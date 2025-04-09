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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/abdnin-gumruk-vergisi-getirdigi-ulkelerden-neler-ithal-ediyor-1095250009.html
ABD’nin gümrük vergisi getirdiği ülkelerden neler ithal ediyor?
ABD’nin gümrük vergisi getirdiği ülkelerden neler ithal ediyor?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’un açıkladığı ek gümrük vergileri uygulanmaya başladı. Uygulanacak ek vergilerin özellikle ABD’deki ithal ürünlerin maliyetine yansıması... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T13:53+0300
2025-04-09T13:53+0300
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kongre partisi (hindistan)
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ab
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ABD’nin 57 ülkeye yönelik yüzde 11 ila 50 arasında değişen tarifeleri uygulanmaya başladı. Yeni vergilerin uygulandığı ülkeler arasında Japonya (yüzde 24) ve Avrupa Birliği’nin (yüzde 20) yanı sıra, ABD’nin en büyük ticaret partnerleri olan Vietnam (yüzde 46), Hindistan (yüzde 27) ve Güney Kore (yüzde 25) dikkat çekiyor.Gümrük vergileri sonrasında ABD'nin ithal ettiği ürünlerin maliyetinin artmasından eklenirken, ülkelerden alınan ürünlerin başında teknolojik ürünler geliyor.ABD hangi ülkeden ne alıyor?Çin'e uygulanan ek vergi yüzde 104. ABD Çin’den elektronik eşyalar (telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar), makineler, oyuncaklar, mobilya, giyim ve ayakkabı ürünler.Japonya uygulanan ek vergi yüzde 24. ABD Japonya’dan Otomotiv (araçlar ve parçalar), elektronik ürünler, makineler, optik ve tıbbi ekipmanları alıyor.AB ülkelerine uygulanan ek gümrük vergisi yüzde 20. ABD Avrupa ülkelerinden otomotiv (lüks araçlar ve parçalar), makineler, ilaçlar, kimyasal ürünler alıyor.Vietnam’a uygulanan ek vergi yüzde 46. ABD Vietnam'dan Tekstil ve giyim, ayakkabı, elektronik ürünler, mobilya satın alıyor.Hindistan'a yüzde 27 oranından ek vergi uygulanıyor. ABD Hindistan’dan Tekstil, ilaç, mücevher, yazılım hizmetleri satın alıyor.Güney Kore'ye uygulanan ek vergi yüzde 25. ABD Güney Kore'den Elektronik (yarı iletkenler, telefonlar), otomotiv, çelik ürünleri, kimyasallar alıyor.Türkiye'ye uygulanan ek vergi yüzde 10. ABD Türkiye’den makina, otomotiv ürünleri, mineral yakıtlar, tekstil ürünleri, kıymetli taş ve metal ürünleri, gıda ürünleri, inşaat malzemeleri satın alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/gumruk-vergilerini-muzakere-etmek-icin-ulkelerin-kendisi-aradiklarini-iddia-eden-abd-baskani-trump-1095241326.html
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abd, japonya, vietnam, kongre partisi (hindistan), halk partisi (güney kore), ab, abd
abd, japonya, vietnam, kongre partisi (hindistan), halk partisi (güney kore), ab, abd

ABD’nin gümrük vergisi getirdiği ülkelerden neler ithal ediyor?

13:53 09.04.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD Çin
ABD Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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ABD Başkanı Trump’un açıkladığı ek gümrük vergileri uygulanmaya başladı. Uygulanacak ek vergilerin özellikle ABD’deki ithal ürünlerin maliyetine yansıması bekleniyor. ABD ek vergi koyduğu ülkelerden çoğunluklu olarak elektronik ürünler ithal ediyor.
ABD’nin 57 ülkeye yönelik yüzde 11 ila 50 arasında değişen tarifeleri uygulanmaya başladı. Yeni vergilerin uygulandığı ülkeler arasında Japonya (yüzde 24) ve Avrupa Birliği’nin (yüzde 20) yanı sıra, ABD’nin en büyük ticaret partnerleri olan Vietnam (yüzde 46), Hindistan (yüzde 27) ve Güney Kore (yüzde 25) dikkat çekiyor.
Gümrük vergileri sonrasında ABD'nin ithal ettiği ürünlerin maliyetinin artmasından eklenirken, ülkelerden alınan ürünlerin başında teknolojik ürünler geliyor.

ABD hangi ülkeden ne alıyor?

ABD hangi ülkeden ne alıyor? - Sputnik Türkiye
ABD hangi ülkeden ne alıyor? - Sputnik Türkiye
Çin'e uygulanan ek vergi yüzde 104. ABD Çin’den elektronik eşyalar (telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar), makineler, oyuncaklar, mobilya, giyim ve ayakkabı ürünler.
Japonya uygulanan ek vergi yüzde 24. ABD Japonya’dan Otomotiv (araçlar ve parçalar), elektronik ürünler, makineler, optik ve tıbbi ekipmanları alıyor.
AB ülkelerine uygulanan ek gümrük vergisi yüzde 20. ABD Avrupa ülkelerinden otomotiv (lüks araçlar ve parçalar), makineler, ilaçlar, kimyasal ürünler alıyor.
Vietnam’a uygulanan ek vergi yüzde 46. ABD Vietnam'dan Tekstil ve giyim, ayakkabı, elektronik ürünler, mobilya satın alıyor.
Hindistan'a yüzde 27 oranından ek vergi uygulanıyor. ABD Hindistan’dan Tekstil, ilaç, mücevher, yazılım hizmetleri satın alıyor.
Güney Kore'ye uygulanan ek vergi yüzde 25. ABD Güney Kore'den Elektronik (yarı iletkenler, telefonlar), otomotiv, çelik ürünleri, kimyasallar alıyor.
Türkiye'ye uygulanan ek vergi yüzde 10. ABD Türkiye’den makina, otomotiv ürünleri, mineral yakıtlar, tekstil ürünleri, kıymetli taş ve metal ürünleri, gıda ürünleri, inşaat malzemeleri satın alıyor.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
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Trump, ek gümrük vergilerine dair kendisini aradığını iddia eden ülkelerle dalga geçerek küfretti: '... yalıyorlar'
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