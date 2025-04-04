https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/abdde-yumurta-krizi-paskalya-yumurtasi-yerine-patates-boyaniyor-1095146439.html
ABD’de yumurta krizi: Paskalya yumurtası yerine patates boyanıyor
ABD’de yumurta krizi: Paskalya yumurtası yerine patates boyanıyor
Sputnik Türkiye
ABD’de Paskalya öncesi yumurta fiyatlarında yaşanan aşırı artış, insanları alternatif çözümler bulmaya yöneltti. Yüksek maliyetler nedeniyle birçok Amerikalı... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T18:09+0300
2025-04-04T18:09+0300
2025-04-04T18:16+0300
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ABD’de yumurta fiyatlarının aşırı yükselmesi nedeniyle, birçok kişi Paskalya yumurtası yerine patates boyamaya başladı.Son dönemde kuş gribi salgını nedeniyle yumurta arzında yaşanan sıkıntılar, ABD'de yumurta fiyatlarını tarihi seviyelere çıkardı. ABD Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, geçen aylarda bir düzine yumurtanın fiyatı yaklaşık 10 dolara (370 lira) kadar yükseldi. Kriz öncesinde süpermarketlerde bir düzine yumurta 3 dolar civarında satılırken halk daha ucuz alternatiflere yönelmeye başladı. Paskalya Bayramı'nın yaklaştığı ABD'de yumurta fiyatları nedeniyle patates boyama akımı sosyal medyada yayıldı. Yumurta yerine patates renklendirilerek Paskalya dekorasyonu olarak kullanılmaya başlandığı ifade edildi.Yumurta fiyatları yükselecekYumurta krizinin giderek derinleşmesi, ABD hükümetini harekete geçirirken İsveç ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinden ek yumurta tedariki için taleplerde bulunulduğu açıklandı. Ancak, Avrupa’daki üreticiler ABD’ye uzun vadeli bir tedarik anlaşması konusunda olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.ABD, yumurta krizine çözüm için Türkiye, Güney Kore ve Brezilya’dan yumurta ithalatını artırmaya karar verdiğini açıkladı. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifeleri nedeniyle ithal yumurtalara uygulanacak yüksek vergiler fiyatların daha da artmasına neden olabileceği belirtildi. ABD Tavukçuluk ve Yumurta İhracat Konseyi’nden Greg Tyler "Sonuç olarak, ABD’de işlenmiş yumurta fiyatları artacak" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/ticaret-bakanligi-acikladi-sofralik-yumurta-ihracatinda-fon-kesintisi-artirildi-1094826494.html
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abd, yumurta, paskalya, paskalya bayramı, paskalya tavşanı, kuş gribi, bayram, bayram tatili, h1n1, virüs, anti virüs, bulaşıcı, bulaşıcı hastalık
ABD’de yumurta krizi: Paskalya yumurtası yerine patates boyanıyor
18:09 04.04.2025 (güncellendi: 18:16 04.04.2025)
ABD’de Paskalya öncesi yumurta fiyatlarında yaşanan aşırı artış, insanları alternatif çözümler bulmaya yöneltti. Yüksek maliyetler nedeniyle birçok Amerikalı, geleneksel Paskalya yumurtaları yerine daha uygun fiyatlı ürünlere yönelirken, sosyal medyada hızla yayılan patates boyama trendini başlattı.
ABD’de yumurta fiyatlarının aşırı yükselmesi nedeniyle, birçok kişi Paskalya yumurtası yerine patates boyamaya başladı.
Son dönemde kuş gribi salgını nedeniyle yumurta arzında yaşanan sıkıntılar, ABD'de yumurta fiyatlarını tarihi seviyelere çıkardı. ABD Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, geçen aylarda bir düzine yumurtanın fiyatı yaklaşık 10 dolara (370 lira) kadar yükseldi.
Kriz öncesinde süpermarketlerde bir düzine yumurta 3 dolar civarında satılırken halk daha ucuz alternatiflere yönelmeye başladı. Paskalya Bayramı'nın yaklaştığı ABD'de yumurta fiyatları nedeniyle patates boyama akımı sosyal medyada yayıldı. Yumurta yerine patates renklendirilerek Paskalya dekorasyonu olarak kullanılmaya başlandığı ifade edildi.
Yumurta fiyatları yükselecek
Yumurta krizinin giderek derinleşmesi, ABD hükümetini harekete geçirirken İsveç ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinden ek yumurta tedariki için taleplerde bulunulduğu açıklandı. Ancak, Avrupa’daki üreticiler ABD’ye uzun vadeli bir tedarik anlaşması konusunda olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.
ABD, yumurta krizine çözüm için Türkiye, Güney Kore ve Brezilya’dan yumurta ithalatını artırmaya karar verdiğini açıkladı. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifeleri nedeniyle ithal yumurtalara uygulanacak yüksek vergiler fiyatların daha da artmasına neden olabileceği belirtildi. ABD Tavukçuluk ve Yumurta İhracat Konseyi’nden Greg Tyler "Sonuç olarak, ABD’de işlenmiş yumurta fiyatları artacak" dedi.