https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/ingiliz-kulupleri-victor-osimhen-icin-harekete-gecti-mikel-obi-ve-rio-ferdinand-transfer-cagrisi-1095234235.html

İngiliz kulüpleri, Victor Osimhen için harekete geçti: Mikel Obi ve Rio Ferdinand transfer çağrısı yaptı

İngiliz kulüpleri, Victor Osimhen için harekete geçti: Mikel Obi ve Rio Ferdinand transfer çağrısı yaptı

Sputnik Türkiye

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand ve eski Chelsea yıldızı John Mikel Obi, Süper Lig'in yıldız golcüsü Victor Osimhen için kulüplerini harekete geçmeye... 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T22:19+0300

2025-04-08T22:19+0300

2025-04-08T22:19+0300

spor

rio ferdinand

manchester united

chelsea

transfer

transfermarkt

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

galatasaray

napoli

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Hem Manchester United hem Chelsea, Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen için harekete geçti.Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Süper Lig'in yıldız forveti Victor Osimhen'in transferini destekleyerek, "Golcüye ihtiyacımız var" açıklaması yaptı. Eski Chelsea yıldızı John Mikel Obi de Osimhen'i Premier Lig'e çağırarak, "Chelsea'nin kaderini değiştirebilir" ifadelerini kullandı. İki eski futbolcunun çağrıları İngiliz basınında geniş yankı uyandırırken transferin yaz aylarında gerçekleşebileceği ifade edildi.Nijeryalı yıldız, Galatasaray'da 28 maçta 20 golle dikkat çekerken, Napoli'nin 100 milyon euro bonservis isteğinin transferi zorlaştırdığı açıklandı. İngiliz taraftarlar sosyal medyada transferi coşkuyla beklerken, bazıları ücret ve fair play riskine dikkat çekti. Yaz transfer döneminde Osimhen için kıyasıya bir mücadele beklenirken, United ve Chelsea'nin yanı sıra diğer Avrupa devleri de yıldız oyuncunun peşinde olacağı belirtildi.

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