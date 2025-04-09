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Gümüşhane'deki 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür merkez üssüne dikkat çekti
Gümüşhane'deki 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür merkez üssüne dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Gümüşhane'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür depremin yerine dikkat çekti ve 'önemli' dedi. 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T12:24+0300
2025-04-09T12:24+0300
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Türkiye'nin her noktası sallanmaya devam ediyor. Tedirgin edici son deprem bu sabah Gümüşhanelileri salladı. Gümüşhane'de depremBugün saat 06.09'da merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5,09 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilk belirlemelere göre bir hasara neden olmadı.Naci Görür Gümüşhane depremini yorumladıJeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane’de meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay hattının Erzincan segmentine bağlı fay üzerinde olduğunu belirtti.Görür, "Arkadaslar, KAF’in Erzincan segmentine bagli, kisa bir fayin uzerinde, Eskiyol’da, 4,1 sig bir deprem oldu. Yeri onemli. Gecmis olsun. Sevgiyle" uyarısında bulundu.Naci Görür'ün işaret ettiği Kuzey Anadolu fayı nereden geçiyor?Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biri. KAF sistemi, Anadolu Levhası'nın, güneyde Arap Levhası ve kuzeyde Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir.KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm Kuzey Anadolu'yu keser. Tek bir faydan oluşmaz, pek çok parçadan oluşan fay zonudur. Fay hattında, parçalanmış-ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine rastlanır. Toplam uzunluğu 1200 kilometre olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, doğuda Bingöl'ün Karlıova ilçesinden başlayıp batıda Saros Körfezi'ne kadar uzanıyor.Kuzey Anadolu fay hattı nereden geçiyor, hangi illeri etkiler?Saroz Körfezi'nden başlayan KAF, Marmara Denizi, Sapanca Gölü, Adapazarı, Tosya ve Erzincan üzerinden Van Gölü kuzeyine kadar uzanır. Dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/turkiyenin-deprem-karnesi--doc-dr-ozmen-deprem-gerilimi-artan-illeri-saydi-bursa-ve-ankara-icin-1093997707.html
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kuzey anadolu fayı nereden geçiyor, kuzey anadolu fayı, gümüşhane depremi, son depremler, gümüşhane son dkaika, naci görür, naci görür son dakika

Gümüşhane'deki 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür merkez üssüne dikkat çekti

12:24 09.04.2025
© Fotoğraf : KAFA TV YouTubeProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© Fotoğraf : KAFA TV YouTube
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Ayrıntılar geliyor
Gümüşhane'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür depremin yerine dikkat çekti ve 'önemli' dedi.
Türkiye'nin her noktası sallanmaya devam ediyor. Tedirgin edici son deprem bu sabah Gümüşhanelileri salladı.

Gümüşhane'de deprem

Bugün saat 06.09'da merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5,09 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilk belirlemelere göre bir hasara neden olmadı.

Naci Görür Gümüşhane depremini yorumladı

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane’de meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay hattının Erzincan segmentine bağlı fay üzerinde olduğunu belirtti.

Görür, "Arkadaslar, KAF’in Erzincan segmentine bagli, kisa bir fayin uzerinde, Eskiyol’da, 4,1 sig bir deprem oldu. Yeri onemli. Gecmis olsun. Sevgiyle" uyarısında bulundu.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
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1 Mart, 08:48

Naci Görür'ün işaret ettiği Kuzey Anadolu fayı nereden geçiyor?

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biri. KAF sistemi, Anadolu Levhası'nın, güneyde Arap Levhası ve kuzeyde Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir.
KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm Kuzey Anadolu'yu keser. Tek bir faydan oluşmaz, pek çok parçadan oluşan fay zonudur. Fay hattında, parçalanmış-ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine rastlanır. Toplam uzunluğu 1200 kilometre olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, doğuda Bingöl'ün Karlıova ilçesinden başlayıp batıda Saros Körfezi'ne kadar uzanıyor.

Kuzey Anadolu fay hattı nereden geçiyor, hangi illeri etkiler?

Saroz Körfezi'nden başlayan KAF, Marmara Denizi, Sapanca Gölü, Adapazarı, Tosya ve Erzincan üzerinden Van Gölü kuzeyine kadar uzanır. Dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.
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