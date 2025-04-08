https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/uzmanlar-siradan-degil-uyarisi-yapmisti-bursa-depremi-sonrasi-gozler-fay-hatlarinda-uluabat-fay-1095213221.html
Uzmanlar 'sıradan değil' uyarısı yapmıştı, Bursa depremi sonrası gözler fay hatlarında: Uluabat Fay Zonu uyandı mı?
Uzmanlar 'sıradan değil' uyarısı yapmıştı, Bursa depremi sonrası gözler fay hatlarında: Uluabat Fay Zonu uyandı mı?
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Bursa Mustafakemalpaşa'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uzmanlar uyardı: Marmara için uyarıcı olabilir! Detaylar ve yorumlar haberimizde.
2025-04-08T08:07+0300
2025-04-08T08:07+0300
2025-04-08T08:07+0300
türki̇ye
suç
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bursa
marmara bölgesi
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naci görür
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deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 20.39’da meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin, yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin 40.10583 Kuzey enlemi ve 28.56889 Doğu boylamında kaydedildiği açıklandı.Daha önce bölgede meydana gelen depremlerin ardından uzmanlar şöyle konuşmuştu:Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz Bursa'nın içinden ve çevresinden aktif faylar geçtiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:Marmara depremiyle bağlantısı var mı?Tüysüz, bu tür depremlerin Marmara’da beklenen büyük depremi tetikleyip tetiklemeyeceği sorusuna ise, “Etkilemez, ancak Bursa’daki yapılaşma ve zemin durumu göz önünde bulundurulmalı” cevabını verdi. Kentin deprem senaryoları açısından riskli bölgeler arasında olduğunu vurguladı.Naci Görür: Uluabat Fay Zonu’nu takip edinYer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin merkez üssünün Nilüfer ilçesi olduğunu ve bunun Uluabat Fay Zonu içinde gerçekleştiğini belirtti. Görür, şu uyarıyı yaptı:Marmara Bölgesi'nde deprem uyarıları artıyorUzmanlar, Marmara Bölgesi’nin deprem açısından yüksek risk taşıdığını, bu nedenle her sarsıntının ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguluyor. Hem zemin etütleri hem de kentsel dönüşüm konusunda daha fazla çalışma yapılması çağrısında bulunuluyor.
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bursa depremi son dakika, mustafakemalpaşa deprem, bursa 3.5 şiddetinde deprem, bursa deprem oldu mu, afad bursa deprem açıklaması, naci görür bursa depremi, okan tüysüz bursa deprem yorumu, uluabat fay hattı, marmara deprem riski, bursa fay hattı nereden geçiyor, 7 nisan 2025 depremi
Uzmanlar 'sıradan değil' uyarısı yapmıştı, Bursa depremi sonrası gözler fay hatlarında: Uluabat Fay Zonu uyandı mı?
AFAD, 7 Nisan 2025’te Bursa Mustafakemalpaşa merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Can ve mal kaybı yaşanmadı, ancak uzmanlar bu sarsıntıdan önce de Bursa için çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. İşe, Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Naci Görür'ün Bursa'daki fay hatları hakkındaki uyarıları.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 20.39’da meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin, yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin 40.10583 Kuzey enlemi ve 28.56889 Doğu boylamında kaydedildiği açıklandı.
Daha önce bölgede meydana gelen depremlerin ardından uzmanlar şöyle konuşmuştu:
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz Bursa'nın içinden ve çevresinden aktif faylar geçtiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Bu deprem, Bursa için uyarıcı olmalı. Şehrin depreme hazırlıklı hale getirilmesi gerekiyor. 1855 yılında bölgede iki yıkıcı deprem yaşandı. Aradan geçen yaklaşık 200 yıl, büyük bir deprem için zamanlama açısından dikkat çekici.”
Marmara depremiyle bağlantısı var mı?
Tüysüz, bu tür depremlerin Marmara’da beklenen büyük depremi tetikleyip tetiklemeyeceği
sorusuna ise, “Etkilemez, ancak Bursa’daki yapılaşma ve zemin durumu göz önünde bulundurulmalı”
cevabını verdi. Kentin deprem senaryoları açısından riskli bölgeler
arasında olduğunu vurguladı.
Naci Görür: Uluabat Fay Zonu’nu takip edin
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür
, depremin merkez üssünün Nilüfer ilçesi
olduğunu ve bunun Uluabat Fay Zonu
içinde gerçekleştiğini belirtti. Görür, şu uyarıyı yaptı:
“Bu fay zonu yavaş stres biriktiriyor. Bu tür fayların ne zaman kırılacağını bilemeyiz, ancak ayrıntılı jeolojik incelemeler yapılmalı. 1855 depremini hatırlarsak, Bursa'nın deprem tarihine tekrar göz atmak gerekir.”
Marmara Bölgesi'nde deprem uyarıları artıyor
Uzmanlar, Marmara Bölgesi’nin deprem açısından yüksek risk taşıdığını, bu nedenle her sarsıntının ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguluyor. Hem zemin etütleri hem de kentsel dönüşüm konusunda daha fazla çalışma yapılması çağrısında bulunuluyor.