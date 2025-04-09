https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/afad-deprem-son-dakika-gumushane-kandilli-rasathanesi-sondepremler-1095236982.html

Gümüşhane sabah depremle uyandı: Çevre şehirlerde de hissedilen sarsıntının 4.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı

Gümüşhane sabah depremle uyandı: Çevre şehirlerde de hissedilen sarsıntının 4.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı

Sputnik Türkiye

Gümüşhane’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 5.09 km olarak açıkladı. Kandilli’ye göre ise büyüklük 4.1. Detaylar, uzman yorumları ve artçı sarsıntı uyarıları bu haberde!

2025-04-09T06:47+0300

2025-04-09T06:47+0300

2025-04-09T06:53+0300

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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9 Nisan Salı günü saat 06:09'da Gümüşhane merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yer sarsıntısı, çevre illerden de hissedilirken, kısa süreli panik yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan arama sonuçlarına göre, Trabzon depremle sarsılan iller arasında.AFAD: Depremin derinliği 5.09 kilometreAFAD’ın resmi verilerine göre, depremin merkez üssü Gümüşhane olarak belirlenirken, derinlik 5.09 kilometre olarak ölçüldü. Uzmanlar, bu derinlikteki depremlerin yüzeye yakın olması nedeniyle daha fazla hissedilebildiğini belirtiyor.Kandilli: Büyüklük 4.1 olarak ölçüldüBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, aynı depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. AFAD ve Kandilli arasındaki küçük fark, ölçüm cihazlarındaki teknik ayrılıklardan kaynaklanıyor.Deprem, sosyal medyada gündem olduGümüşhane’de yaşanan deprem, sabahın erken saatlerinde sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi. Pek çok kullanıcı, sarsıntıyı hissettiklerini ve endişelendiklerini dile getirdi.Valilikten açıklama geldiGümüşhane Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.Baruş, "Saat 06.09 itibarıyla Kelkit ilçemizde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane." ifadelerini kullandı.

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