https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/domuz-derisi-kullanan-unlu-markaya-ceza-kesilmisti-etiketinde-bu-bilgiler-olmayan-urunler-yandi-1095242758.html

Domuz derisi kullanan ünlü markaya ceza kesilmişti: Etiketinde bu bilgiler olmayan ürünler yandı

Domuz derisi kullanan ünlü markaya ceza kesilmişti: Etiketinde bu bilgiler olmayan ürünler yandı

Sputnik Türkiye

Tekstil ve ayakkabı gibi hayvansal parça içeren ürünlerde bu parçaların hangi hayvandan elde edildiği bilgisi artık etiketlerde mutlaka olacak. Olmayan ürünler... 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T10:51+0300

2025-04-09T10:51+0300

2025-04-09T10:51+0300

ekonomi̇

ticaret bakanlığı

adidas

etiket

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tüketicilerin satın aldıkları tekstil, ayakkabı gibi hayvansal parça içeren ürünlerde hangi hayvanın kullanıldığına dair bilgilerin yer almasını zorunlu kılan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenlemeyle birlikte etiketinde, ambalajında ya da ürüne eşlik eden belgelerde Türkçe ve açık şekilde bu bilgileri içermeyen ürünlere ceza gelecek. Ürettiği ayakkabıda domuz derisi kullanan ama bunu 'doğal deri' olarak etiketinde yazan Adidas'a para cezası kesilmişti. Domuz derisi yerine doğal deri yazan Adidas'a ceza kesilmiştiTicaret Bakanlığı’na bağlı olan Reklam Kurulu, Adidas marka “Samba OG” ayakkabının modelinde domuz derisi kullanıldığı için Adidas’a 550 bin TL para cezası uygulamıştı. Ürün içeriğinde ‘doğal derİ’ ifadesi bulunurken domuz derisi kullanıldığına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmemişti. Reklam Kurulu, Adidas’ın açıklama talebine cevap vermemesi dolayısıyla şirkete reklam durdurma cezası da vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/reklam-kurulundan-spor-giyim-markasina-domuz-derisi-cezasi-turkiyede-satilan-ayakkabiya-iliskin-1093593703.html

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ticaret bakanlığı, adidas, etiket