https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/konyada-400-kisi-hastanelik-oldu-saglik-personellerinin-izinleri-iptal-edildi-bazi-ilaclar-tukendi-1095157042.html
Konya'da 400 kişi hastanelik oldu: Sağlık personellerinin izinleri iptal edildi, bazı ilaçlar tükendi
Konya'da 400 kişi hastanelik oldu: Sağlık personellerinin izinleri iptal edildi, bazı ilaçlar tükendi
Sputnik Türkiye
Konya Sarayönü ilçesinde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle yaklaşık 400 kişi hastanelik oldu. İlçede alarm verilirken sağlık personellerinin izinleri... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T11:18+0300
2025-04-05T11:18+0300
2025-04-05T11:18+0300
yaşam
sağlık bakanlığı
konya
sarayönü
zehirlenme
toplu zehirlenme
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Kocaeli'nde yaşanan tavuk döner faciasından sonra Konya Sarayönü ilçesinde 400'e yakın kişinin kusma, bulantı ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurması üzerine ilçede panik yaşandı. Bölgede sağlık personellerinin izinleri iptal edildi, bazı ilaçlar ise tükendi. Olayın nedeni ise henüz tespit edilemedi. Konya Sarayönü ilçesinde dün yaşanan olayda 400'e yakın kişi aynı şikayetlerle hastanelere akın etti. Mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle gelen hastalara müdahale edilirken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. İçme suyuna kanalizasyon karıştı iddiası İlçede içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddia edilirken, Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede dün ishal, ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle çok sayıda vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğu belirtildi.Vakaların hızla artmasının ilçede endişeye neden olduğu ifade edilen açıklamada, yetkililerin konuyla ilgili incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.Su numuneleri alındı, inceleme yapıldıKonya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi:"Sarayönü ilçemizde görülen ishal ve kusma vakalarıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine Sağlık Bakanlığı ve KOSKİ ekiplerimiz tarafından ayrı ayrı su numuneleri alınmıştır. Yapılan tüm analizler sonucunda içme suyumuzda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Yaşanılan vakaların içme suyuyla bir ilgisi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/resmen-oldurmeye-tesebbus-648-kisi-zehirlendi-tavuk-donerde-camasir-suyu-hilesi-1095132736.html
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sağlık bakanlığı, konya, sarayönü , zehirlenme, toplu zehirlenme, toplu gıda zehirlenmesi
sağlık bakanlığı, konya, sarayönü , zehirlenme, toplu zehirlenme, toplu gıda zehirlenmesi
Konya'da 400 kişi hastanelik oldu: Sağlık personellerinin izinleri iptal edildi, bazı ilaçlar tükendi
Konya Sarayönü ilçesinde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle yaklaşık 400 kişi hastanelik oldu. İlçede alarm verilirken sağlık personellerinin izinleri iptal edildi.
Kocaeli'nde yaşanan tavuk döner faciasından sonra Konya Sarayönü ilçesinde 400'e yakın kişinin kusma, bulantı ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurması üzerine ilçede panik yaşandı. Bölgede sağlık personellerinin izinleri iptal edildi, bazı ilaçlar ise tükendi. Olayın nedeni ise henüz tespit edilemedi.
Konya Sarayönü ilçesinde dün yaşanan olayda 400'e yakın kişi aynı şikayetlerle hastanelere akın etti. Mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle gelen hastalara müdahale edilirken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
İçme suyuna kanalizasyon karıştı iddiası
İlçede içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddia edilirken, Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede dün ishal, ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle çok sayıda vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğu belirtildi.
Vakaların hızla artmasının ilçede endişeye neden olduğu ifade edilen açıklamada, yetkililerin konuyla ilgili incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.
Su numuneleri alındı, inceleme yapıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi:
"Sarayönü ilçemizde görülen ishal ve kusma vakalarıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine Sağlık Bakanlığı ve KOSKİ ekiplerimiz tarafından ayrı ayrı su numuneleri alınmıştır. Yapılan tüm analizler sonucunda içme suyumuzda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Yaşanılan vakaların içme suyuyla bir ilgisi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.