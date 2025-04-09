https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ibb-genel-sekreter-yardimcisi-polat-cezaevinden-tahliye-edildi-su-an-sadece-dinlenmem-lazim-1095264394.html
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat cezaevinden tahliye edildi: 'Dinlenmem lazım, çok yorgunum'
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat cezaevinden tahliye edildi: 'Dinlenmem lazım, çok yorgunum'
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada tutuklu bulunan ve sağlık durumu nedeniyle 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiriyle... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T22:11+0300
2025-04-09T22:11+0300
2025-04-09T22:14+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
mahir polat
tahliye
ev hapsi
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Tahliye kararı sonrası işlemleri tamamlanan Mahir Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ayrıldı.Polat, cezaevi yakınında bulunan bir dinlenme tesisinde yakınları tarafından karşılandı.Burada basın mensuplarına açıklama yapan Polat, herkese selamlarını ileterek, "Benim için zor bir an, dostlarım içeride ben buradayım. Dinlenmem lazım, çok yorgunum" dedi.Polat, 1-2 saat önce tansiyon kontrolünden geçtiğini ifade ederek, "Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş bunu biliyorum. İnsanlar ne yazdı bilmiyorum. Çünkü onlara bile ulaşamadım ama kalpten hakikaten bu toprakların insanını hem seviyorum hem çok güveniyorum. Hepinize çok sevgiler" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/mahir-polat-hakkinda-ev-hapsi-karari-cikti-1095260488.html
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mahir polat ev hapsi, mahir polat son durum, mahir polat tahliye
mahir polat ev hapsi, mahir polat son durum, mahir polat tahliye
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat cezaevinden tahliye edildi: 'Dinlenmem lazım, çok yorgunum'
22:11 09.04.2025 (güncellendi: 22:14 09.04.2025)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada tutuklu bulunan ve sağlık durumu nedeniyle 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, cezaevinden tahliye edildi.
Tahliye kararı sonrası işlemleri tamamlanan Mahir Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ayrıldı.
Polat, cezaevi yakınında bulunan bir dinlenme tesisinde yakınları tarafından karşılandı.
Burada basın mensuplarına açıklama yapan Polat, herkese selamlarını ileterek, "Benim için zor bir an, dostlarım içeride ben buradayım. Dinlenmem lazım, çok yorgunum" dedi.
Polat, 1-2 saat önce tansiyon kontrolünden geçtiğini ifade ederek, "Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş bunu biliyorum. İnsanlar ne yazdı bilmiyorum. Çünkü onlara bile ulaşamadım ama kalpten hakikaten bu toprakların insanını hem seviyorum hem çok güveniyorum. Hepinize çok sevgiler" ifadelerini kullandı.