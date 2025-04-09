https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/cinayet-isleme-potansiyelinizi-biliyor-musunuz-cinayet-tahmin-araci-1095236838.html

Cinayet işleme potansiyelinizi biliyor musunuz: 'Cinayet tahmin aracı'

Cinayet işleme potansiyelinizi biliyor musunuz: 'Cinayet tahmin aracı'

Sputnik Türkiye

İngiltere'de katil olma olasılığı en yüksek kişileri tespit etmeyi hedefleyen bir araç geliştiriliyor. 'Cinayet tahmin aracı' isimli bu aracın mağdurlar da... 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T04:14+0300

2025-04-09T04:14+0300

2025-04-09T04:14+0300

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i̇ngiltere

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İngiltere'de, kişisel veriler kullanılarak cinayet işleme olasılığı en yüksek kişileri belirlemek için 'cinayet tahmin' aracı geliştirme üzerinde çalışılıyor.İddialara göre araştırmacılar, mağdurlar da dahil olmak üzere binlerce kişinin verilerini algoritmalar kullanarak analiz ederek ve ciddi şiddet suçları işleme riski en yüksek olanları belirlemeye çalışıyor.Söz konusu projenin isminin 'cinayet tahmin aracı' iken 'risk değerlendirmesini iyileştirmek için veri paylaşımı' olarak değiştirildi. Projenin 'şimdilik' araştırma amaçlı olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/dominikte-gece-kulubunun-catisi-dustu-ulusal-yas-ilan-edildi-44-olu-146-yarali-1095236351.html

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i̇ngiltere, cinayet, kişisel veri, veri, veri gizliliği, veri güvenliği, veri toplama