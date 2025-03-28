https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/bakan-uraloglundan-sosyal-medya-aciklamasi-13-yas-altina-izin-verilmesin-1094947469.html

Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması: '13 yaş altına izin verilmesin'

Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması: '13 yaş altına izin verilmesin'

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 yaş altındakilerin sosyal medya kullanılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, '13 yaş altına izin... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T13:34+0300

2025-03-28T13:34+0300

2025-03-28T13:38+0300

türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

adalet bakanlığı

sosyal medya

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Sosyal medya kullanımıyla ilgili 18 yaş altına kısıtlama getirilmesi konusunda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sosyal medyada 13'le 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altına izin verilmesin şeklinde genel bir mutabakat sağladık" açıklaması yaptı. Bir yol haritası tespit ettikUraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birinci derecede, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile de genel anlamda sosyal medyada yaş sınırlamasını değerlendirdiklerini söyledi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleriyle bir araya geldiklerini belirten Uraloğlu, "Bir yol haritası tespit ettik. Onu artık metne dökme noktasında hazırlıklarımızı yaptık. Sosyal medyada 13 ila 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin şeklinde genel bir mutabakat sağladık. Bunu ete kemiğe büründürüp, Meclisimizin takdirine, AK Parti grubumuzca getirilecek. Böyle bir düzenlemeyi bu sene içinde yapmış oluruz." dedi.

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Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, adalet bakanlığı, sosyal medya