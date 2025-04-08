https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/umit-ozdag-hakkindaki-iddianamenin-detaylarina-ulasildi-1095234372.html

Ümit Özdağ hakkındaki iddianamenin detaylarına ulaşıldı

Ümit Özdağ hakkındaki iddianamenin detaylarına ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı. İddianamede, Göç İdaresi... 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T22:35+0300

2025-04-08T22:35+0300

2025-04-08T22:35+0300

poli̇ti̇ka

ümit özdağ

kayseri

göç i̇daresi başkanlığı

zafer partisi

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 'basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden yıldan 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendiği duyurulmuştu. Söz konusu iddianamenin detaylarına ulaşıldı.Göç İdaresi Başkanlığı ve Hukuk Hizmetleri Genel müdürlüğü 'ihbar eden' olarak belirtildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 'ihbar eden' olarak yer aldı.İddianamede Özdağ'ın sosyal medya hesabından farklı tarihlerde Suriyeliler ve diğer sığınmacı gruplara ilişkin paylaşımlar yaptığı ve paylaşımların içeriklerinin yetkili makamlarca yalanlandığı belirtildi.Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanan Ramin Saeidi'nin 'Ambargotv' adlı bir sosyal medya hesabını kullandığının tespit edildiği aktarılırken, Saeidi'nin iddianamede yer alan ifadesinde, söz konusu hesabın kendisine ait olmadığını belirterek, "Ben sadece paylaşılacak videoların kurgu ve editlerini yapmaktaydım ve bunların talimatlarını da Ümit Özdağ'ın kendisinden alarak gerçekleştiriyordum" sözleri yer aldı.Kayseri'deki protestolarİddianamede, 30 Haziran 2024 gecesi Kayseri’de bir Suriyeli mültecinin, amcasının beş yaşındaki kızını Melikgazi ilçesinde bir pazar yeri tuvaletinde taciz ettiğini gösteren videonun dolaşıma girmesiyle birlikte çıkan ve pek çok şehire yayılan protestolar kapsamında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın şüphelisi Oğuzhan Kumpınar tarafından çekilen videonun, Özdağ'ın resmi hesabından paylaşıldığı ifade edildi.Söz konusu protestolara yaklaşık 15 bin 100 kişinin protestolara katıldığı, olayların meydana geldiği mahallelerde 263 ikamet-işyeri ve 166 araçta zarar meydana geldiği, 25 emniyet personeli ve 1 itfaiye personelinin yaralandığı ve olaylara katılan kişilerin Zafer Partili ve müzahir şahıslar tarafından sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan etkilenmiş olduklarının değerlendirildiği belirtildi.İddianamede, Özdağ'ın savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ve atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını savunduğu kaydedildi.Cumhurbaşkanına hakaretİddianamede, Özdağ hakkında partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti için yeni bir Ergenekon oldu ve bu yeni Ergenekon'da aziz milletimiz güçlendi, silahlandı, sanayisini inşa etti, yıkılış döneminin bırakmış olduğu hastalıkları bertaraf etti, sonra Hatay'ı aldı, sonra Kıbrıs'ta devlet kurdu. Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır" sözleri sebebiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan da iddianame düzenlendiği hatırlatıldı.İddianamede Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan 'belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma' hükmünün uygulanması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/umit-ozdag-hakkinda-iddianame-hazirlandi-7-yil-10-aya-kadar-hapis-cezasi-istendi-1095229945.html

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ümit özdağ, kayseri, göç i̇daresi başkanlığı, zafer partisi, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı