https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/abdnin-rekor-vergi-kararina-cinden-ilk-tepki-mansetlerle-geldi-baskidan-ve-tehditten-hoslanmayiz-1095239590.html
ABD'nin rekor vergi kararına Çin'den ilk tepki manşetlerle geldi: 'Baskıdan ve tehditten hoşlanmayız'
ABD'nin rekor vergi kararına Çin'den ilk tepki manşetlerle geldi: 'Baskıdan ve tehditten hoşlanmayız'
Sputnik Türkiye
Çin hükümeti, ABD'nin kendilerine uygulama yararı aldıkları yüzde 104'lük gümrük vergisinin yürürlüğe girmesine henüz yanıt vermedi, ancak devlet medyasından... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T08:23+0300
2025-04-09T08:23+0300
2025-04-09T08:23+0300
ekonomi̇
çin merkez televizyonu (cctv)
abd
çin
vergi
weibo
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ABD'nin Çin’e yönelik yüzde 104'lük gümrük vergisi kararı sonrası Çin devlet televizyonu CCTV'ye bağlı sosyal medya hesabında tarifenin yürürlüğe girdiği saatlerde "Biz sorun yaratmıyoruz ama sorundan da korkmuyoruz" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, "Çin halkı baskı ve tehditlerden hoşlanmıyor" paylaşımı yaptı.Mücadele mesajı verildi ama diyalog kapısı açıkWeibo paylaşımında Çin'in "sonuna kadar mücadele edeceği" yinelenirken, "diyalog kapısını kapatmadığı" belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/canonical-arac-sahipleri-dikkat-akaryakit-tabelalari-degisti-petrol-fiyatlari-cakildi-buyuk-indirimler-pes-1095238291.html
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çin merkez televizyonu (cctv), abd, çin, vergi, weibo
çin merkez televizyonu (cctv), abd, çin, vergi, weibo
ABD'nin rekor vergi kararına Çin'den ilk tepki manşetlerle geldi: 'Baskıdan ve tehditten hoşlanmayız'
Çin hükümeti, ABD'nin kendilerine uygulama yararı aldıkları yüzde 104'lük gümrük vergisinin yürürlüğe girmesine henüz yanıt vermedi, ancak devlet medyasından ilk tepkiler de gelmeye başladı. CCTV'den yayınlanan manşette, "Sorun yaratmıyoruz ama sorundan da korkmuyoruz, Çin halkı baskı ve tehditlerden hoşlanmıyor" ifadeleri dikkat çekti.
ABD'nin Çin’e yönelik yüzde 104'lük gümrük vergisi kararı sonrası Çin devlet televizyonu CCTV'ye bağlı sosyal medya hesabında tarifenin yürürlüğe girdiği saatlerde "Biz sorun yaratmıyoruz ama sorundan da korkmuyoruz" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, "Çin halkı baskı ve tehditlerden hoşlanmıyor" paylaşımı yaptı.
Mücadele mesajı verildi ama diyalog kapısı açık
Weibo
paylaşımında Çin'in
"sonuna kadar mücadele edeceği" yinelenirken, "diyalog kapısını kapatmadığı" belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:
"Çin zayıflık göstermeyecek ve taviz vermeyecek. Çok taraflı ticaret sistemini koruma konusundaki kararlılığımızı tüm dünyaya göstereceğiz."