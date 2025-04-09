https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/maltepede-huzurevinde-yangin-tum-binayi-sardi-17-kisi-hastaneye-kaldirildi-90-kisi-tahliye-edildi-1095239367.html

Maltepe’deki huzurevinde çıkan yangın tüm binayı sardı: 17 kişi hastaneye kaldırıldı, 90 kişi tahliye edildi

Maltepe’deki huzurevinde çıkan yangın tüm binayı sardı: 17 kişi hastaneye kaldırıldı, 90 kişi tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Maltepe’de 3 katlı huzurevinde sabaha karşı çıkan yangında 17 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İşte olayın detayları ve ilk açıklamalar...

2025-04-09T07:57+0300

2025-04-09T07:57+0300

2025-04-09T08:37+0300

i̇stanbul valiliği

maltepe

maltepe belediyesi

huzurevi

yaşam

yangın

yangın söndürme

i̇tfaiye

i̇tfaiye ekipleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/18/1087209020_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_58ee323ed1913145649b48aa04f32742.jpg

Yangın, saat 05.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Maltepe Huzurevi’nin birinci katında çıktı. Özel bakım ünitesinde başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi.Ekipler hızla olay yerine sevk edildiYangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı. Huzurevindeki yaşlılar ve personel kısa sürede dışarı çıkarıldı.17 kişi hastaneye kaldırıldıİstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, huzurevinde toplam 90 kişinin bulunduğu belirtildi. Yangın nedeniyle 17 kişinin dumandan etkilendiği ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği açıklandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İnceleme başlatıldıYangının çıkış nedeni ile ilgili resmi inceleme başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, huzurevindeki güvenlik önlemlerinin ve yangın alarm sistemlerinin de gözden geçirileceğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/canonical-arac-sahipleri-dikkat-akaryakit-tabelalari-degisti-petrol-fiyatlari-cakildi-buyuk-indirimler-pes-1095238291.html

maltepe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul valiliği, maltepe, maltepe belediyesi, huzurevi, yangın, yangın söndürme, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri