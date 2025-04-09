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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/domuz-derisi-kullanan-unlu-markaya-ceza-kesilmisti-etiketinde-bu-bilgiler-olmayan-urunler-yandi-1095242758.html
Domuz derisi kullanan ünlü markaya ceza kesilmişti: Etiketinde bu bilgiler olmayan ürünler yandı
Domuz derisi kullanan ünlü markaya ceza kesilmişti: Etiketinde bu bilgiler olmayan ürünler yandı
Sputnik Türkiye
Tekstil ve ayakkabı gibi hayvansal parça içeren ürünlerde bu parçaların hangi hayvandan elde edildiği bilgisi artık etiketlerde mutlaka olacak. Olmayan ürünler... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T10:51+0300
2025-04-09T10:51+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
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etiket
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tüketicilerin satın aldıkları tekstil, ayakkabı gibi hayvansal parça içeren ürünlerde hangi hayvanın kullanıldığına dair bilgilerin yer almasını zorunlu kılan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenlemeyle birlikte etiketinde, ambalajında ya da ürüne eşlik eden belgelerde Türkçe ve açık şekilde bu bilgileri içermeyen ürünlere ceza gelecek. Ürettiği ayakkabıda domuz derisi kullanan ama bunu 'doğal deri' olarak etiketinde yazan Adidas'a para cezası kesilmişti. Domuz derisi yerine doğal deri yazan Adidas'a ceza kesilmiştiTicaret Bakanlığı’na bağlı olan Reklam Kurulu, Adidas marka “Samba OG” ayakkabının modelinde domuz derisi kullanıldığı için Adidas’a 550 bin TL para cezası uygulamıştı. Ürün içeriğinde ‘doğal derİ’ ifadesi bulunurken domuz derisi kullanıldığına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmemişti. Reklam Kurulu, Adidas’ın açıklama talebine cevap vermemesi dolayısıyla şirkete reklam durdurma cezası da vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/reklam-kurulundan-spor-giyim-markasina-domuz-derisi-cezasi-turkiyede-satilan-ayakkabiya-iliskin-1093593703.html
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ticaret bakanlığı, adidas, etiket
ticaret bakanlığı, adidas, etiket

Domuz derisi kullanan ünlü markaya ceza kesilmişti: Etiketinde bu bilgiler olmayan ürünler yandı

10:51 09.04.2025
© AA / Şahin Oktayspor ayakkabı
spor ayakkabı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© AA / Şahin Oktay
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Tekstil ve ayakkabı gibi hayvansal parça içeren ürünlerde bu parçaların hangi hayvandan elde edildiği bilgisi artık etiketlerde mutlaka olacak. Olmayan ürünler ceza alacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tüketicilerin satın aldıkları tekstil, ayakkabı gibi hayvansal parça içeren ürünlerde hangi hayvanın kullanıldığına dair bilgilerin yer almasını zorunlu kılan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenlemeyle birlikte etiketinde, ambalajında ya da ürüne eşlik eden belgelerde Türkçe ve açık şekilde bu bilgileri içermeyen ürünlere ceza gelecek. Ürettiği ayakkabıda domuz derisi kullanan ama bunu 'doğal deri' olarak etiketinde yazan Adidas'a para cezası kesilmişti.

Domuz derisi yerine doğal deri yazan Adidas'a ceza kesilmişti

Ticaret Bakanlığı’na bağlı olan Reklam Kurulu, Adidas marka “Samba OG” ayakkabının modelinde domuz derisi kullanıldığı için Adidas’a 550 bin TL para cezası uygulamıştı. Ürün içeriğinde ‘doğal derİ’ ifadesi bulunurken domuz derisi kullanıldığına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmemişti. Reklam Kurulu, Adidas’ın açıklama talebine cevap vermemesi dolayısıyla şirkete reklam durdurma cezası da vermişti.
spor ayakkabı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
TÜRKİYE
Reklam Kurulu'ndan spor giyim markasına ‘domuz derisi’ cezası: Türkiye'de satılan ayakkabıya ilişkin bilgi verilmedi
12 Şubat, 10:42
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