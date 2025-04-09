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Maltepe’deki huzurevinde çıkan yangın tüm binayı sardı: 17 kişi hastaneye kaldırıldı, 90 kişi tahliye edildi
Maltepe’deki huzurevinde çıkan yangın tüm binayı sardı: 17 kişi hastaneye kaldırıldı, 90 kişi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Maltepe’de 3 katlı huzurevinde sabaha karşı çıkan yangında 17 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İşte olayın detayları ve ilk açıklamalar...
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maltepe belediyesi
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Yangın, saat 05.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Maltepe Huzurevi’nin birinci katında çıktı. Özel bakım ünitesinde başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi.Ekipler hızla olay yerine sevk edildiYangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı. Huzurevindeki yaşlılar ve personel kısa sürede dışarı çıkarıldı.17 kişi hastaneye kaldırıldıİstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, huzurevinde toplam 90 kişinin bulunduğu belirtildi. Yangın nedeniyle 17 kişinin dumandan etkilendiği ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği açıklandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İnceleme başlatıldıYangının çıkış nedeni ile ilgili resmi inceleme başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, huzurevindeki güvenlik önlemlerinin ve yangın alarm sistemlerinin de gözden geçirileceğini duyurdu.
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i̇stanbul valiliği, maltepe, maltepe belediyesi, huzurevi, yangın, yangın söndürme, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri
i̇stanbul valiliği, maltepe, maltepe belediyesi, huzurevi, yangın, yangın söndürme, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri

Maltepe’deki huzurevinde çıkan yangın tüm binayı sardı: 17 kişi hastaneye kaldırıldı, 90 kişi tahliye edildi

07:57 09.04.2025 (güncellendi: 08:37 09.04.2025)
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İstanbul Maltepe’deki özel bir huzurevinde sabaha karşı çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Özel bakım ünitesinde çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı. Huzurevinde bulunan toplam 90 kişi tahliye edildi.
Yangın, saat 05.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Maltepe Huzurevi’nin birinci katında çıktı. Özel bakım ünitesinde başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Ekipler hızla olay yerine sevk edildi

Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı. Huzurevindeki yaşlılar ve personel kısa sürede dışarı çıkarıldı.

17 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, huzurevinde toplam 90 kişinin bulunduğu belirtildi. Yangın nedeniyle 17 kişinin dumandan etkilendiği ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği açıklandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnceleme başlatıldı

Yangının çıkış nedeni ile ilgili resmi inceleme başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, huzurevindeki güvenlik önlemlerinin ve yangın alarm sistemlerinin de gözden geçirileceğini duyurdu.
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