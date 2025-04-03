11 Nisan'da vizyona girecekler: Yerli ve yabancı 5 yeni film gösterime giriyor

Türkiye
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SEYİR HALİ
Kas ve eklem ağrılarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri
00:00
53 dk
YERİ VE ZAMANI
Kahve ismi nereden geliyor?
01:00
52 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Emperyalizm fonlamaları aracılığıyla neler yapıldı?
02:00
43 dk
YERİ VE ZAMANI
Şekerin dünü ve bugünü
03:00
51 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
04:01
39 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
05:00
48 dk
HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
06:00
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Boykot, şiddet içermeyen gösteri hakkıdır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Siyasette kayyum tartışması MHP ile başlamıştı
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'COVID-19 geçirdiyseniz mutlaka kalp doktoruna gitmeniz lazım'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
10’uncu Yargı Paketi ile cezaevinde geçirilen kapalı, açık ve denetimli serbestlik süreleri değişiyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sağlık konusunda teknoloji girişimleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
15:13
8 dk
SESLİ HABER
Evsizliğin tarihi sergiliyor: Petersburg’da “Evsizler Müzesi”
15:26
2 dk
SESLİ HABER
Türk nüfusu yaşlanıyor: Yaşlı nüfusun oranında artış
15:34
3 dk
SESLİ HABER
‘Hayalet çalışan’ sendromu: İş yerine aidiyeti neler düşürüyor?
15:41
7 dk
ÖZEL HABER
Binlerce yıldır yaşamın devam ettiği 10 şehir
15:53
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump, ekibinden birini Demokrat medyaya kurban vermek istemiyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
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SESLİ HABER
Binlerce yıllık tapınak geleceğe hazırlanıyor: Zeus Lepsynos Tapınağı’nda restorasyon çalışmaları
17:41
2 dk
ÖZEL HABER
142 yıldır tamamlanamayan yapı: Sagrada Familia
17:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Merkez Bankası'nın döviz satışı: Cebimizden mi çıkıyor, kâra mı dönüşüyor?
18:13
3 dk
SESLİ HABER
Bilim insanlarından konuşma engelli bireyler için umut: Beyin implantı ve yapay zekâ teknolojisi
18:22
2 dk
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3 dk
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19:00
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Foreign Policy: Trump yönetimi ve Taliban görüşüyor
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Ünlü antik kentte 2 bin yıllık pati izli tuğlalara rastlandı
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11 Nisan'da vizyona girecekler: Yerli ve yabancı 5 yeni film gösterime giriyor
11 Nisan'da vizyona girecekler: Yerli ve yabancı 5 yeni film gösterime giriyor
Sputnik Türkiye
Amatör, Armand, Cesur Yaga, Drop: Kabul Et veya Reddet ve Olay Para adlı filmler 11 Nisan haftası vizyona girecek fimler arasında yer alıyor.
2025-04-03T17:30+0300
2025-04-03T17:37+0300
yaşam
rami malek
laurence fishburne
yabancı sinema
yerli sinema
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Nisan ayının ikinci haftasında, 11 Nisan Cuma günü gösterime her zevke hitap eden beş film gösterime giriyor. Yerli ve yabancı yapımlar, keyifli bir hafta sonu vaat ediyor. AmatörLaurence Fishburne, Rami Malek, Rachel Brosnahan başrollerinde olduğu aksiyon filmi Amatör haftanın dikkat çeken filmleri arasında yer alıyor. Casus temalı filmde, CIA merkezinde kriptograf olarak çalışan Charles Heller’ın hayatı, eşinin İngiltere'de terör saldırısı sonucu ölmesiyle altüst olur. Karısını öldürülenlerin peşine tek başına düşmeye karar veren Charles, artık ofiste değil, sahada olacaktır. ArmandSanat ve festival filmlerini sevenler için ödüllü filmde, 6 yaşındaki Armand ilkokulda en yakın arkadaşına karşı çizgiyi aşan bir harekette bulunur. Okul yönetimi ise olası bir skandalı engellemek için Armand’ın ailesini okula çağırarak olayı kapatmak ister. Ancak ailenin geçmişi ortaya çıkmaya başladığında olay daha da karışık hale gelir. Cesur Yaga ve Sihirli DünyaKüçük sinemaseverler için 11 Nisan'da gösterime girecek olan Cesur Yaga, küçükleri sihirli dünyasına götürüyor. Ormanda küçük bir kulübede mucit kedisi ve hayvan dostlarıyla birlikte yaşayan kızıl saçlı Cesur Yaga, sihirde iyi olmak için çalışmaktadır. Tek bir eksiği vardır o da Sihir Kitabı. Yıllar önce kötü kalpli Belladonna tarafından çalınan Sihir Kitabı, Yaga’nın en büyük isteğidir. Yaga ve arkadaşları, kayıp kitabını bulmak için maceralara atılırlar.Drop: Kabul Et veya ReddetGerilim türünün iyi örneklerinden biri olan filmde dul bir anne olan Violet, çok uzun bir aradan sonra ilk kez bir erkekle akşam yemeğine çıkar. Çok yakışıklı ve çekici olan randevusu Henry ile şık bir restorana geldiğinde şansının döndüğünü düşünür. Aradan geçen sürede gelen gizli mesajlarla talimat almaya başlayan Violet'in hayatı altüst olur. Mesajlarda Violet’a kimseye söylememesi gereken talimatlar vardır. Küçük oğlu ve bakıcısının hayatını tehdit eden mesajlardaki talimatları harfiyen yerine getiren Violet son bir talimat alır: Henry'i öldür.Olay ParaKıvanç Baran Arslan, Cemil Şahin ve Kadir Polatcı'nın başrollerinde olduğu yerli yapım Olay Para'da Dinçer ve Koray'ın macerası yer alıyor. Parasızlıktan umutsuzca kıvranan ikilinin hesabına gece yarısı 5 milyon lira gelir ve macera başlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/4-nisanda-vizyona-girecek-filmler-minecraft-filmi-dikkat-cekiyor-1094917603.html
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11 nisan haftasında vizyona girecek filmler
11 nisan haftasında vizyona girecek filmler

