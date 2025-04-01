Ümit Özdağ, Silivri'deki hücresinin çizimini paylaştı
© FotoğrafÜmit Özdağ’dan gözaltı sonrası ilk fotoğrafını paylaştı
© Fotoğraf
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Silivri’de tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, kaldığı hücrenin krokisini çizerek paylaştı.
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Ümit Özdağ hücresinin krokisini paylaştı
Hücresinin resminin altına da yaşadığı duyguları yazan Özdağ şu ifadeleri kullandı:
“Bugün hücremin 20 metrekarelik avlusunda spor dışında kullandım. Güneş karşı köşelerden birine vuruyordu. O köşeye sandalyemi koydum, yanıma da küçük bir tabure koydum. Çayımı demledim, biraz da bisküvi ve elime Nazan Bekiroğlu’nun ‘Nar Ağacı’ adlı romanını alarak güneş başımı, vücudumu ısıtırken 1912 Trabzon’unda sokaklarda dolaşmaya gittim.”
Bugün hücremin 20 metrekarelik avlusunda spor dışında kullandım.— Ümit Özdağ (@umitozdag) March 31, 2025
Güneş karşı köşelerden birine vuruyordu. O köşeye sandalyemi koydum, yanıma da küçük bir tabure koydum.
Çayımı demledim, biraz da bisküvi ve elime Nazan Bekiroğlu'nun "Nar Ağacı" adlı romanını alarak güneş… pic.twitter.com/fAzUpw17Xm