https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/adli-tip-kurumu-mahir-polat-icin-kararini-acikladi-1095220893.html
Adli Tıp Kurumu, Mahir Polat için kararını açıkladı
Adli Tıp Kurumu, Mahir Polat için kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Mahir Polat için Adli Tıp Kurumu, tam teşekküllü hastaneye sevkini talep etti. 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T12:22+0300
2025-04-08T12:22+0300
2025-04-08T12:22+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
adli tıp kurumu
i̇stanbul adli tıp kurumu
mahir polat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/13/1094645889_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35f6a40ae1ca64faa275fbd29e4181b7.jpg
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için incelemelerini tamamlayan Adli Tıp Kurumu, Polat'ın tam teşekküllü devlet hastanesinde bazı testlerden geçirilmesini istedi. Cezaevinde rahatsızlanmıştıİstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 29 Mart'ta Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada anjiyo yapılan Polat daha sonra yeniden cezaevine gönderilmişti. Polat dün sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi kapsamında cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Muayenesinin ardından Polat için bugün karar verildi. Tam teşekküllü hastanede bazı testlerin yapılmasını talep ettiAdli Tıp 11. İhtisas Kurulu tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Polat'ın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesine sevk edilerek, 24 saatlik tansiyon holter ve ritim holter testleri, rutin biyokimya, tiroid fonksiyon testleri, hemogram, 24 saatlik idrarda protein değeri ve kreatin klirensini içerir tetkik sonuçları, boyun ve batın ultrasonografi (USG) tetkiki yapılarak sonuçlarının gönderilmesi yönünde görüş bildirildi.Yazıda, kurulda muayenesi yapılan Polat'ın, yeniden muayene işlemi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine gerek olmadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/ibb-genel-sekreter-yardimcisi-mahir-polatin-tutukluluguna-itiraz-edildi-1095151059.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/13/1094645889_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a22282a1ca189eaf6ad3ed3a9cee79de.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), adli tıp kurumu, i̇stanbul adli tıp kurumu, mahir polat
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), adli tıp kurumu, i̇stanbul adli tıp kurumu, mahir polat
Adli Tıp Kurumu, Mahir Polat için kararını açıkladı
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Mahir Polat için Adli Tıp Kurumu, tam teşekküllü hastaneye sevkini talep etti.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için incelemelerini tamamlayan Adli Tıp Kurumu, Polat'ın tam teşekküllü devlet hastanesinde bazı testlerden geçirilmesini istedi.
Cezaevinde rahatsızlanmıştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 29 Mart'ta Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada anjiyo yapılan Polat daha sonra yeniden cezaevine gönderilmişti.
Polat dün sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi kapsamında cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Muayenesinin ardından Polat için bugün karar verildi.
Tam teşekküllü hastanede bazı testlerin yapılmasını talep etti
Adli Tıp 11. İhtisas Kurulu tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Polat'ın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesine sevk edilerek, 24 saatlik tansiyon holter ve ritim holter testleri, rutin biyokimya, tiroid fonksiyon testleri, hemogram, 24 saatlik idrarda protein değeri ve kreatin klirensini içerir tetkik sonuçları, boyun ve batın ultrasonografi (USG) tetkiki yapılarak sonuçlarının gönderilmesi yönünde görüş bildirildi.
Yazıda, kurulda muayenesi yapılan Polat'ın, yeniden muayene işlemi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine gerek olmadığı belirtildi.