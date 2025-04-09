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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ekrem-imamoglunun-davasinin-yeri-degisti-marmara-cezaevinde-gorulecek-1095259310.html
Ekrem İmamoğlu'nun davasının yeri değişti: Marmara Cezaevi'nde görülecek
Ekrem İmamoğlu'nun davasının yeri değişti: Marmara Cezaevi'nde görülecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında söylediği sözler nedeniyle hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak olan Ekrem İmamoğlu'nun... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T17:13+0300
2025-04-09T17:13+0300
türki̇ye
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul adliyesi
silivri
ekrem i̇mamoğlu
akın gürlek
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında söylediği sözler nedeniyle hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan Ekrem İmamoğlu'nun yargılamasının Silivri'de Marmara Cezaevi'nde görüleceği belirtildi. Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili söylediği sözler nedeniyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlenmişti. İmamoğlu hakkında ayrıca, TCK 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan siyasi yasak da talep edilmişti.Mahkeme 11 Nisan'da Silivri'de görülecekİddianamenin gönderildiği İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi 11 Nisan tarihine duruşma günü vermişti. Mahkeme duruşmayı Silivri’deki salonlarda yapma kararı aldı.Mahkemenin duruşmanın görüleceği yerle ilgili aldığı kararında, Ekrem İmamoğlu’nun başka suçtan Silivri Cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtilerek, “Mahkememizce her ne kadar Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 8 Nisan 2025 tarihinde yazılan müzekkere ile sanığın duruşma günü mahkememiz duruşma salonunda hazır edilmesi istenilmiş ise de; duruşmaya katılım sayısının fazla olabileceği, mahkememiz duruşma salonunun fiziki şartlara göre tarafların mağduriyetlerinin oluşabileceği, İstanbul Adliyesi içerisinde ve çevresinde çalışma düzeninin korunması ve güvenlik hususları göz önüne alınarak duruşmanın Silivri Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları binasında bulunan 2 Nolu duruşma salonunda yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglu-gozaltinda-ibb-baskanina-bu-zamana-kadar-kac-dava-ve-sorusturma-acildi-1094650141.html
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul adliyesi, silivri, ekrem i̇mamoğlu, akın gürlek
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul adliyesi, silivri, ekrem i̇mamoğlu, akın gürlek

Ekrem İmamoğlu'nun davasının yeri değişti: Marmara Cezaevi'nde görülecek

17:13 09.04.2025
© AP Photo / Burhan OzbiliciEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında söylediği sözler nedeniyle hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak olan Ekrem İmamoğlu'nun yargılaması Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görüleceği açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında söylediği sözler nedeniyle hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan Ekrem İmamoğlu'nun yargılamasının Silivri'de Marmara Cezaevi'nde görüleceği belirtildi.
Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili söylediği sözler nedeniyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlenmişti. İmamoğlu hakkında ayrıca, TCK 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan siyasi yasak da talep edilmişti.

Mahkeme 11 Nisan'da Silivri'de görülecek

İddianamenin gönderildiği İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi 11 Nisan tarihine duruşma günü vermişti. Mahkeme duruşmayı Silivri’deki salonlarda yapma kararı aldı.
Mahkemenin duruşmanın görüleceği yerle ilgili aldığı kararında, Ekrem İmamoğlu’nun başka suçtan Silivri Cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtilerek, “Mahkememizce her ne kadar Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 8 Nisan 2025 tarihinde yazılan müzekkere ile sanığın duruşma günü mahkememiz duruşma salonunda hazır edilmesi istenilmiş ise de; duruşmaya katılım sayısının fazla olabileceği, mahkememiz duruşma salonunun fiziki şartlara göre tarafların mağduriyetlerinin oluşabileceği, İstanbul Adliyesi içerisinde ve çevresinde çalışma düzeninin korunması ve güvenlik hususları göz önüne alınarak duruşmanın Silivri Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları binasında bulunan 2 Nolu duruşma salonunda yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.” denildi.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
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