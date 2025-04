https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/jennifer-lopez-hayranlarina-mujde-unlu-sanatci-13-yil-aranin-ardindan-istanbulda-konser-verecek-1095254142.html

Jennifer Lopez hayranlarına müjde: Ünlü sanatçı 13 yıl aranın ardından İstanbul'da konser verecek

55 yaşındaki Latin müziğin kraliçesi olarak anılan dünyaca ünlü Jennifer Lopez, dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor. İstanbul ve Antalya'da konser verecek olan JLO, 4 Temmuz 2025'te İstanbul Yenikapı Festivalpark'ta olacak

Etkinlik organizatörlerinden yapılan açıklamaya göre dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, "JLO Live In 2025" isimli dünya turnesi kapsamında İstanbul'a da uğrayacak ve binlerce hayranıyla buluşacak. Türkiye'de iki konser verecek olan Latin müziğin kraliçesi olarak anılan J.Lo, organizasyonun dev bir sahne şovuyla hazırlandığı belirtildi. 2000’li yıllardan bu yana “On the Floor”, “Let’s Get Loud” ve “Ain’t It Funny” gibi hit parçalarıyla müzik listelerinin zirvesinde yer alan Lopez, aynı zamanda oyunculuk kariyeri ve sahne enerjisiyle de büyük bir hayran kitlesine sahip. Jennifer Lopez Türkiye konseriJennifer Lopez Türkiye'ye geliyor. Ünlü şarkıcının İstanbul ve Antalya'da konser vermesi bekleniyor.Jennifer Lopez'in İstanbul konseri ne zaman?1 Temmuz'da Antalya'da bir otelde konser vermeye hazırlanan sanatçı, 4 Temmuz'da İstanbul'da Yenikapı Festivalpark'ta sahne alacak.'JLO Live In 2025' Dünya Turnesi kapsamında yeni rotalar paylaşıldıÜnlü sanatçının sosyal medya hesabından 'JLO Live In 2025' Dünya Turnesinde konser vereceği ülkelerin listesini paylaştı. Dünya turnesi kapsamında J.Lo, 13 Temmuz'da Madrid'e, 15 Temmuz'da Barselona'ya, 20 Temmuz'da Budapeşte'ye ziyaretlerde bulunacak. Lopez, 1 Ağustos'ta Kazakistan'da performans sergileyecek.İlk Türkiye konserini 13 yıl önce İstanbul'da konser vermiştiJennifer Lopez, 2012 yılında gerçekleştirdiği "Dance Again" dünya turnesi kapsamında İstanbul'da üç konser verdi. İlk konserini 14 Kasım 2012'de Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda gerçekleştiren Lopez, yoğun ilgi üzerine 16 ve 17 Kasım tarihlerinde Ülker Sports Arena'da iki ek konser daha düzenledi. Bu konserler, Lopez'in Türkiye'deki ilk performansları oldu ve toplamda 36.000'den fazla izleyiciye ulaştı. Lopez, son konserinin finalinde Türk bayrağına sarılarak izleyicilere veda etmişti.

