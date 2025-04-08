Ünlü Rapçi Massaka gözaltına alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'CHP'de yeniden doğuş yaşanıyor'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Çiftçilerin yaş ortalaması 59’a yükseldi: ‘Veriler, topraktan nasıl koptuğumuzu gösteriyor’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: 'Ülkemizde her beş kişiden biri zehirleniyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
50’nci yılında Microsoft
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Gıda zehirlenmelerinin baş sorumlusu Samonella bakterisi’
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
150 gramı 57 bin liraya alıcı buluyor
18:26
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Yükseköğretim Kurulu'ndan boykot ihtarı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Bankalara kredi ve kredi kartı borçları 4 trilyon 363 milyar TL’ye dayandı
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
İPA: İstanbul’da yaşam maliyeti 87 bin 485 liraya yükseldi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
‘Yeniden doğan’ bir dâhi: Pablo Picasso
17:40
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/unlu-rapci-massaka-gozaltina-alindi-1095213011.html
Ünlü Rapçi Massaka gözaltına alındı
Ünlü Rapçi Massaka gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada yayınladığı klipte suç örgütünü övdüğü iddia edilen ünlü rapçi Massaka, İstanbul Pendik'te gözaltına alındı. Hakkında kırmızı bülten bulunan suç... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T07:46+0300
2025-04-08T07:46+0300
yaşam
interpol
barış boyun
massaka
gözaltı
gözaltı kararı
gözaltı süresi
suç
organize suç
organize suç örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359868_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1160feeb8b527f4f17391aca5e30b3a3.jpg
Gerçek adı M.İ. olan ve müzik dünyasında Massaka olarak tanınan rapçi, sosyal medyada yayınladığı klipte Barış Boyun liderliğindeki suç örgütünü övdüğü gerekçesiyle İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı. Pendik’te yakalanan Massaka'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.Klipler i̇nceleme altındaİstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun ile bağlantılı içerikleri incelemeye aldı. Yapılan analizlerde, YouTube’da yayınlanan bazı kliplerin suç ve suçluyu övücü içerik taşıdığı belirlendi. Bu kliplerde Massaka’nın örgüte yönelik olumlu mesajlar içeren sözler kullandığı ifade edildi.Barış Boyun İtalya’da cezaevindeSuç örgütünün lideri olarak bilinen Barış Boyun, İtalya’da tutuklu bulunuyor. Uluslararası düzeyde aranan Boyun hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmış durumda. Massaka’nın, kliplerinde bu örgüt ve lideri hakkında açık övgülerde bulunması, savcılık ve emniyetin radarına girmesine neden oldu.Emniyetten hassas takipEmniyet birimleri, sosyal medya üzerinden suç içerikli yayınların peşini bırakmıyor. Suçun meşrulaştırılmasına yol açabilecek her türlü dijital içerik detaylı bir şekilde inceleniyor. Massaka'nın kliplerinin incelenmesinin ardından adli sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu.Soruşturma genişletiliyorMassaka’nın yayınladığı videolarda başka kişilerin de suça teşvik edecek şekilde yer aldığı iddia ediliyor. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın genişletileceğini ve bağlantılı kişilerin de değerlendirildiğini açıkladı. Gözaltı sonrası yargı sürecinin şekillenmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/yillarca-kapi-tutucu-olarak-kullanilan-tasin-degerinin-en-az-38-milyon-tl-oldugu-ortaya-cikti-1095212130.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359868_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_68763c8b2a78267ece6cd824fd144a07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
interpol, barış boyun, massaka, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü
interpol, barış boyun, massaka, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü

Ünlü Rapçi Massaka gözaltına alındı

07:46 08.04.2025
gözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
Abone ol
Sosyal medyada yayınladığı klipte suç örgütünü övdüğü iddia edilen ünlü rapçi Massaka, İstanbul Pendik'te gözaltına alındı. Hakkında kırmızı bülten bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun’a övgüler içeren içerikler nedeniyle emniyet harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gerçek adı M.İ. olan ve müzik dünyasında Massaka olarak tanınan rapçi, sosyal medyada yayınladığı klipte Barış Boyun liderliğindeki suç örgütünü övdüğü gerekçesiyle İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı. Pendik’te yakalanan Massaka'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Klipler i̇nceleme altında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun ile bağlantılı içerikleri incelemeye aldı. Yapılan analizlerde, YouTube’da yayınlanan bazı kliplerin suç ve suçluyu övücü içerik taşıdığı belirlendi. Bu kliplerde Massaka’nın örgüte yönelik olumlu mesajlar içeren sözler kullandığı ifade edildi.

Barış Boyun İtalya’da cezaevinde

Suç örgütünün lideri olarak bilinen Barış Boyun, İtalya’da tutuklu bulunuyor. Uluslararası düzeyde aranan Boyun hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmış durumda. Massaka’nın, kliplerinde bu örgüt ve lideri hakkında açık övgülerde bulunması, savcılık ve emniyetin radarına girmesine neden oldu.

Emniyetten hassas takip

Emniyet birimleri, sosyal medya üzerinden suç içerikli yayınların peşini bırakmıyor. Suçun meşrulaştırılmasına yol açabilecek her türlü dijital içerik detaylı bir şekilde inceleniyor. Massaka'nın kliplerinin incelenmesinin ardından adli sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu.

Soruşturma genişletiliyor

Massaka’nın yayınladığı videolarda başka kişilerin de suça teşvik edecek şekilde yer aldığı iddia ediliyor. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın genişletileceğini ve bağlantılı kişilerin de değerlendirildiğini açıkladı. Gözaltı sonrası yargı sürecinin şekillenmesi bekleniyor.
Devre mülk, konut, kapı, anahtar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
YAŞAM
Yıllarca 'kapı tutucu' olarak kullanılan taşın değerinin en az 38 milyon TL olduğu ortaya çıktı
07:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала