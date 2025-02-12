https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/reklam-kurulundan-spor-giyim-markasina-domuz-derisi-cezasi-turkiyede-satilan-ayakkabiya-iliskin-1093593703.html
Reklam Kurulu'ndan spor giyim markasına ‘domuz derisi’ cezası: Türkiye'de satılan ayakkabıya ilişkin bilgi verilmedi
Reklam Kurulu'ndan spor giyim markasına ‘domuz derisi’ cezası: Türkiye'de satılan ayakkabıya ilişkin bilgi verilmedi
Sputnik Türkiye
Fahiş fiyatın yanı sıra güvenli ürün denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, dünyanın en büyük ayakkabı firmalarından Adidas’a ceza... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T10:42+0300
2025-02-12T10:42+0300
2025-02-12T10:42+0300
türkiye
ceza
reklam kurulu
haberler
adidas
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Cezayı getiren süreç, Adidas'ın Türkiye’de de satılan ‘Samba OG’ model ayakkabılarda, ürün bileşiminde domuz derisi kullanıldığına dair tespitle başladı. Şirketin Türkiye’deki satış sayfasında yer verilen ürün açıklamasında ‘doğal deri’ ifadesine yer verildiği, ürün içeriğinde domuz derisinden bahsetmediği belirlendi.Dini hassasiyetlere aykırıKurul tarafından yapılan değerlendirmede, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği uyarınca reklamı yapılan bir malın içeriğinde, toplumun genel dinî hassasiyetlerine aykırı bir bileşenin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması halinde bu hususun reklamlarda açıkça belirtilmesi gerektiği de belirtildi.Firma savunma vermediTürkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Reklam Kurulu, ürünün detaylı içeriği ile ilgili bilgi almak amacıyla müşteri hizmetleri biriminden detaylı ürün bilgisi istediğini, ancak “üründe domuz derisi olup olmadığı hakkında bilgi verilemeyeceğine” dair iddiaların tetkiki amacıyla Adidas’tan savunma istedi. Firma 14 Kasım 2024’te tebliğ edilen söz konusu yazıya da cevap vermedi.Kurul da şirketin ispat yükümlülüğünü yerine getirmediğini değerlendirdi. Firmanın Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddelerine aykırı tanıtımlarda bulunduğunu kararlaştıran Reklam Kurulu, firmaya 550 bin 59 lira idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/tasit-kredileri-dustu-odeme-planlari-belli-oldu-1093592460.html
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ceza, reklam kurulu, haberler, adidas, türkiye gazetesi
ceza, reklam kurulu, haberler, adidas, türkiye gazetesi
Reklam Kurulu'ndan spor giyim markasına ‘domuz derisi’ cezası: Türkiye'de satılan ayakkabıya ilişkin bilgi verilmedi
Fahiş fiyatın yanı sıra güvenli ürün denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, dünyanın en büyük ayakkabı firmalarından Adidas’a ceza yazdı. Ceza firmanın bir modelinde domuz derisi kullandığı için verildi.
Cezayı getiren süreç, Adidas'ın Türkiye’de de satılan ‘Samba OG’ model ayakkabılarda, ürün bileşiminde domuz derisi kullanıldığına dair tespitle başladı. Şirketin Türkiye’deki satış sayfasında yer verilen ürün açıklamasında ‘doğal deri’ ifadesine yer verildiği, ürün içeriğinde domuz derisinden bahsetmediği belirlendi.
Dini hassasiyetlere aykırı
Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği uyarınca reklamı yapılan bir malın içeriğinde, toplumun genel dinî hassasiyetlerine aykırı bir bileşenin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması halinde bu hususun reklamlarda açıkça belirtilmesi gerektiği de belirtildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Reklam Kurulu, ürünün detaylı içeriği ile ilgili bilgi almak amacıyla müşteri hizmetleri biriminden detaylı ürün bilgisi istediğini, ancak “üründe domuz derisi olup olmadığı hakkında bilgi verilemeyeceğine” dair iddiaların tetkiki amacıyla Adidas’tan savunma istedi. Firma 14 Kasım 2024’te tebliğ edilen söz konusu yazıya da cevap vermedi.
Kurul da şirketin ispat yükümlülüğünü yerine getirmediğini değerlendirdi. Firmanın Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddelerine aykırı tanıtımlarda bulunduğunu kararlaştıran Reklam Kurulu, firmaya 550 bin 59 lira idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verdi.