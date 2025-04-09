https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/gumruk-vergilerini-muzakere-etmek-icin-ulkelerin-kendisi-aradiklarini-iddia-eden-abd-baskani-trump-1095241326.html
Trump, ek gümrük vergilerine dair kendisini aradığını iddia eden ülkelerle dalga geçerek küfretti: '... yalıyorlar'
Trump, ek gümrük vergilerine dair kendisini aradığını iddia eden ülkelerle dalga geçerek küfretti: '... yalıyorlar'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmaları için kendisiyle görüşmek isteyen ülkeleri alaycı ifadelerle eleştiren Trump, "Beni arayıp k*çımı yalıyorlar"... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T10:07+0300
2025-04-09T10:07+0300
2025-04-09T10:12+0300
donald trump
cumhuriyetçi parti
ekonomi̇
küfür etmek
çin
ticaret
vergi
avrupa
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ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşması müzakereleri yürüten ülkeleri alaya alarak sert açıklamalarda bulundu. “Bu ülkeler bizi arıyor, benim kıçımı yalıyor” ifadesini kullanan Trump, bazı liderlerin kendisine “Lütfen efendim, ne isterseniz yaparım” dediklerini öne sürdü.Trump bu sözleri, Cumhuriyetçi Parti'nin bağış toplama etkinliğinde dile getirdi. Konuşmasında yalnızca yabancı liderlerle sınırlı kalmayan Trump, Kongre'nin müzakereleri devralması gerektiğini savunan Cumhuriyetçi vekillere de gönderme yaptı. “Siz benim gibi müzakere edemezsiniz” diyerek parti içindeki muhalefeti de hedef aldı.Çin’e yüzde 104 gümrük vergisi yürürlüğe girdiTrump’ın açıklamaları, Beyaz Saray’ın Çin’den ithal edilen ürünlerde gümrük vergisinin yüzde 104’e çıkarılacağını duyurmasının hemen ardından geldi. Yeni vergi oranı bugünden itibarıyla yürürlüğe girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/abdnin-rekor-vergi-kararina-cinden-ilk-tepki-mansetlerle-geldi-baskidan-ve-tehditten-hoslanmayiz-1095239590.html
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donald trump, cumhuriyetçi parti, küfür etmek, çin, ticaret, vergi, avrupa
donald trump, cumhuriyetçi parti, küfür etmek, çin, ticaret, vergi, avrupa
Trump, ek gümrük vergilerine dair kendisini aradığını iddia eden ülkelerle dalga geçerek küfretti: '... yalıyorlar'
10:07 09.04.2025 (güncellendi: 10:12 09.04.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmaları için kendisiyle görüşmek isteyen ülkeleri alaycı ifadelerle eleştiren Trump, "Beni arayıp k*çımı yalıyorlar" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşması müzakereleri yürüten ülkeleri alaya alarak sert açıklamalarda bulundu.
“Bu ülkeler bizi arıyor, benim kıçımı yalıyor” ifadesini kullanan Trump, bazı liderlerin kendisine “Lütfen efendim, ne isterseniz yaparım” dediklerini öne sürdü.
Trump bu sözleri, Cumhuriyetçi Parti'nin bağış toplama etkinliğinde dile getirdi. Konuşmasında yalnızca yabancı liderlerle sınırlı kalmayan Trump, Kongre'nin müzakereleri devralması gerektiğini savunan Cumhuriyetçi vekillere de gönderme yaptı. “Siz benim gibi müzakere edemezsiniz” diyerek parti içindeki muhalefeti de hedef aldı.
Çin’e yüzde 104 gümrük vergisi yürürlüğe girdi
Trump’ın açıklamaları, Beyaz Saray’ın Çin’den ithal edilen ürünlerde gümrük vergisinin yüzde 104’e çıkarılacağını duyurmasının hemen ardından geldi. Yeni vergi oranı bugünden itibarıyla yürürlüğe girdi.