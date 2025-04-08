https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/adli-tip-kurumu-mahir-polat-icin-kararini-acikladi-1095220893.html

Adli Tıp Kurumu, Mahir Polat için kararını açıkladı

Adli Tıp Kurumu, Mahir Polat için kararını açıkladı

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Mahir Polat için Adli Tıp Kurumu, tam teşekküllü hastaneye sevkini talep etti. 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T12:22+0300

2025-04-08T12:22+0300

2025-04-08T12:22+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

adli tıp kurumu

i̇stanbul adli tıp kurumu

mahir polat

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için incelemelerini tamamlayan Adli Tıp Kurumu, Polat'ın tam teşekküllü devlet hastanesinde bazı testlerden geçirilmesini istedi. Cezaevinde rahatsızlanmıştıİstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 29 Mart'ta Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada anjiyo yapılan Polat daha sonra yeniden cezaevine gönderilmişti. Polat dün sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi kapsamında cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Muayenesinin ardından Polat için bugün karar verildi. Tam teşekküllü hastanede bazı testlerin yapılmasını talep ettiAdli Tıp 11. İhtisas Kurulu tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Polat'ın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesine sevk edilerek, 24 saatlik tansiyon holter ve ritim holter testleri, rutin biyokimya, tiroid fonksiyon testleri, hemogram, 24 saatlik idrarda protein değeri ve kreatin klirensini içerir tetkik sonuçları, boyun ve batın ultrasonografi (USG) tetkiki yapılarak sonuçlarının gönderilmesi yönünde görüş bildirildi.Yazıda, kurulda muayenesi yapılan Polat'ın, yeniden muayene işlemi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine gerek olmadığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/ibb-genel-sekreter-yardimcisi-mahir-polatin-tutukluluguna-itiraz-edildi-1095151059.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), adli tıp kurumu, i̇stanbul adli tıp kurumu, mahir polat