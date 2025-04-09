Gümüşhane sabah depremle uyandı: Çevre şehirlerde de hissedilen sarsıntının 4.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Yükseköğretim Kurulu'ndan boykot ihtarı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
2025’te en az 71 kadın öldürüldü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ömer Fethi Gürer: 'Bu yıl 111 traktör ve 2937 tarla icra yoluyla satışa çıkarıldı'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gökhan Şirin: 'Spor, saygı çerçevesinde olmalı'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı'nda neler yaşandı?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın gümrük politikası ve Çin'in yanıtı
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
TARİHTE BUGÜN
‘Yeniden doğan’ bir dâhi: Pablo Picasso
17:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: ‘Türkiye'de 21 üründe arz açığı var'
18:14
18 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa oldu
18:38
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Epstein dostu Türkiye Büyükelçisi adayı: Kırbaç yeterli olduğunda...
19:17
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Cerit: CHP dış politikada yüzünü ABD'ye dönecek gözüküyor
19:37
10 dk
SEYİR HALİ
En pahalı kiralık evler hangi ilçelerde?
07:13
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/afad-deprem-son-dakika-gumushane-kandilli-rasathanesi-sondepremler-1095236982.html
Gümüşhane sabah depremle uyandı: Çevre şehirlerde de hissedilen sarsıntının 4.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı
Gümüşhane sabah depremle uyandı: Çevre şehirlerde de hissedilen sarsıntının 4.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı
Sputnik Türkiye
Gümüşhane’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 5.09 km olarak açıkladı. Kandilli’ye göre ise büyüklük 4.1. Detaylar, uzman yorumları ve artçı sarsıntı uyarıları bu haberde!
2025-04-09T06:47+0300
2025-04-09T06:53+0300
son depremler
kandilli rasathanesi
afad
gümüşhane
kandilli
deprem
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
son dakika
trabzon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090079039_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_be44f151168395e264c1a99e9c050dbf.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9 Nisan Salı günü saat 06:09'da Gümüşhane merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yer sarsıntısı, çevre illerden de hissedilirken, kısa süreli panik yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan arama sonuçlarına göre, Trabzon depremle sarsılan iller arasında.AFAD: Depremin derinliği 5.09 kilometreAFAD’ın resmi verilerine göre, depremin merkez üssü Gümüşhane olarak belirlenirken, derinlik 5.09 kilometre olarak ölçüldü. Uzmanlar, bu derinlikteki depremlerin yüzeye yakın olması nedeniyle daha fazla hissedilebildiğini belirtiyor.Kandilli: Büyüklük 4.1 olarak ölçüldüBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, aynı depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. AFAD ve Kandilli arasındaki küçük fark, ölçüm cihazlarındaki teknik ayrılıklardan kaynaklanıyor.Deprem, sosyal medyada gündem olduGümüşhane’de yaşanan deprem, sabahın erken saatlerinde sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi. Pek çok kullanıcı, sarsıntıyı hissettiklerini ve endişelendiklerini dile getirdi.Valilikten açıklama geldiGümüşhane Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.Baruş, "Saat 06.09 itibarıyla Kelkit ilçemizde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/chpli-beykoz-belediye-meclis-uyesi-burak-korkmaz-hakkinda-sorusturma-1095234703.html
gümüşhane
kandilli
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090079039_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_7aa023f484636914c0da044dc4802185.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem son dakika, kandilli rasathanesi, son depremler, kandilli, az önce deprem nerede oldu?, son dakika, afad, son dakika deprem, deprem, afad deprem, gümüşhane deprem, trabzon deprem
deprem son dakika, kandilli rasathanesi, son depremler, kandilli, az önce deprem nerede oldu?, son dakika, afad, son dakika deprem, deprem, afad deprem, gümüşhane deprem, trabzon deprem

Gümüşhane sabah depremle uyandı: Çevre şehirlerde de hissedilen sarsıntının 4.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı

06:47 09.04.2025 (güncellendi: 06:53 09.04.2025)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© İHA
Abone ol
AFAD son dakika deprem açıklaması yaptı, Gümüşhane merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 06:09’da yaşanan sarsıntının derinliği 5.09 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9 Nisan Salı günü saat 06:09'da Gümüşhane merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yer sarsıntısı, çevre illerden de hissedilirken, kısa süreli panik yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan arama sonuçlarına göre, Trabzon depremle sarsılan iller arasında.

AFAD: Depremin derinliği 5.09 kilometre

AFAD’ın resmi verilerine göre, depremin merkez üssü Gümüşhane olarak belirlenirken, derinlik 5.09 kilometre olarak ölçüldü. Uzmanlar, bu derinlikteki depremlerin yüzeye yakın olması nedeniyle daha fazla hissedilebildiğini belirtiyor.

Kandilli: Büyüklük 4.1 olarak ölçüldü

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, aynı depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. AFAD ve Kandilli arasındaki küçük fark, ölçüm cihazlarındaki teknik ayrılıklardan kaynaklanıyor.

Deprem, sosyal medyada gündem oldu

Gümüşhane’de yaşanan deprem, sabahın erken saatlerinde sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi. Pek çok kullanıcı, sarsıntıyı hissettiklerini ve endişelendiklerini dile getirdi.

Valilikten açıklama geldi

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Baruş, "Saat 06.09 itibarıyla Kelkit ilçemizde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane." ifadelerini kullandı.
Beykoz Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
POLİTİKA
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz hakkında soruşturma
Dün, 23:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала