriş yapıyordu
Ayrıntılar geliyor
Sarallar suç örgütü yöneticisi firarı Ali A.U.U., Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı.
Sarallar Çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün önemli isimlerinden biri olan ve firari olduğu belirlenen Ali. U.U., Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.