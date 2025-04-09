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Meteoroloji’den tüm Türkiye'ye kritik uyarı: Peş peşe kar, sağanak, fırtına ve toz taşınımı 'uçuracak'
Meteoroloji’den tüm Türkiye'ye kritik uyarı: Peş peşe kar, sağanak, fırtına ve toz taşınımı 'uçuracak'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, 9 Nisan için 10 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli yağmur, kar, fırtına ve toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde düşecek. İşte il il hava durumu raporu ve tedbir önerileri.
2025-04-09T07:02+0300
2025-04-09T07:05+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
akdeniz
doğu
güneydoğu anadolu
kar
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Nisan Çarşamba günü için kritik hava durumu tahminlerini paylaştı. Sarı kodlu uyarı verilen illerRapora göre, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tokat ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verildi. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyorİç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağmur, gök gürültülü yağış ve kar etkili olacak. Özellikle Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Antalya’nın batı kesimleri ile Van’ın güneyi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Hava sıcaklıkları düşüyorMeteoroloji, sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına ineceğini açıkladı. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgar ve fırtına uyarısıDoğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda, güney yönlerden esen rüzgarın fırtına (40-70 km/saat) seviyelerine ulaşabileceği belirtildi. Bu durumun ulaşımda aksamalara ve çatı uçması gibi risklere neden olabileceği vurgulandı.Toz taşınımı etkili olacakDoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusunda, toz taşınımı bekleniyor. Uzmanlar, bu durumun hava kalitesini düşüreceği, görüş mesafesini azaltacağı ve yer yer çamur yağışı ihtimali doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.Yetkililerden peş peşe uyarıMeteoroloji ve yerel yönetimler, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde çağrı yaptı. Özellikle yağışın ve fırtınanın etkili olacağı bölgelerde dışarı çıkmaktan kaçınılması önerildi.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Nisan tarihli raporuna göre, Türkiye genelinde sağanak yağış, kar, fırtına ve toz taşınımı bekleniyor. Özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli hava olaylarına karşı sarı kodlu uyarılar yapıldı.Marmara’da yağmur etkili olacakMarmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle Sakarya çevresinde sabah saatlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Kırklareli’de ise yağış öngörülmüyor.EDİRNE °C, 10°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutluEge’de kuvvetli yağış uyarısıEge Bölgesi’nin iç ve güney kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Muğla, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi. Kütahya çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 15°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.Akdeniz’de sağanaklara dikkatIsparta, Burdur ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Diğer illerde parçalı çok bulutlu ve yerel yağışlı hava hakim olacak. Öğle saatlerinde batı Akdeniz’de şiddetli yağmur görülebilir.ADANA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıISPARTA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.İç Anadolu’da karla karışık yağmur ve karBölge genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava öngörülüyor. Eskişehir sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak. Ankara, Konya, Nevşehir gibi illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.ANKARA °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 7°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurluKONYA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKaradeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışıBatı ve Orta Karadeniz’de kıyılar yağmur alırken, iç kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde fırtına (40-60 km/saat) etkili olacak.BOLU °C, 6°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurluKARABÜK °C, 8°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurluSİNOP °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıAMASYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıRİZE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDoğu Anadolu’da kuvvetli yağış ve toz taşınımıMuş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Ayrıca bölgede toz taşınımı ve kısa süreli fırtına bekleniyor.ERZURUM °C, 13°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 11°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve fırtınaSiirt ve çevresinde kuvvetli sağanak, diğer illerde ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin dahil birçok ilde toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.ADIYAMAN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDİYARBAKIR °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDenizlerde fırtınamsı rüzgar etkili olacakDoğu Karadeniz’de fırtına, Ege ve Akdeniz açıklarında fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor. Dalga boyları bazı bölgelerde 3,5 metreye kadar çıkabilir.
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Meteoroloji’den tüm Türkiye'ye kritik uyarı: Peş peşe kar, sağanak, fırtına ve toz taşınımı 'uçuracak'

07:02 09.04.2025 (güncellendi: 07:05 09.04.2025)
© AP Photo / Hiro KomaeYağış
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Hiro Komae
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Nisan tarihli hava durumu raporunu yayımladı. 10 il için sarı kodlu uyarı yapılırken; kuvvetli yağış, kar, fırtına ve toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede azalacak. Yetkililer, dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Nisan Çarşamba günü için kritik hava durumu tahminlerini paylaştı.

Sarı kodlu uyarı verilen iller

Rapora göre, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tokat ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verildi. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağmur, gök gürültülü yağış ve kar etkili olacak. Özellikle Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Antalya’nın batı kesimleri ile Van’ın güneyi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji, sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına ineceğini açıkladı. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda, güney yönlerden esen rüzgarın fırtına (40-70 km/saat) seviyelerine ulaşabileceği belirtildi. Bu durumun ulaşımda aksamalara ve çatı uçması gibi risklere neden olabileceği vurgulandı.

Toz taşınımı etkili olacak

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusunda, toz taşınımı bekleniyor. Uzmanlar, bu durumun hava kalitesini düşüreceği, görüş mesafesini azaltacağı ve yer yer çamur yağışı ihtimali doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililerden peş peşe uyarı

Meteoroloji ve yerel yönetimler, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde çağrı yaptı. Özellikle yağışın ve fırtınanın etkili olacağı bölgelerde dışarı çıkmaktan kaçınılması önerildi.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Nisan tarihli raporuna göre, Türkiye genelinde sağanak yağış, kar, fırtına ve toz taşınımı bekleniyor. Özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli hava olaylarına karşı sarı kodlu uyarılar yapıldı.

Marmara’da yağmur etkili olacak

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle Sakarya çevresinde sabah saatlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Kırklareli’de ise yağış öngörülmüyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ege’de kuvvetli yağış uyarısı

Ege Bölgesi’nin iç ve güney kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Muğla, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi. Kütahya çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz’de sağanaklara dikkat

Isparta, Burdur ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Diğer illerde parçalı çok bulutlu ve yerel yağışlı hava hakim olacak. Öğle saatlerinde batı Akdeniz’de şiddetli yağmur görülebilir.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar

Bölge genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava öngörülüyor. Eskişehir sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak. Ankara, Konya, Nevşehir gibi illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı

Batı ve Orta Karadeniz’de kıyılar yağmur alırken, iç kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde fırtına (40-60 km/saat) etkili olacak.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu

KARABÜK °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış ve toz taşınımı

Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Ayrıca bölgede toz taşınımı ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve fırtına

Siirt ve çevresinde kuvvetli sağanak, diğer illerde ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin dahil birçok ilde toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Denizlerde fırtınamsı rüzgar etkili olacak

Doğu Karadeniz’de fırtına, Ege ve Akdeniz açıklarında fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor. Dalga boyları bazı bölgelerde 3,5 metreye kadar çıkabilir.
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