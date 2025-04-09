https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ibbden-insan-kacakciligi-haberleriyle-ilgili-aciklama-personel-2016da-goreve-baslamistir-is-akdi-1095265346.html
İBB'den insan kaçakçılığı haberleriyle ilgili açıklama: Personel 2016'da göreve başlamıştır, iş akdi feshedilmiştir
İBB'den insan kaçakçılığı haberleriyle ilgili açıklama: Personel 2016'da göreve başlamıştır, iş akdi feshedilmiştir
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurumla ilgili 'insan kaçakçılığı' haberlerine dair bir açıklama yaparak, olayda adı geçen personelin iş akdi feshedildiğini ve... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T23:47+0300
2025-04-09T23:47+0300
2025-04-09T23:50+0300
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul
ağaç, i̇l kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu
insan kaçakçılığı
türki̇ye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'İBB aracı ile insan kaçakçılığı' şeklindeki haberlere konu olan personel Mevlüt Demirbüken'inin akdinin feshedildiğini ve ilgili personel hakkında yasal ve idari tüm süreçlerin başlatıldığını duyurdu.Haberlerde bahsedilen araçla ilgili olarak da kurumun, kamu kaynak ve araçlarının amacı dışında kullanılmasına asla müsamaha göstermediği belirtildi.Adı geçen 34 MTK 698 plakalı aracın, İBB iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj AŞ envanterinde yer aldığı ve aracı kullanan personel Mevlüt Demirbüken'in 2016'da yüklenici firma personeli olarak İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı, 2018'de de kadroya alındığı kaydedildi.Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/kredi-ve-yurtlar-genel-mudurlugu-bayburttaki-ogrenci-yurdunda-cinayet-iddiasini-yalanladi-1095265219.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, ağaç, i̇l kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu, insan kaçakçılığı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, ağaç, i̇l kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu, insan kaçakçılığı
İBB'den insan kaçakçılığı haberleriyle ilgili açıklama: Personel 2016'da göreve başlamıştır, iş akdi feshedilmiştir
23:47 09.04.2025 (güncellendi: 23:50 09.04.2025)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurumla ilgili 'insan kaçakçılığı' haberlerine dair bir açıklama yaparak, olayda adı geçen personelin iş akdi feshedildiğini ve 2016'da yüklenici firma personeli olarak İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı, 2018'de de kadroya alındığı bilgisini paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'İBB aracı ile insan kaçakçılığı' şeklindeki haberlere konu olan personel Mevlüt Demirbüken'inin akdinin feshedildiğini ve ilgili personel hakkında yasal ve idari tüm süreçlerin başlatıldığını duyurdu.
Haberlerde bahsedilen araçla ilgili olarak da kurumun, kamu kaynak ve araçlarının amacı dışında kullanılmasına asla müsamaha göstermediği belirtildi.
Adı geçen 34 MTK 698 plakalı aracın, İBB iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj AŞ envanterinde yer aldığı ve aracı kullanan personel Mevlüt Demirbüken'in 2016'da yüklenici firma personeli olarak İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı, 2018'de de kadroya alındığı kaydedildi.
Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:
"İlgili personelin 09.04.2025 tarihinde görev mahallinde bulunmadığı ilgili birimlerce tespit edilmiş, konuya ilişkin derhal tutanak düzenlenmiş ve aynı tarih itibarıyla disiplin süreci başlatılmıştır. İlgili personel hakkında yasal ve idari tüm süreçler başlatılmış olup, iş akdi feshedilmiştir."