https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/trumpin-tarifeleri-kuresel-ekonomiyi-sarsiyor-dev-alman-markasi-volkswagen-grubu-abdye-teslimati-1095215705.html

Trump’ın tarifeleri küresel ekonomiyi sarsıyor: Dev Alman markası Volkswagen Grubu ABD'ye teslimatı durdurdu

Trump’ın tarifeleri küresel ekonomiyi sarsıyor: Dev Alman markası Volkswagen Grubu ABD'ye teslimatı durdurdu

Sputnik Türkiye

Volkswagen Grubu'nun lüks markası Audi, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde yürürlüğe giren ek gümrük tarifeleri nedeniyle, 2 Nisan’dan itibaren ABD’ye... 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T09:55+0300

2025-04-08T09:55+0300

2025-04-08T09:55+0300

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Almanya'nın önde gelen otomotiv yayınlarından Automobilwoche’nin haberine göre, Volkswagen Grubu’na bağlı Audi, ABD’ye araç sevkiyatını askıya aldı. Kararın gerekçesi, eski başkan Donald Trump tarafından uygulamaya konulan ek gümrük tarifeleri oldu.Bayilere yazılı bildirim gönderildiŞirketin ABD bayilerine gönderdiği mektupta, 2 Nisan 2025’ten sonra ülkeye giriş yapan tüm araçların geçici olarak bekletileceği ve bayilere teslim edilmeyeceği belirtildi. Audi yönetimi, bayilerden mevcut stokları eritmeye odaklanmalarını istedi.ABD stoklarında 37 bin araç varŞirketin açıklamasına göre, şu an ABD'de 37 bin adet gümrük tarifelerinden etkilenmemiş Audi aracı bulunuyor. Bu araçların satışı devam ederken, yeni girişlerin bekletilmesi pazardaki dengeleri etkileyebilir.Audi, ABD'de üretim yapmıyorAudi’nin ABD sınırları içinde herhangi bir üretim tesisi bulunmuyor. Şirketin en çok satan modeli olan Q5, Meksika’daki fabrikada üretiliyor. Diğer modeller ise Almanya, Macaristan ve Slovakya’daki üretim tesislerinden ABD’ye gönderiliyor. Bu da Audi'nin ABD pazarında tamamen ithalat odaklı bir strateji yürüttüğünü gösteriyor.Ek gümrük tarifeleri lüks otomobilleri zorluyorDonald Trump döneminde uygulamaya konulan ek gümrük tarifeleri, özellikle ithalata dayalı çalışan otomobil markaları için önemli maliyet artışlarına yol açıyor. Bu durum, Audi gibi dışa bağımlı üreticilerin tedarik ve teslimat süreçlerinde stratejik değişikliklere gitmesini zorunlu kılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/abd-medyasi-musktan-trumpa-vergileri-gozden-gecirme-cagrisi-1095214593.html

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