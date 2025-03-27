https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/juventus-hissedari-ardaino-mourinhoyu-istiyorum-1094928754.html
Juventus hissedarı Ardaino: Mourinho'yu istiyorum
Juventus hissedarı Ardaino: Mourinho'yu istiyorum
Sputnik Türkiye
Juventus'un yeni azınlık hissedarı Paolo Ardoino, röportajında takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek ve Kylian Mbappe'yi transfer etmek istediğini açıkladı... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T19:30+0300
2025-03-27T19:30+0300
2025-03-27T19:30+0300
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juventus
kylian mbappe
fenerbahçe
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transfer
i̇talya
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Juventus'un yeni hissedarı Paolo Ardoino, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesini istediğini açıkladı.Ardoino, bir basın kuruluşuna verdiği röportajda Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesini ve Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin transferini istediğini söyledi. Ardoino, Juventus'un altın çağını yaşadığı dönemlere atıfta bulunarak, "Zidane, Del Piero gibi efsanelerin forma giydiği günlere dönmeliyiz. Ekonomik olarak herhangi bir sıkıntımız yok. Şu anda sağladığımız desteğin iki katını verebiliriz" ifadelerini kullandı.Fransız spor basını ise Ardoino'nun açıklamalarını değerlendirerek, "Juventus'un bu iddialı hamleleri gerçekleşirse, şampiyonlar liginde söz sahibi olabilir" yorumunu yaptı. Mourinho'nun Fenerbahçe'deki geleceği ve Mbappe'nin Real Madrid'den ayrılıp ayrılmayacağı ise merak konusu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/fenerbahceli-edin-dzekodan-kotu-haber-geldi-sakatligi-nedeniyle-kadrodan-cikarildi-1094926201.html
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jose mourinho, juventus, kylian mbappe, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, transfer, i̇talya, i̇talya 1. futbol ligi (serie a), i̇talya kupası, i̇talya süper kupası, i̇talya futbolcular birliği (aic)
jose mourinho, juventus, kylian mbappe, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, transfer, i̇talya, i̇talya 1. futbol ligi (serie a), i̇talya kupası, i̇talya süper kupası, i̇talya futbolcular birliği (aic)
Juventus hissedarı Ardaino: Mourinho'yu istiyorum
Juventus'un yeni azınlık hissedarı Paolo Ardoino, röportajında takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek ve Kylian Mbappe'yi transfer etmek istediğini açıkladı. Fransız medyası, Juventus'un bu iddialı hedeflerinin gerçekleşmesi halinde İtalyan devinin yeniden şampiyonlar liginde söz sahibi olabileceğini yazdı.
Juventus'un yeni hissedarı Paolo Ardoino, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesini istediğini açıkladı.
Ardoino, bir basın kuruluşuna verdiği röportajda Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesini ve Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin transferini istediğini söyledi. Ardoino, Juventus'un altın çağını yaşadığı dönemlere atıfta bulunarak, "Zidane, Del Piero gibi efsanelerin forma giydiği günlere dönmeliyiz. Ekonomik olarak herhangi bir sıkıntımız yok. Şu anda sağladığımız desteğin iki katını verebiliriz" ifadelerini kullandı.
Fransız spor basını ise Ardoino'nun açıklamalarını değerlendirerek, "Juventus'un bu iddialı hamleleri gerçekleşirse, şampiyonlar liginde söz sahibi olabilir" yorumunu yaptı. Mourinho'nun Fenerbahçe'deki geleceği ve Mbappe'nin Real Madrid'den ayrılıp ayrılmayacağı ise merak konusu oldu.