https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/afad-deprem-son-dakika-gumushane-kandilli-rasathanesi-sondepremler-1095236982.html
Gümüşhane sabah depremle uyandı: Çevre şehirlerde de hissedilen sarsıntının 4.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı
Gümüşhane sabah depremle uyandı: Çevre şehirlerde de hissedilen sarsıntının 4.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı
Sputnik Türkiye
Gümüşhane’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 5.09 km olarak açıkladı. Kandilli’ye göre ise büyüklük 4.1. Detaylar, uzman yorumları ve artçı sarsıntı uyarıları bu haberde!
2025-04-09T06:47+0300
2025-04-09T06:47+0300
2025-04-09T06:53+0300
son depremler
kandilli rasathanesi
afad
gümüşhane
kandilli
deprem
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
son dakika
trabzon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090079039_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_be44f151168395e264c1a99e9c050dbf.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9 Nisan Salı günü saat 06:09'da Gümüşhane merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yer sarsıntısı, çevre illerden de hissedilirken, kısa süreli panik yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan arama sonuçlarına göre, Trabzon depremle sarsılan iller arasında.AFAD: Depremin derinliği 5.09 kilometreAFAD’ın resmi verilerine göre, depremin merkez üssü Gümüşhane olarak belirlenirken, derinlik 5.09 kilometre olarak ölçüldü. Uzmanlar, bu derinlikteki depremlerin yüzeye yakın olması nedeniyle daha fazla hissedilebildiğini belirtiyor.Kandilli: Büyüklük 4.1 olarak ölçüldüBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, aynı depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. AFAD ve Kandilli arasındaki küçük fark, ölçüm cihazlarındaki teknik ayrılıklardan kaynaklanıyor.Deprem, sosyal medyada gündem olduGümüşhane’de yaşanan deprem, sabahın erken saatlerinde sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi. Pek çok kullanıcı, sarsıntıyı hissettiklerini ve endişelendiklerini dile getirdi.Valilikten açıklama geldiGümüşhane Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.Baruş, "Saat 06.09 itibarıyla Kelkit ilçemizde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/chpli-beykoz-belediye-meclis-uyesi-burak-korkmaz-hakkinda-sorusturma-1095234703.html
gümüşhane
kandilli
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090079039_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_7aa023f484636914c0da044dc4802185.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem son dakika, kandilli rasathanesi, son depremler, kandilli, az önce deprem nerede oldu?, son dakika, afad, son dakika deprem, deprem, afad deprem, gümüşhane deprem, trabzon deprem
deprem son dakika, kandilli rasathanesi, son depremler, kandilli, az önce deprem nerede oldu?, son dakika, afad, son dakika deprem, deprem, afad deprem, gümüşhane deprem, trabzon deprem
Gümüşhane sabah depremle uyandı: Çevre şehirlerde de hissedilen sarsıntının 4.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı
06:47 09.04.2025 (güncellendi: 06:53 09.04.2025)
AFAD son dakika deprem açıklaması yaptı, Gümüşhane merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 06:09’da yaşanan sarsıntının derinliği 5.09 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9 Nisan Salı günü saat 06:09'da Gümüşhane merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yer sarsıntısı, çevre illerden de hissedilirken, kısa süreli panik yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan arama sonuçlarına göre, Trabzon depremle sarsılan iller arasında.
AFAD: Depremin derinliği 5.09 kilometre
AFAD’ın
resmi verilerine göre, depremin merkez üssü Gümüşhane
olarak belirlenirken, derinlik 5.09 kilometre
olarak ölçüldü. Uzmanlar, bu derinlikteki depremlerin yüzeye yakın olması nedeniyle daha fazla hissedilebildiğini belirtiyor.
Kandilli: Büyüklük 4.1 olarak ölçüldü
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
, aynı depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı
. AFAD ve Kandilli arasındaki küçük fark, ölçüm cihazlarındaki teknik ayrılıklardan kaynaklanıyor.
Deprem, sosyal medyada gündem oldu
Gümüşhane’de yaşanan deprem, sabahın erken saatlerinde sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi. Pek çok kullanıcı, sarsıntıyı hissettiklerini ve endişelendiklerini dile getirdi.
Valilikten açıklama geldi
Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Baruş, "Saat 06.09 itibarıyla Kelkit ilçemizde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane." ifadelerini kullandı.