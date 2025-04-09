https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/cinayet-isleme-potansiyelinizi-biliyor-musunuz-cinayet-tahmin-araci-1095236838.html
Cinayet işleme potansiyelinizi biliyor musunuz: 'Cinayet tahmin aracı'
Cinayet işleme potansiyelinizi biliyor musunuz: 'Cinayet tahmin aracı'
Sputnik Türkiye
İngiltere'de katil olma olasılığı en yüksek kişileri tespit etmeyi hedefleyen bir araç geliştiriliyor. 'Cinayet tahmin aracı' isimli bu aracın mağdurlar da... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T04:14+0300
2025-04-09T04:14+0300
2025-04-09T04:14+0300
yaşam
i̇ngiltere
cinayet
kişisel veri
veri
veri gizliliği
veri güvenliği
veri toplama
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İngiltere'de, kişisel veriler kullanılarak cinayet işleme olasılığı en yüksek kişileri belirlemek için 'cinayet tahmin' aracı geliştirme üzerinde çalışılıyor.İddialara göre araştırmacılar, mağdurlar da dahil olmak üzere binlerce kişinin verilerini algoritmalar kullanarak analiz ederek ve ciddi şiddet suçları işleme riski en yüksek olanları belirlemeye çalışıyor.Söz konusu projenin isminin 'cinayet tahmin aracı' iken 'risk değerlendirmesini iyileştirmek için veri paylaşımı' olarak değiştirildi. Projenin 'şimdilik' araştırma amaçlı olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/dominikte-gece-kulubunun-catisi-dustu-ulusal-yas-ilan-edildi-44-olu-146-yarali-1095236351.html
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i̇ngiltere, cinayet, kişisel veri, veri, veri gizliliği, veri güvenliği, veri toplama
i̇ngiltere, cinayet, kişisel veri, veri, veri gizliliği, veri güvenliği, veri toplama
Cinayet işleme potansiyelinizi biliyor musunuz: 'Cinayet tahmin aracı'
İngiltere'de katil olma olasılığı en yüksek kişileri tespit etmeyi hedefleyen bir araç geliştiriliyor. 'Cinayet tahmin aracı' isimli bu aracın mağdurlar da dahil olmak üzere binlerce kişinin verilerini kullanacağı iddia ediliyor.
İngiltere'de, kişisel veriler kullanılarak cinayet işleme olasılığı en yüksek kişileri belirlemek için 'cinayet tahmin' aracı geliştirme üzerinde çalışılıyor.
İddialara göre araştırmacılar, mağdurlar da dahil olmak üzere binlerce kişinin verilerini algoritmalar kullanarak analiz ederek ve ciddi şiddet suçları işleme riski en yüksek olanları belirlemeye çalışıyor.
Söz konusu projenin isminin 'cinayet tahmin aracı' iken 'risk değerlendirmesini iyileştirmek için veri paylaşımı' olarak değiştirildi. Projenin 'şimdilik' araştırma amaçlı olduğu ifade edildi.