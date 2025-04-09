https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ibbden-insan-kacakciligi-haberleriyle-ilgili-aciklama-personel-2016da-goreve-baslamistir-is-akdi-1095265346.html

İBB'den insan kaçakçılığı haberleriyle ilgili açıklama: Personel 2016'da göreve başlamıştır, iş akdi feshedilmiştir

İBB'den insan kaçakçılığı haberleriyle ilgili açıklama: Personel 2016'da göreve başlamıştır, iş akdi feshedilmiştir

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurumla ilgili 'insan kaçakçılığı' haberlerine dair bir açıklama yaparak, olayda adı geçen personelin iş akdi feshedildiğini ve... 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T23:47+0300

2025-04-09T23:47+0300

2025-04-09T23:50+0300

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul

ağaç, i̇l kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu

insan kaçakçılığı

türki̇ye

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'İBB aracı ile insan kaçakçılığı' şeklindeki haberlere konu olan personel Mevlüt Demirbüken'inin akdinin feshedildiğini ve ilgili personel hakkında yasal ve idari tüm süreçlerin başlatıldığını duyurdu.Haberlerde bahsedilen araçla ilgili olarak da kurumun, kamu kaynak ve araçlarının amacı dışında kullanılmasına asla müsamaha göstermediği belirtildi.Adı geçen 34 MTK 698 plakalı aracın, İBB iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj AŞ envanterinde yer aldığı ve aracı kullanan personel Mevlüt Demirbüken'in 2016'da yüklenici firma personeli olarak İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı, 2018'de de kadroya alındığı kaydedildi.Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

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i̇stanbul

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, ağaç, i̇l kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu, insan kaçakçılığı