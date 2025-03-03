https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/ankarada-sahte-ickiden-can-kaybi-81e-yukseldi-1094149110.html

Ankara'da sahte içkiden can kaybı 81'e yükseldi

Ankara'da sahte içkiden can kaybı 81'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı. Sadece son 10 günde sahte içki 18 can daha aldı. 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T16:25+0300

2025-03-03T16:25+0300

2025-03-03T16:30+0300

türki̇ye

sahte içki

ankara

ankara valiliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158437_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_423c84e859caa6700b9593bafa24bbbc.jpg

Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor.Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı Başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.Ankara'da sahte içki ölümleriRaporlara göre, Ankara'da 81 kişinin sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/ankarada-sahte-ickiden-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-65e-yukseldi-1093892085.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara sahte içki, sahte içki son dakika, ankara sahte alkol, sahte alkol ölümleri,