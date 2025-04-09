https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/gumruk-vergilerini-muzakere-etmek-icin-ulkelerin-kendisi-aradiklarini-iddia-eden-abd-baskani-trump-1095241326.html

Trump, ek gümrük vergilerine dair kendisini aradığını iddia eden ülkelerle dalga geçerek küfretti: '... yalıyorlar'

Trump, ek gümrük vergilerine dair kendisini aradığını iddia eden ülkelerle dalga geçerek küfretti: '... yalıyorlar'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmaları için kendisiyle görüşmek isteyen ülkeleri alaycı ifadelerle eleştiren Trump, "Beni arayıp k*çımı yalıyorlar"... 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T10:07+0300

2025-04-09T10:07+0300

2025-04-09T10:12+0300

donald trump

cumhuriyetçi parti

ekonomi̇

küfür etmek

çin

ticaret

vergi

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093853502_0:191:3027:1893_1920x0_80_0_0_70e22771e52cf58cbd1330de3a423abb.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşması müzakereleri yürüten ülkeleri alaya alarak sert açıklamalarda bulundu. “Bu ülkeler bizi arıyor, benim kıçımı yalıyor” ifadesini kullanan Trump, bazı liderlerin kendisine “Lütfen efendim, ne isterseniz yaparım” dediklerini öne sürdü.Trump bu sözleri, Cumhuriyetçi Parti'nin bağış toplama etkinliğinde dile getirdi. Konuşmasında yalnızca yabancı liderlerle sınırlı kalmayan Trump, Kongre'nin müzakereleri devralması gerektiğini savunan Cumhuriyetçi vekillere de gönderme yaptı. “Siz benim gibi müzakere edemezsiniz” diyerek parti içindeki muhalefeti de hedef aldı.Çin’e yüzde 104 gümrük vergisi yürürlüğe girdiTrump’ın açıklamaları, Beyaz Saray’ın Çin’den ithal edilen ürünlerde gümrük vergisinin yüzde 104’e çıkarılacağını duyurmasının hemen ardından geldi. Yeni vergi oranı bugünden itibarıyla yürürlüğe girdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/abdnin-rekor-vergi-kararina-cinden-ilk-tepki-mansetlerle-geldi-baskidan-ve-tehditten-hoslanmayiz-1095239590.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, cumhuriyetçi parti, küfür etmek, çin, ticaret, vergi, avrupa