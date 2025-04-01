Ümit Özdağ, Silivri'deki hücresinin çizimini paylaştı

“Bugün hücremin 20 metrekarelik avlusunda spor dışında kullandım. Güneş karşı köşelerden birine vuruyordu. O köşeye sandalyemi koydum, yanıma da küçük bir tabure koydum. Çayımı demledim, biraz da bisküvi ve elime Nazan Bekiroğlu’nun ‘Nar Ağacı’ adlı romanını alarak güneş başımı, vücudumu ısıtırken 1912 Trabzon’unda sokaklarda dolaşmaya gittim.”