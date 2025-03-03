https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/ankarada-sahte-ickiden-can-kaybi-81e-yukseldi-1094149110.html
Ankara'da sahte içkiden can kaybı 81'e yükseldi
Ankara'da sahte içkiden can kaybı 81'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı. Sadece son 10 günde sahte içki 18 can daha aldı. 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T16:25+0300
2025-03-03T16:25+0300
2025-03-03T16:30+0300
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Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor.Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı Başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.Ankara'da sahte içki ölümleriRaporlara göre, Ankara'da 81 kişinin sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/ankarada-sahte-ickiden-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-65e-yukseldi-1093892085.html
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Ankara'da sahte içkiden can kaybı 81'e yükseldi
16:25 03.03.2025 (güncellendi: 16:30 03.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı. Sadece son 10 günde sahte içki 18 can daha aldı.
Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı Başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.
Ankara'da sahte içki ölümleri
Raporlara göre, Ankara'da 81 kişinin sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.