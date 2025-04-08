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İngiliz kulüpleri, Victor Osimhen için harekete geçti: Mikel Obi ve Rio Ferdinand transfer çağrısı yaptı
İngiliz kulüpleri, Victor Osimhen için harekete geçti: Mikel Obi ve Rio Ferdinand transfer çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
Manchester United efsanesi Rio Ferdinand ve eski Chelsea yıldızı John Mikel Obi, Süper Lig'in yıldız golcüsü Victor Osimhen için kulüplerini harekete geçmeye... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
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Hem Manchester United hem Chelsea, Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen için harekete geçti.Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Süper Lig'in yıldız forveti Victor Osimhen'in transferini destekleyerek, "Golcüye ihtiyacımız var" açıklaması yaptı. Eski Chelsea yıldızı John Mikel Obi de Osimhen'i Premier Lig'e çağırarak, "Chelsea'nin kaderini değiştirebilir" ifadelerini kullandı. İki eski futbolcunun çağrıları İngiliz basınında geniş yankı uyandırırken transferin yaz aylarında gerçekleşebileceği ifade edildi.Nijeryalı yıldız, Galatasaray'da 28 maçta 20 golle dikkat çekerken, Napoli'nin 100 milyon euro bonservis isteğinin transferi zorlaştırdığı açıklandı. İngiliz taraftarlar sosyal medyada transferi coşkuyla beklerken, bazıları ücret ve fair play riskine dikkat çekti. Yaz transfer döneminde Osimhen için kıyasıya bir mücadele beklenirken, United ve Chelsea'nin yanı sıra diğer Avrupa devleri de yıldız oyuncunun peşinde olacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/pfdk-derbideki-cezalari-duyurdu-galatasaray-kupa-macinda-iki-yildizini-oynatamayacak-1095230323.html
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rio ferdinand, manchester united, chelsea, transfer, transfermarkt , futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, napoli, napoli futbol takımı, napoli futbol kulübü
rio ferdinand, manchester united, chelsea, transfer, transfermarkt , futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, napoli, napoli futbol takımı, napoli futbol kulübü

İngiliz kulüpleri, Victor Osimhen için harekete geçti: Mikel Obi ve Rio Ferdinand transfer çağrısı yaptı

22:19 08.04.2025
© AA / Abdülhamid HoşbaşGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
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Manchester United efsanesi Rio Ferdinand ve eski Chelsea yıldızı John Mikel Obi, Süper Lig'in yıldız golcüsü Victor Osimhen için kulüplerini harekete geçmeye çağırdı. İki futbol efsanesinin açıklamaları, transfer tartışmalarını alevlendirirken Galatasaray'da kiralık olarak oynayan oyuncunun geleceği merak konusu oldu.
Hem Manchester United hem Chelsea, Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen için harekete geçti.
Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Süper Lig'in yıldız forveti Victor Osimhen'in transferini destekleyerek, "Golcüye ihtiyacımız var" açıklaması yaptı. Eski Chelsea yıldızı John Mikel Obi de Osimhen'i Premier Lig'e çağırarak, "Chelsea'nin kaderini değiştirebilir" ifadelerini kullandı. İki eski futbolcunun çağrıları İngiliz basınında geniş yankı uyandırırken transferin yaz aylarında gerçekleşebileceği ifade edildi.
Nijeryalı yıldız, Galatasaray'da 28 maçta 20 golle dikkat çekerken, Napoli'nin 100 milyon euro bonservis isteğinin transferi zorlaştırdığı açıklandı. İngiliz taraftarlar sosyal medyada transferi coşkuyla beklerken, bazıları ücret ve fair play riskine dikkat çekti. Yaz transfer döneminde Osimhen için kıyasıya bir mücadele beklenirken, United ve Chelsea'nin yanı sıra diğer Avrupa devleri de yıldız oyuncunun peşinde olacağı belirtildi.
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