11 Nisan'da vizyona girecekler: Yerli ve yabancı 5 yeni film gösterime giriyor

17:30 03.04.2025 (güncellendi: 17:37 03.04.2025)
© Sputnik28 Mart'ta vizyona girecek filmler: Komediden animasyona kadar haftanın filmleri
28 Mart'ta vizyona girecek filmler: Komediden animasyona kadar haftanın filmleri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2025
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Eski görkemli filmlerin yeniden gösterime girdiği Nisan ayının ikinci haftasında 5 yeni film gösterime giriyor. Rami Malik ve Laurence Fishburne'lü casusluk aksiyon filmi Amatör, haftanın beklenti yaratan yapımlarından.
Nisan ayının ikinci haftasında, 11 Nisan Cuma günü gösterime her zevke hitap eden beş film gösterime giriyor. Yerli ve yabancı yapımlar, keyifli bir hafta sonu vaat ediyor.

Amatör

Laurence Fishburne, Rami Malek, Rachel Brosnahan başrollerinde olduğu aksiyon filmi Amatör haftanın dikkat çeken filmleri arasında yer alıyor. Casus temalı filmde, CIA merkezinde kriptograf olarak çalışan Charles Heller’ın hayatı, eşinin İngiltere'de terör saldırısı sonucu ölmesiyle altüst olur. Karısını öldürülenlerin peşine tek başına düşmeye karar veren Charles, artık ofiste değil, sahada olacaktır.

Armand

Sanat ve festival filmlerini sevenler için ödüllü filmde, 6 yaşındaki Armand ilkokulda en yakın arkadaşına karşı çizgiyi aşan bir harekette bulunur. Okul yönetimi ise olası bir skandalı engellemek için Armand’ın ailesini okula çağırarak olayı kapatmak ister. Ancak ailenin geçmişi ortaya çıkmaya başladığında olay daha da karışık hale gelir.

Cesur Yaga ve Sihirli Dünya

Küçük sinemaseverler için 11 Nisan'da gösterime girecek olan Cesur Yaga, küçükleri sihirli dünyasına götürüyor. Ormanda küçük bir kulübede mucit kedisi ve hayvan dostlarıyla birlikte yaşayan kızıl saçlı Cesur Yaga, sihirde iyi olmak için çalışmaktadır. Tek bir eksiği vardır o da Sihir Kitabı. Yıllar önce kötü kalpli Belladonna tarafından çalınan Sihir Kitabı, Yaga’nın en büyük isteğidir. Yaga ve arkadaşları, kayıp kitabını bulmak için maceralara atılırlar.

Drop: Kabul Et veya Reddet

Gerilim türünün iyi örneklerinden biri olan filmde dul bir anne olan Violet, çok uzun bir aradan sonra ilk kez bir erkekle akşam yemeğine çıkar. Çok yakışıklı ve çekici olan randevusu Henry ile şık bir restorana geldiğinde şansının döndüğünü düşünür. Aradan geçen sürede gelen gizli mesajlarla talimat almaya başlayan Violet'in hayatı altüst olur. Mesajlarda Violet’a kimseye söylememesi gereken talimatlar vardır. Küçük oğlu ve bakıcısının hayatını tehdit eden mesajlardaki talimatları harfiyen yerine getiren Violet son bir talimat alır: Henry'i öldür.

Olay Para

Kıvanç Baran Arslan, Cemil Şahin ve Kadir Polatcı'nın başrollerinde olduğu yerli yapım Olay Para'da Dinçer ve Koray'ın macerası yer alıyor. Parasızlıktan umutsuzca kıvranan ikilinin hesabına gece yarısı 5 milyon lira gelir ve macera başlar.
4 Nisan'da vizyona girecek filmler: Minecraft filmi dikkat çekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
YAŞAM
4 Nisan'da vizyona girecek filmler: Minecraft filmi dikkat çekiyor
27 Mart, 16:38
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