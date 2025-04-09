https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/abdnin-rekor-vergi-kararina-cinden-ilk-tepki-mansetlerle-geldi-baskidan-ve-tehditten-hoslanmayiz-1095239590.html

ABD'nin rekor vergi kararına Çin'den ilk tepki manşetlerle geldi: 'Baskıdan ve tehditten hoşlanmayız'

ABD'nin rekor vergi kararına Çin'den ilk tepki manşetlerle geldi: 'Baskıdan ve tehditten hoşlanmayız'

Sputnik Türkiye

Çin hükümeti, ABD'nin kendilerine uygulama yararı aldıkları yüzde 104'lük gümrük vergisinin yürürlüğe girmesine henüz yanıt vermedi, ancak devlet medyasından... 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T08:23+0300

2025-04-09T08:23+0300

2025-04-09T08:23+0300

ekonomi̇

çin merkez televizyonu (cctv)

abd

çin

vergi

weibo

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ABD'nin Çin’e yönelik yüzde 104'lük gümrük vergisi kararı sonrası Çin devlet televizyonu CCTV'ye bağlı sosyal medya hesabında tarifenin yürürlüğe girdiği saatlerde "Biz sorun yaratmıyoruz ama sorundan da korkmuyoruz" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, "Çin halkı baskı ve tehditlerden hoşlanmıyor" paylaşımı yaptı.Mücadele mesajı verildi ama diyalog kapısı açıkWeibo paylaşımında Çin'in "sonuna kadar mücadele edeceği" yinelenirken, "diyalog kapısını kapatmadığı" belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/canonical-arac-sahipleri-dikkat-akaryakit-tabelalari-degisti-petrol-fiyatlari-cakildi-buyuk-indirimler-pes-1095238291.html

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çin merkez televizyonu (cctv), abd, çin, vergi, weibo