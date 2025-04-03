https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/11-nisanda-vizyona-girecekler-yerli-ve-yabanci-5-yeni-film-gosterime-giriyor-1095108832.html

11 Nisan'da vizyona girecekler: Yerli ve yabancı 5 yeni film gösterime giriyor

11 Nisan'da vizyona girecekler: Yerli ve yabancı 5 yeni film gösterime giriyor

Sputnik Türkiye

Amatör, Armand, Cesur Yaga, Drop: Kabul Et veya Reddet ve Olay Para adlı filmler 11 Nisan haftası vizyona girecek fimler arasında yer alıyor.

2025-04-03T17:30+0300

2025-04-03T17:30+0300

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yaşam

rami malek

laurence fishburne

yabancı sinema

yerli sinema

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Nisan ayının ikinci haftasında, 11 Nisan Cuma günü gösterime her zevke hitap eden beş film gösterime giriyor. Yerli ve yabancı yapımlar, keyifli bir hafta sonu vaat ediyor. AmatörLaurence Fishburne, Rami Malek, Rachel Brosnahan başrollerinde olduğu aksiyon filmi Amatör haftanın dikkat çeken filmleri arasında yer alıyor. Casus temalı filmde, CIA merkezinde kriptograf olarak çalışan Charles Heller’ın hayatı, eşinin İngiltere'de terör saldırısı sonucu ölmesiyle altüst olur. Karısını öldürülenlerin peşine tek başına düşmeye karar veren Charles, artık ofiste değil, sahada olacaktır. ArmandSanat ve festival filmlerini sevenler için ödüllü filmde, 6 yaşındaki Armand ilkokulda en yakın arkadaşına karşı çizgiyi aşan bir harekette bulunur. Okul yönetimi ise olası bir skandalı engellemek için Armand’ın ailesini okula çağırarak olayı kapatmak ister. Ancak ailenin geçmişi ortaya çıkmaya başladığında olay daha da karışık hale gelir. Cesur Yaga ve Sihirli DünyaKüçük sinemaseverler için 11 Nisan'da gösterime girecek olan Cesur Yaga, küçükleri sihirli dünyasına götürüyor. Ormanda küçük bir kulübede mucit kedisi ve hayvan dostlarıyla birlikte yaşayan kızıl saçlı Cesur Yaga, sihirde iyi olmak için çalışmaktadır. Tek bir eksiği vardır o da Sihir Kitabı. Yıllar önce kötü kalpli Belladonna tarafından çalınan Sihir Kitabı, Yaga’nın en büyük isteğidir. Yaga ve arkadaşları, kayıp kitabını bulmak için maceralara atılırlar.Drop: Kabul Et veya ReddetGerilim türünün iyi örneklerinden biri olan filmde dul bir anne olan Violet, çok uzun bir aradan sonra ilk kez bir erkekle akşam yemeğine çıkar. Çok yakışıklı ve çekici olan randevusu Henry ile şık bir restorana geldiğinde şansının döndüğünü düşünür. Aradan geçen sürede gelen gizli mesajlarla talimat almaya başlayan Violet'in hayatı altüst olur. Mesajlarda Violet’a kimseye söylememesi gereken talimatlar vardır. Küçük oğlu ve bakıcısının hayatını tehdit eden mesajlardaki talimatları harfiyen yerine getiren Violet son bir talimat alır: Henry'i öldür.Olay ParaKıvanç Baran Arslan, Cemil Şahin ve Kadir Polatcı'nın başrollerinde olduğu yerli yapım Olay Para'da Dinçer ve Koray'ın macerası yer alıyor. Parasızlıktan umutsuzca kıvranan ikilinin hesabına gece yarısı 5 milyon lira gelir ve macera başlar.

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11 nisan haftasında vizyona girecek filmler