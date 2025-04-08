https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/unlu-rapci-massaka-gozaltina-alindi-1095213011.html

Ünlü Rapçi Massaka gözaltına alındı

Ünlü Rapçi Massaka gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada yayınladığı klipte suç örgütünü övdüğü iddia edilen ünlü rapçi Massaka, İstanbul Pendik'te gözaltına alındı. Hakkında kırmızı bülten bulunan suç... 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T07:46+0300

2025-04-08T07:46+0300

2025-04-08T07:46+0300

yaşam

interpol

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massaka

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organize suç örgütü

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Gerçek adı M.İ. olan ve müzik dünyasında Massaka olarak tanınan rapçi, sosyal medyada yayınladığı klipte Barış Boyun liderliğindeki suç örgütünü övdüğü gerekçesiyle İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı. Pendik’te yakalanan Massaka'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.Klipler i̇nceleme altındaİstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun ile bağlantılı içerikleri incelemeye aldı. Yapılan analizlerde, YouTube’da yayınlanan bazı kliplerin suç ve suçluyu övücü içerik taşıdığı belirlendi. Bu kliplerde Massaka’nın örgüte yönelik olumlu mesajlar içeren sözler kullandığı ifade edildi.Barış Boyun İtalya’da cezaevindeSuç örgütünün lideri olarak bilinen Barış Boyun, İtalya’da tutuklu bulunuyor. Uluslararası düzeyde aranan Boyun hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmış durumda. Massaka’nın, kliplerinde bu örgüt ve lideri hakkında açık övgülerde bulunması, savcılık ve emniyetin radarına girmesine neden oldu.Emniyetten hassas takipEmniyet birimleri, sosyal medya üzerinden suç içerikli yayınların peşini bırakmıyor. Suçun meşrulaştırılmasına yol açabilecek her türlü dijital içerik detaylı bir şekilde inceleniyor. Massaka'nın kliplerinin incelenmesinin ardından adli sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu.Soruşturma genişletiliyorMassaka’nın yayınladığı videolarda başka kişilerin de suça teşvik edecek şekilde yer aldığı iddia ediliyor. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın genişletileceğini ve bağlantılı kişilerin de değerlendirildiğini açıkladı. Gözaltı sonrası yargı sürecinin şekillenmesi bekleniyor.

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