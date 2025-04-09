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Cinayet işleme potansiyelinizi biliyor musunuz: 'Cinayet tahmin aracı'
Cinayet işleme potansiyelinizi biliyor musunuz: 'Cinayet tahmin aracı'
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İngiltere'de katil olma olasılığı en yüksek kişileri tespit etmeyi hedefleyen bir araç geliştiriliyor. 'Cinayet tahmin aracı' isimli bu aracın mağdurlar da... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
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İngiltere'de, kişisel veriler kullanılarak cinayet işleme olasılığı en yüksek kişileri belirlemek için 'cinayet tahmin' aracı geliştirme üzerinde çalışılıyor.İddialara göre araştırmacılar, mağdurlar da dahil olmak üzere binlerce kişinin verilerini algoritmalar kullanarak analiz ederek ve ciddi şiddet suçları işleme riski en yüksek olanları belirlemeye çalışıyor.Söz konusu projenin isminin 'cinayet tahmin aracı' iken 'risk değerlendirmesini iyileştirmek için veri paylaşımı' olarak değiştirildi. Projenin 'şimdilik' araştırma amaçlı olduğu ifade edildi.
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i̇ngiltere, cinayet, kişisel veri, veri, veri gizliliği, veri güvenliği, veri toplama
i̇ngiltere, cinayet, kişisel veri, veri, veri gizliliği, veri güvenliği, veri toplama

Cinayet işleme potansiyelinizi biliyor musunuz: 'Cinayet tahmin aracı'

04:14 09.04.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturEkran
Ekran - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İngiltere'de katil olma olasılığı en yüksek kişileri tespit etmeyi hedefleyen bir araç geliştiriliyor. 'Cinayet tahmin aracı' isimli bu aracın mağdurlar da dahil olmak üzere binlerce kişinin verilerini kullanacağı iddia ediliyor.
İngiltere'de, kişisel veriler kullanılarak cinayet işleme olasılığı en yüksek kişileri belirlemek için 'cinayet tahmin' aracı geliştirme üzerinde çalışılıyor.
İddialara göre araştırmacılar, mağdurlar da dahil olmak üzere binlerce kişinin verilerini algoritmalar kullanarak analiz ederek ve ciddi şiddet suçları işleme riski en yüksek olanları belirlemeye çalışıyor.
Söz konusu projenin isminin 'cinayet tahmin aracı' iken 'risk değerlendirmesini iyileştirmek için veri paylaşımı' olarak değiştirildi. Projenin 'şimdilik' araştırma amaçlı olduğu ifade edildi.
Rescue workers search for survivors at the Jet Set nightclub after its roof collapsed during a merengue concert in Santo Domingo, Dominican Republic, Tuesday, April 8, 2025. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
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