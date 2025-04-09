https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/canonical-arac-sahipleri-dikkat-akaryakit-tabelalari-degisti-petrol-fiyatlari-cakildi-buyuk-indirimler-pes-1095238291.html
Araç sahipleri dikkat, akaryakıt tabelaları değişti: Petrol fiyatları çakıldı, büyük indirimler peş peşe geliyor
Araç sahipleri dikkat, akaryakıt tabelaları değişti: Petrol fiyatları çakıldı, büyük indirimler peş peşe geliyor
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarının sert düşmesiyle motorine 2,64 TL indirim geldi. Benzin için de 2,15 TL indirim bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Detaylar bu haberde.
2025-04-09T07:20+0300
2025-04-09T07:20+0300
2025-04-09T07:27+0300
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Petrol piyasalarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Geçtiğimiz hafta 74,95 dolar seviyesine kadar çıkan Brent petrol, haftayı 65,58 dolardan kapattı. Yeni haftada 63,20 doları gören Brent, bugün 64 dolar seviyesinde işlem görüyor.Motorin fiyatlarına indirim yansıdıDüşen petrol fiyatları ve dövizdeki göreceli gerileme, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatına 2 lira 64 kuruş indirim uygulandı. Araç sahipleri sabaha daha düşük fiyatlarla uyandı.Benzin fiyatlarında da düşüş bekleniyorSektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, benzin fiyatlarına perşembe günü 2,15 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor. Bu indirimle birlikte benzin fiyatlarının motorinle benzer seviyelere inmesi öngörülüyor.LPG’ye de geçtiğimiz günlerde indirim gelmiştiLPG (otogaz) kullanıcıları için de geçtiğimiz günlerde sevindirici bir gelişme yaşanmıştı. Salı gecesi itibarıyla LPG fiyatlarında 80 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı. Böylece tüm akaryakıt türlerinde gerileme yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/canonical-meteorolojiden-tum-turkiyeye-kritik-uyari-pes-pese-kar-saganak-firtina-ve-toz-tasinimi-ucuracak-1095237202.html
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Araç sahipleri dikkat, akaryakıt tabelaları değişti: Petrol fiyatları çakıldı, büyük indirimler peş peşe geliyor
07:20 09.04.2025 (güncellendi: 07:27 09.04.2025)
Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta da yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 2 lira 64 kuruş indirim geldi. Sektör kaynaklarına göre benzin fiyatlarına ise perşembe günü 2.15 TL indirim yapılması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel fiyatlar haberimizde.
Petrol piyasalarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Geçtiğimiz hafta 74,95 dolar seviyesine kadar çıkan Brent petrol, haftayı 65,58 dolardan kapattı. Yeni haftada 63,20 doları gören Brent, bugün 64 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Motorin fiyatlarına indirim yansıdı
Düşen petrol fiyatları ve dövizdeki göreceli gerileme, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatına 2 lira 64 kuruş indirim uygulandı. Araç sahipleri sabaha daha düşük fiyatlarla uyandı.
Benzin fiyatlarında da düşüş bekleniyor
Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, benzin fiyatlarına perşembe günü 2,15 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor. Bu indirimle birlikte benzin fiyatlarının motorinle benzer seviyelere inmesi öngörülüyor.
LPG’ye de geçtiğimiz günlerde indirim gelmişti
LPG (otogaz) kullanıcıları için de geçtiğimiz günlerde sevindirici bir gelişme yaşanmıştı. Salı gecesi itibarıyla LPG fiyatlarında 80 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı. Böylece tüm akaryakıt türlerinde gerileme yaşandı.
İşte güncel akaryakıt fiyatları (9 Nisan 2025):
Şehir
Benzin (TL)
Motorin (İndirimli TL)
LPG (TL)
İstanbul
46,57 TL
44,05 TL (47,69'dan)
26,51 TL
Ankara
47,27 TL
44,90 TL (47,54'ten)
27,12 TL
İzmir
47,68 TL
45,30 TL (47,94'ten)
27,02 TL