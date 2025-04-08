https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/uefa-sampiyonlar-liginde-ceyrek-final-heyecani-basliyor-bugunku-arsenal-real-madrid-macinda-arda-1095214890.html

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor: Bugünkü Arsenal-Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor: Bugünkü Arsenal-Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı?

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Bugün Arsenal (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) ve Bayern Münih (Almanya)-Inter (İtalya)... 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T09:44+0300

2025-04-08T09:44+0300

2025-04-08T09:44+0300

spor

uefa şampiyonlar ligi

madrid

arsenal

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında bugün ve 9 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.Karşılaşmaların rövanşları, 15-16 Nisan'da oynanacak."Devler Ligi"nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:Şampiyonlar Ligi maçlarıBugün22.00 Arsenal (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)22.00 Bayern Münih (Almanya)-Inter (İtalya)9 Nisan Çarşamba (Yarın) :22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)22.00 Barcelona (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)Arsenal-Real Madrid maçı hangi kanalda? Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Real Madrid maçı 8 Nisan 2025 Salı günü saat 22:00'de başlayacak.Mücadeleyi Bosnalı hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo üstlenecek.UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kapsamında oynanacak Arsenal-Real Madrid maçı tabii spor ekranlarımdan canlı yayınlanacak.Arda Güler bugün oynayacak mı?Arsenal-Real Madrid maçında Arda Güler'in karşılaşmaya yedeklerde başlaması bekleniyor. Ancelotti'nin milli futbolcuya ilerleyen dakikalarda şans vereceği tahmin ediliyor.

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