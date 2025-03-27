https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/juventus-hissedari-ardaino-mourinhoyu-istiyorum-1094928754.html

Juventus hissedarı Ardaino: Mourinho'yu istiyorum

Juventus hissedarı Ardaino: Mourinho'yu istiyorum

Sputnik Türkiye

Juventus'un yeni azınlık hissedarı Paolo Ardoino, röportajında takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek ve Kylian Mbappe'yi transfer etmek istediğini açıkladı... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T19:30+0300

2025-03-27T19:30+0300

2025-03-27T19:30+0300

spor

jose mourinho

juventus

kylian mbappe

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

transfer

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Juventus'un yeni hissedarı Paolo Ardoino, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesini istediğini açıkladı.Ardoino, bir basın kuruluşuna verdiği röportajda Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesini ve Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin transferini istediğini söyledi. Ardoino, Juventus'un altın çağını yaşadığı dönemlere atıfta bulunarak, "Zidane, Del Piero gibi efsanelerin forma giydiği günlere dönmeliyiz. Ekonomik olarak herhangi bir sıkıntımız yok. Şu anda sağladığımız desteğin iki katını verebiliriz" ifadelerini kullandı.Fransız spor basını ise Ardoino'nun açıklamalarını değerlendirerek, "Juventus'un bu iddialı hamleleri gerçekleşirse, şampiyonlar liginde söz sahibi olabilir" yorumunu yaptı. Mourinho'nun Fenerbahçe'deki geleceği ve Mbappe'nin Real Madrid'den ayrılıp ayrılmayacağı ise merak konusu oldu.

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