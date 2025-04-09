https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/anne-dehseti-ogretmen-kizini-bogarak-oldurdu-intihar-etti-diye-ihbar-etti-1095249868.html
Anne dehşeti: Öğretmen kızını boğarak öldürdü, intihar etti diye ihbar etti
Anne dehşeti: Öğretmen kızını boğarak öldürdü, intihar etti diye ihbar etti
Sputnik Türkiye
Samsun'da bir anne, 34 yaşındaki öğretmen kızını boğarak öldürdü olaya intihar süsü vermek için de kızının bileklerini kesti. İncelemelerde ise cinayet ortaya... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T13:07+0300
2025-04-09T13:07+0300
2025-04-09T13:07+0300
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Samsun Atakum'da yaşanan feci olayda, 61 yaşındaki kadın, tartıştığı öğretmen kızını boğarak öldürdü. Anne, daha sonra kızının bileklerini keserek intihar süsü vermek istedi. Polisin incelemesi sonucunda cinayet ortaya çıktı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, önceki gece Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi 398. Sokak'ta, İlkadım Sakarya İlkokulu Rehber Öğretmeni Tuba Bahar Günaydın'ın (34), ikametinin banyo kısmında, sol bileği kesilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma yürüttü.İncelemelerde boynundaki kırık ortaya çıktıSamsun Adli Tıp Grup Başkanlığınca otopsisi yapılan Günaydın'ın, boyun kısmında kırık olduğunun anlaşılması üzerine Günaydın'ın annesi S.G. (61) gözaltına alındı. Emniyete işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye götürüldü.Kızının kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiS.G'nin ifadesinde, maktul ile yaşadığını ve 2021 yılında oğlunun Hakkari'de şehit düşmesinin ardından kızının depresyona girdiğini öne sürdüğü öğrenildi.Kızının psikolojisinin bozulması sebebiyle sürekli kendisine şiddet uyguladığını iddia eden S.G'nin, kavga ettikleri esnada kızını ittiğini ve yere düştükten sonra boynunu sıkarak öldürdüğünü, akabinde intihar süsü vermek için bileğini kestiğini itiraf ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/mattia-ahmet-minguzzinin-ailesine-tehdit-mesajlari-kaybedecek-bir-seyimiz-yok-size-cehennemi-1095215540.html
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samsun, atakum, cinayet
Anne dehşeti: Öğretmen kızını boğarak öldürdü, intihar etti diye ihbar etti
Samsun'da bir anne, 34 yaşındaki öğretmen kızını boğarak öldürdü olaya intihar süsü vermek için de kızının bileklerini kesti. İncelemelerde ise cinayet ortaya çıktı.
Samsun Atakum'da yaşanan feci olayda, 61 yaşındaki kadın, tartıştığı öğretmen kızını boğarak öldürdü. Anne, daha sonra kızının bileklerini keserek intihar süsü vermek istedi. Polisin incelemesi sonucunda cinayet ortaya çıktı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, önceki gece Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi 398. Sokak'ta, İlkadım Sakarya İlkokulu Rehber Öğretmeni Tuba Bahar Günaydın'ın (34), ikametinin banyo kısmında, sol bileği kesilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma yürüttü.
İncelemelerde boynundaki kırık ortaya çıktı
Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığınca otopsisi yapılan Günaydın'ın, boyun kısmında kırık olduğunun anlaşılması üzerine Günaydın'ın annesi S.G. (61) gözaltına alındı. Emniyete işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye götürüldü.
Kızının kendisine şiddet uyguladığını iddia etti
S.G'nin ifadesinde, maktul ile yaşadığını ve 2021 yılında oğlunun Hakkari'de şehit düşmesinin ardından kızının depresyona girdiğini öne sürdüğü öğrenildi.
Kızının psikolojisinin bozulması sebebiyle sürekli kendisine şiddet uyguladığını iddia eden S.G'nin, kavga ettikleri esnada kızını ittiğini ve yere düştükten sonra boynunu sıkarak öldürdüğünü, akabinde intihar süsü vermek için bileğini kestiğini itiraf ettiği belirtildi.