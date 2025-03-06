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Sarallar suç örgütü soruşturmasında 62 şüpheli hakkında iddianame hazır
Sarallar suç örgütü soruşturmasında 62 şüpheli hakkında iddianame hazır
Sputnik Türkiye
Sarallar olarak bilinen organize suç örgütünde faaliyet gösterdiği öne sürülen 25'i tutuklu 62 şüpheli hakkında iddianame hazırlanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T00:53+0300
2025-03-06T00:53+0300
türki̇ye
sarallar
i̇stanbul
organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Sarallar olarak bilinen organize suç örgütünde faaliyet gösterdiği öne sürülen Turan Yıldırım'ı yurtdışına kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K. ile müteahhit Kenan Koçak'ın da aralarında olduğu 62 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.Ahmet Akgül ve Ceyhun Göksun mağdur, Abdullah Taşkın, Reyhan Göksun Taşkın, Zeynep Güdücü ile Erkan Güdücü'nün müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede, şüphelilerin müştekilere karşı gerçekleştirdiği öne sürülen 16 farklı eylem anlatıldı.Aynı suçlardan ceza istemi 14 yıldan 35.5 yıla yükseldiŞüpheli Kenan Koçak'ın suçluyu kayırma, göçmen kaçakçılığı, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından 13 yıl 9 aydan 29 yıla kadar hapsi istenilen iddianamede, emniyet müdürü M.D.K'nin kamu görevlisi olması nedeniyle aynı suçlardan 14 yıldan 35.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.İddianamede, hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan şüpheli Turan Yıldırım'ın, nitelikli yağma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 30 yıldan 60 yıla kadar hapsi istendi.59 şüphelinin ise suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ile suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından 6 yıldan 33 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.İddianame değerlendirilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
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sarallar, i̇stanbul, organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü
sarallar, i̇stanbul, organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü

Sarallar suç örgütü soruşturmasında 62 şüpheli hakkında iddianame hazır

00:53 06.03.2025
© İHA / İSMAİL COŞKUN-AW136018Çağlayan Adliyesi
Çağlayan Adliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© İHA / İSMAİL COŞKUN-AW136018
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Sarallar olarak bilinen organize suç örgütünde faaliyet gösterdiği öne sürülen 25'i tutuklu 62 şüpheli hakkında iddianame hazırlanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Sarallar olarak bilinen organize suç örgütünde faaliyet gösterdiği öne sürülen Turan Yıldırım'ı yurtdışına kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K. ile müteahhit Kenan Koçak'ın da aralarında olduğu 62 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.
Ahmet Akgül ve Ceyhun Göksun mağdur, Abdullah Taşkın, Reyhan Göksun Taşkın, Zeynep Güdücü ile Erkan Güdücü'nün müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede, şüphelilerin müştekilere karşı gerçekleştirdiği öne sürülen 16 farklı eylem anlatıldı.

Aynı suçlardan ceza istemi 14 yıldan 35.5 yıla yükseldi

Şüpheli Kenan Koçak'ın suçluyu kayırma, göçmen kaçakçılığı, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından 13 yıl 9 aydan 29 yıla kadar hapsi istenilen iddianamede, emniyet müdürü M.D.K'nin kamu görevlisi olması nedeniyle aynı suçlardan 14 yıldan 35.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianamede, hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan şüpheli Turan Yıldırım'ın, nitelikli yağma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 30 yıldan 60 yıla kadar hapsi istendi.
59 şüphelinin ise suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ile suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından 6 yıldan 33 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
İddianame değerlendirilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
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