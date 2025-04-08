https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/uzmanlar-siradan-degil-uyarisi-yapmisti-bursa-depremi-sonrasi-gozler-fay-hatlarinda-uluabat-fay-1095213221.html

Uzmanlar 'sıradan değil' uyarısı yapmıştı, Bursa depremi sonrası gözler fay hatlarında: Uluabat Fay Zonu uyandı mı?

Uzmanlar 'sıradan değil' uyarısı yapmıştı, Bursa depremi sonrası gözler fay hatlarında: Uluabat Fay Zonu uyandı mı?

Sputnik Türkiye

Bursa Mustafakemalpaşa'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uzmanlar uyardı: Marmara için uyarıcı olabilir! Detaylar ve yorumlar haberimizde.

2025-04-08T08:07+0300

2025-04-08T08:07+0300

2025-04-08T08:07+0300

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 20.39’da meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin, yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin 40.10583 Kuzey enlemi ve 28.56889 Doğu boylamında kaydedildiği açıklandı.Daha önce bölgede meydana gelen depremlerin ardından uzmanlar şöyle konuşmuştu:Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz Bursa'nın içinden ve çevresinden aktif faylar geçtiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:Marmara depremiyle bağlantısı var mı?Tüysüz, bu tür depremlerin Marmara’da beklenen büyük depremi tetikleyip tetiklemeyeceği sorusuna ise, “Etkilemez, ancak Bursa’daki yapılaşma ve zemin durumu göz önünde bulundurulmalı” cevabını verdi. Kentin deprem senaryoları açısından riskli bölgeler arasında olduğunu vurguladı.Naci Görür: Uluabat Fay Zonu’nu takip edinYer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin merkez üssünün Nilüfer ilçesi olduğunu ve bunun Uluabat Fay Zonu içinde gerçekleştiğini belirtti. Görür, şu uyarıyı yaptı:Marmara Bölgesi'nde deprem uyarıları artıyorUzmanlar, Marmara Bölgesi’nin deprem açısından yüksek risk taşıdığını, bu nedenle her sarsıntının ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguluyor. Hem zemin etütleri hem de kentsel dönüşüm konusunda daha fazla çalışma yapılması çağrısında bulunuluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/yillarca-kapi-tutucu-olarak-kullanilan-tasin-degerinin-en-az-38-milyon-tl-oldugu-ortaya-cikti-1095212130.html

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