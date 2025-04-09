https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/canonical-arac-sahipleri-dikkat-akaryakit-tabelalari-degisti-petrol-fiyatlari-cakildi-buyuk-indirimler-pes-1095238291.html

Araç sahipleri dikkat, akaryakıt tabelaları değişti: Petrol fiyatları çakıldı, büyük indirimler peş peşe geliyor

Araç sahipleri dikkat, akaryakıt tabelaları değişti: Petrol fiyatları çakıldı, büyük indirimler peş peşe geliyor

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarının sert düşmesiyle motorine 2,64 TL indirim geldi. Benzin için de 2,15 TL indirim bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Detaylar bu haberde.

2025-04-09T07:20+0300

2025-04-09T07:20+0300

2025-04-09T07:27+0300

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Petrol piyasalarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Geçtiğimiz hafta 74,95 dolar seviyesine kadar çıkan Brent petrol, haftayı 65,58 dolardan kapattı. Yeni haftada 63,20 doları gören Brent, bugün 64 dolar seviyesinde işlem görüyor.Motorin fiyatlarına indirim yansıdıDüşen petrol fiyatları ve dövizdeki göreceli gerileme, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatına 2 lira 64 kuruş indirim uygulandı. Araç sahipleri sabaha daha düşük fiyatlarla uyandı.Benzin fiyatlarında da düşüş bekleniyorSektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, benzin fiyatlarına perşembe günü 2,15 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor. Bu indirimle birlikte benzin fiyatlarının motorinle benzer seviyelere inmesi öngörülüyor.LPG’ye de geçtiğimiz günlerde indirim gelmiştiLPG (otogaz) kullanıcıları için de geçtiğimiz günlerde sevindirici bir gelişme yaşanmıştı. Salı gecesi itibarıyla LPG fiyatlarında 80 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı. Böylece tüm akaryakıt türlerinde gerileme yaşandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/canonical-meteorolojiden-tum-turkiyeye-kritik-uyari-pes-pese-kar-saganak-firtina-ve-toz-tasinimi-ucuracak-1095237202.html

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