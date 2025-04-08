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Ünlü Rapçi Massaka gözaltına alındı
Ünlü Rapçi Massaka gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada yayınladığı klipte suç örgütünü övdüğü iddia edilen ünlü rapçi Massaka, İstanbul Pendik'te gözaltına alındı. Hakkında kırmızı bülten bulunan suç... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T07:46+0300
2025-04-08T07:46+0300
2025-04-08T07:46+0300
yaşam
interpol
barış boyun
massaka
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suç
organize suç
organize suç örgütü
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Gerçek adı M.İ. olan ve müzik dünyasında Massaka olarak tanınan rapçi, sosyal medyada yayınladığı klipte Barış Boyun liderliğindeki suç örgütünü övdüğü gerekçesiyle İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı. Pendik’te yakalanan Massaka'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.Klipler i̇nceleme altındaİstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun ile bağlantılı içerikleri incelemeye aldı. Yapılan analizlerde, YouTube’da yayınlanan bazı kliplerin suç ve suçluyu övücü içerik taşıdığı belirlendi. Bu kliplerde Massaka’nın örgüte yönelik olumlu mesajlar içeren sözler kullandığı ifade edildi.Barış Boyun İtalya’da cezaevindeSuç örgütünün lideri olarak bilinen Barış Boyun, İtalya’da tutuklu bulunuyor. Uluslararası düzeyde aranan Boyun hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmış durumda. Massaka’nın, kliplerinde bu örgüt ve lideri hakkında açık övgülerde bulunması, savcılık ve emniyetin radarına girmesine neden oldu.Emniyetten hassas takipEmniyet birimleri, sosyal medya üzerinden suç içerikli yayınların peşini bırakmıyor. Suçun meşrulaştırılmasına yol açabilecek her türlü dijital içerik detaylı bir şekilde inceleniyor. Massaka'nın kliplerinin incelenmesinin ardından adli sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu.Soruşturma genişletiliyorMassaka’nın yayınladığı videolarda başka kişilerin de suça teşvik edecek şekilde yer aldığı iddia ediliyor. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın genişletileceğini ve bağlantılı kişilerin de değerlendirildiğini açıkladı. Gözaltı sonrası yargı sürecinin şekillenmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/yillarca-kapi-tutucu-olarak-kullanilan-tasin-degerinin-en-az-38-milyon-tl-oldugu-ortaya-cikti-1095212130.html
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interpol, barış boyun, massaka, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü
interpol, barış boyun, massaka, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü
Ünlü Rapçi Massaka gözaltına alındı
Sosyal medyada yayınladığı klipte suç örgütünü övdüğü iddia edilen ünlü rapçi Massaka, İstanbul Pendik'te gözaltına alındı. Hakkında kırmızı bülten bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun’a övgüler içeren içerikler nedeniyle emniyet harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gerçek adı M.İ. olan ve müzik dünyasında Massaka olarak tanınan rapçi, sosyal medyada yayınladığı klipte Barış Boyun liderliğindeki suç örgütünü övdüğü gerekçesiyle İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı. Pendik’te yakalanan Massaka'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Klipler i̇nceleme altında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun ile bağlantılı içerikleri incelemeye aldı. Yapılan analizlerde, YouTube’da yayınlanan bazı kliplerin suç ve suçluyu övücü içerik taşıdığı belirlendi. Bu kliplerde Massaka’nın örgüte yönelik olumlu mesajlar içeren sözler kullandığı ifade edildi.
Barış Boyun İtalya’da cezaevinde
Suç örgütünün lideri olarak bilinen Barış Boyun, İtalya’da tutuklu bulunuyor. Uluslararası düzeyde aranan Boyun hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmış durumda. Massaka’nın, kliplerinde bu örgüt ve lideri hakkında açık övgülerde bulunması, savcılık ve emniyetin radarına girmesine neden oldu.
Emniyet birimleri, sosyal medya üzerinden suç içerikli yayınların peşini bırakmıyor. Suçun meşrulaştırılmasına yol açabilecek her türlü dijital içerik detaylı bir şekilde inceleniyor. Massaka'nın kliplerinin incelenmesinin ardından adli sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu.
Soruşturma genişletiliyor
Massaka’nın yayınladığı videolarda başka kişilerin de suça teşvik edecek şekilde yer aldığı iddia ediliyor. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın genişletileceğini ve bağlantılı kişilerin de değerlendirildiğini açıkladı. Gözaltı sonrası yargı sürecinin şekillenmesi bekleniyor.