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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor: Bugünkü Arsenal-Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor: Bugünkü Arsenal-Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı?
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Bugün Arsenal (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) ve Bayern Münih (Almanya)-Inter (İtalya)... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
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spor
uefa şampiyonlar ligi
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arsenal
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında bugün ve 9 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.Karşılaşmaların rövanşları, 15-16 Nisan'da oynanacak."Devler Ligi"nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:Şampiyonlar Ligi maçlarıBugün22.00 Arsenal (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)22.00 Bayern Münih (Almanya)-Inter (İtalya)9 Nisan Çarşamba (Yarın) :22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)22.00 Barcelona (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)Arsenal-Real Madrid maçı hangi kanalda? Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Real Madrid maçı 8 Nisan 2025 Salı günü saat 22:00'de başlayacak.Mücadeleyi Bosnalı hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo üstlenecek.UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kapsamında oynanacak Arsenal-Real Madrid maçı tabii spor ekranlarımdan canlı yayınlanacak.Arda Güler bugün oynayacak mı?Arsenal-Real Madrid maçında Arda Güler'in karşılaşmaya yedeklerde başlaması bekleniyor. Ancelotti'nin milli futbolcuya ilerleyen dakikalarda şans vereceği tahmin ediliyor.
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şampiyonlar ligi maçları, arsenal - real madrid hangi kanalda, şampiyonlar ligi, bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar, real madrid maçı hangi kanalda, arda güler bugün oynayacak mı, arsenal -real madrid maçı ne zaman, bayern münih -inter maçı ne zaman, paris saint-germain-aston villa, barcelona - borussia dortmund maçı
şampiyonlar ligi maçları, arsenal - real madrid hangi kanalda, şampiyonlar ligi, bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar, real madrid maçı hangi kanalda, arda güler bugün oynayacak mı, arsenal -real madrid maçı ne zaman, bayern münih -inter maçı ne zaman, paris saint-germain-aston villa, barcelona - borussia dortmund maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor: Bugünkü Arsenal-Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı?

09:44 08.04.2025
© AAAtatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor
Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
© AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Bugün Arsenal (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) ve Bayern Münih (Almanya)-Inter (İtalya) maçları oynanacak. Arsenal-Real Madrid maçında Arda Güler'in karşılaşmaya yedeklerde başlaması bekleniyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında bugün ve 9 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.
Karşılaşmaların rövanşları, 15-16 Nisan'da oynanacak.
"Devler Ligi"nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Şampiyonlar Ligi maçları

Bugün

22.00 Arsenal (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)
22.00 Bayern Münih (Almanya)-Inter (İtalya)

9 Nisan Çarşamba (Yarın) :

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)
22.00 Barcelona (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)

Arsenal-Real Madrid maçı hangi kanalda?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Real Madrid maçı 8 Nisan 2025 Salı günü saat 22:00'de başlayacak.
Mücadeleyi Bosnalı hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo üstlenecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kapsamında oynanacak Arsenal-Real Madrid maçı tabii spor ekranlarımdan canlı yayınlanacak.

Arda Güler bugün oynayacak mı?

Arsenal-Real Madrid maçında Arda Güler'in karşılaşmaya yedeklerde başlaması bekleniyor. Ancelotti'nin milli futbolcuya ilerleyen dakikalarda şans vereceği tahmin ediliyor.
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