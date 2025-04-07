https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ankarada-yeni-metro-hatlari-geliyor-mansur-yavas-acikladi-1095199924.html
Ankara’ya yeni metro: Ulaşım hattı hangi bölgelere ilerleyecek?
Ankara’ya yeni metro: Ulaşım hattı hangi bölgelere ilerleyecek?
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, metro projelerinin onay aldığını duyurdu. 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T15:18+0300
2025-04-07T15:18+0300
2025-04-07T15:28+0300
türki̇ye
ankara
metro
mansur yavaş
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Ankara'ya yeni bir metro hattı daha gelecek.Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.Dikimevi–Natoyolu Metro Hattı'nın ihale süreci tamamlandıYavaş, Dikimevi – Natoyolu Metro Hattı'nın ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. Sözleşme imzasından sonra saha çalışmalarına başlayacaklarını açıklayan Yavaş, başka ulaşım projelerinin de onaylandığını sözlerine ekledi.Ankara'ya yeni metroYavaş yeni hatları şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/bakan-uraloglu-avrupada-ilk-kez-uygulanacak-diyerek-acikladi-3-pistte-ayni-anda-3-ucak-inis-kalkis-1092224511.html
türki̇ye
ankara
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ankara metro, ankara yeni metro, mansur yavaş metro, ankara yeni metro hattı
ankara metro, ankara yeni metro, mansur yavaş metro, ankara yeni metro hattı
Ankara’ya yeni metro: Ulaşım hattı hangi bölgelere ilerleyecek?
15:18 07.04.2025 (güncellendi: 15:28 07.04.2025)
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, metro projelerinin onay aldığını duyurdu.
Ankara'ya yeni bir metro hattı daha gelecek.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Dikimevi–Natoyolu Metro Hattı'nın ihale süreci tamamlandı
Yavaş, Dikimevi – Natoyolu Metro Hattı'nın ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. Sözleşme imzasından sonra saha çalışmalarına başlayacaklarını açıklayan Yavaş, başka ulaşım projelerinin de onaylandığını sözlerine ekledi.
Yavaş yeni hatları şöyle anlattı:
"M2 Koru – Yaşamkent – Bağlıca uzatma hattı (9,36 km), M4 Şehitler – Forum uzatma hattı (7,69 km) projeleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı. M5 Kızılay – Dikmen uzatma hattı (15,5km) projesinde tüm resmi revizyonlar tamamlandı son onay aşamasında."