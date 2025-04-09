https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/maltepede-huzurevinde-yangin-tum-binayi-sardi-17-kisi-hastaneye-kaldirildi-90-kisi-tahliye-edildi-1095239367.html
Maltepe’deki huzurevinde çıkan yangın tüm binayı sardı: 17 kişi hastaneye kaldırıldı, 90 kişi tahliye edildi
Maltepe’deki huzurevinde çıkan yangın tüm binayı sardı: 17 kişi hastaneye kaldırıldı, 90 kişi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Maltepe’de 3 katlı huzurevinde sabaha karşı çıkan yangında 17 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İşte olayın detayları ve ilk açıklamalar...
2025-04-09T07:57+0300
2025-04-09T07:57+0300
2025-04-09T08:37+0300
i̇stanbul valiliği
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maltepe belediyesi
huzurevi
yaşam
yangın
yangın söndürme
i̇tfaiye
i̇tfaiye ekipleri
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Yangın, saat 05.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Maltepe Huzurevi’nin birinci katında çıktı. Özel bakım ünitesinde başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi.Ekipler hızla olay yerine sevk edildiYangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı. Huzurevindeki yaşlılar ve personel kısa sürede dışarı çıkarıldı.17 kişi hastaneye kaldırıldıİstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, huzurevinde toplam 90 kişinin bulunduğu belirtildi. Yangın nedeniyle 17 kişinin dumandan etkilendiği ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği açıklandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İnceleme başlatıldıYangının çıkış nedeni ile ilgili resmi inceleme başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, huzurevindeki güvenlik önlemlerinin ve yangın alarm sistemlerinin de gözden geçirileceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/canonical-arac-sahipleri-dikkat-akaryakit-tabelalari-degisti-petrol-fiyatlari-cakildi-buyuk-indirimler-pes-1095238291.html
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i̇stanbul valiliği, maltepe, maltepe belediyesi, huzurevi, yangın, yangın söndürme, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri
i̇stanbul valiliği, maltepe, maltepe belediyesi, huzurevi, yangın, yangın söndürme, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri
Maltepe’deki huzurevinde çıkan yangın tüm binayı sardı: 17 kişi hastaneye kaldırıldı, 90 kişi tahliye edildi
07:57 09.04.2025 (güncellendi: 08:37 09.04.2025)
İstanbul Maltepe’deki özel bir huzurevinde sabaha karşı çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Özel bakım ünitesinde çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı. Huzurevinde bulunan toplam 90 kişi tahliye edildi.
Yangın, saat 05.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Maltepe Huzurevi’nin birinci katında çıktı. Özel bakım ünitesinde başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Ekipler hızla olay yerine sevk edildi
Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı. Huzurevindeki yaşlılar ve personel kısa sürede dışarı çıkarıldı.
17 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Valiliği
tarafından yapılan açıklamada, huzurevinde toplam 90 kişinin
bulunduğu belirtildi. Yangın nedeniyle 17 kişinin dumandan etkilendiği
ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği
açıklandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili resmi inceleme başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, huzurevindeki güvenlik önlemlerinin ve yangın alarm sistemlerinin de gözden geçirileceğini duyurdu.