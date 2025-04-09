https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ibb-genel-sekreter-yardimcisi-polat-cezaevinden-tahliye-edildi-su-an-sadece-dinlenmem-lazim-1095264394.html

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat cezaevinden tahliye edildi: 'Dinlenmem lazım, çok yorgunum'

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat cezaevinden tahliye edildi: 'Dinlenmem lazım, çok yorgunum'

Sputnik Türkiye

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2025-04-09T22:11+0300

2025-04-09T22:11+0300

2025-04-09T22:14+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

mahir polat

tahliye

ev hapsi

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Tahliye kararı sonrası işlemleri tamamlanan Mahir Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ayrıldı.Polat, cezaevi yakınında bulunan bir dinlenme tesisinde yakınları tarafından karşılandı.Burada basın mensuplarına açıklama yapan Polat, herkese selamlarını ileterek, "Benim için zor bir an, dostlarım içeride ben buradayım. Dinlenmem lazım, çok yorgunum" dedi.Polat, 1-2 saat önce tansiyon kontrolünden geçtiğini ifade ederek, "Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş bunu biliyorum. İnsanlar ne yazdı bilmiyorum. Çünkü onlara bile ulaşamadım ama kalpten hakikaten bu toprakların insanını hem seviyorum hem çok güveniyorum. Hepinize çok sevgiler" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/mahir-polat-hakkinda-ev-hapsi-karari-cikti-1095260488.html

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