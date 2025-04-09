https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/sarallar-cetesinin-kilit-ismi-ataturk-havalimaninda-yakalandi-turkiyeye-giris-yapiyordu-1095259548.html

Sarallar Çetesi'nin kilit ismi Atatürk Havalimanı'nda yakalandı: Türkiye'ye giriş yapıyordu

Sarallar Çetesi'nin kilit ismi Atatürk Havalimanı'nda yakalandı: Türkiye'ye giriş yapıyordu

Sputnik Türkiye

Sarallar suç örgütü yöneticisi firarı Ali A.U.U., Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı. 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T17:25+0300

2025-04-09T17:25+0300

2025-04-09T17:25+0300

türki̇ye

sarallar

atatürk havalimanı

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Sarallar Çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün önemli isimlerinden biri olan ve firari olduğu belirlenen Ali. U.U., Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

türki̇ye

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sarallar, atatürk havalimanı