https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/bakan-uraloglundan-sosyal-medya-aciklamasi-13-yas-altina-izin-verilmesin-1094947469.html
Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması: '13 yaş altına izin verilmesin'
Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması: '13 yaş altına izin verilmesin'
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 yaş altındakilerin sosyal medya kullanılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, '13 yaş altına izin... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T13:34+0300
2025-03-28T13:34+0300
2025-03-28T13:38+0300
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abdulkadir uraloğlu
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
adalet bakanlığı
sosyal medya
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Sosyal medya kullanımıyla ilgili 18 yaş altına kısıtlama getirilmesi konusunda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sosyal medyada 13'le 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altına izin verilmesin şeklinde genel bir mutabakat sağladık" açıklaması yaptı. Bir yol haritası tespit ettikUraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birinci derecede, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile de genel anlamda sosyal medyada yaş sınırlamasını değerlendirdiklerini söyledi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleriyle bir araya geldiklerini belirten Uraloğlu, "Bir yol haritası tespit ettik. Onu artık metne dökme noktasında hazırlıklarımızı yaptık. Sosyal medyada 13 ila 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin şeklinde genel bir mutabakat sağladık. Bunu ete kemiğe büründürüp, Meclisimizin takdirine, AK Parti grubumuzca getirilecek. Böyle bir düzenlemeyi bu sene içinde yapmış oluruz." dedi.
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abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, adalet bakanlığı, sosyal medya
abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, adalet bakanlığı, sosyal medya
Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması: '13 yaş altına izin verilmesin'
13:34 28.03.2025 (güncellendi: 13:38 28.03.2025)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 yaş altındakilerin sosyal medya kullanılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, '13 yaş altına izin verilmesin' şeklinde genel bir mutabakat sağlandığını dile getirdi.
Sosyal medya kullanımıyla ilgili 18 yaş altına kısıtlama getirilmesi konusunda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sosyal medyada 13'le 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altına izin verilmesin şeklinde genel bir mutabakat sağladık" açıklaması yaptı.
Bir yol haritası tespit ettik
Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birinci derecede, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile de genel anlamda sosyal medyada yaş sınırlamasını değerlendirdiklerini söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleriyle bir araya geldiklerini belirten Uraloğlu, "Bir yol haritası tespit ettik. Onu artık metne dökme noktasında hazırlıklarımızı yaptık. Sosyal medyada 13 ila 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin şeklinde genel bir mutabakat sağladık. Bunu ete kemiğe büründürüp, Meclisimizin takdirine, AK Parti grubumuzca getirilecek. Böyle bir düzenlemeyi bu sene içinde yapmış oluruz." dedi.