https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/trumpin-tarifeleri-kuresel-ekonomiyi-sarsiyor-dev-alman-markasi-volkswagen-grubu-abdye-teslimati-1095215705.html
Trump’ın tarifeleri küresel ekonomiyi sarsıyor: Dev Alman markası Volkswagen Grubu ABD'ye teslimatı durdurdu
Trump’ın tarifeleri küresel ekonomiyi sarsıyor: Dev Alman markası Volkswagen Grubu ABD'ye teslimatı durdurdu
Sputnik Türkiye
Volkswagen Grubu'nun lüks markası Audi, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde yürürlüğe giren ek gümrük tarifeleri nedeniyle, 2 Nisan’dan itibaren ABD’ye... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T09:55+0300
2025-04-08T09:55+0300
2025-04-08T09:55+0300
ekonomi̇
abd
abd
donald trump
meksika
almanya
audi
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Almanya'nın önde gelen otomotiv yayınlarından Automobilwoche’nin haberine göre, Volkswagen Grubu’na bağlı Audi, ABD’ye araç sevkiyatını askıya aldı. Kararın gerekçesi, eski başkan Donald Trump tarafından uygulamaya konulan ek gümrük tarifeleri oldu.Bayilere yazılı bildirim gönderildiŞirketin ABD bayilerine gönderdiği mektupta, 2 Nisan 2025’ten sonra ülkeye giriş yapan tüm araçların geçici olarak bekletileceği ve bayilere teslim edilmeyeceği belirtildi. Audi yönetimi, bayilerden mevcut stokları eritmeye odaklanmalarını istedi.ABD stoklarında 37 bin araç varŞirketin açıklamasına göre, şu an ABD'de 37 bin adet gümrük tarifelerinden etkilenmemiş Audi aracı bulunuyor. Bu araçların satışı devam ederken, yeni girişlerin bekletilmesi pazardaki dengeleri etkileyebilir.Audi, ABD'de üretim yapmıyorAudi’nin ABD sınırları içinde herhangi bir üretim tesisi bulunmuyor. Şirketin en çok satan modeli olan Q5, Meksika’daki fabrikada üretiliyor. Diğer modeller ise Almanya, Macaristan ve Slovakya’daki üretim tesislerinden ABD’ye gönderiliyor. Bu da Audi'nin ABD pazarında tamamen ithalat odaklı bir strateji yürüttüğünü gösteriyor.Ek gümrük tarifeleri lüks otomobilleri zorluyorDonald Trump döneminde uygulamaya konulan ek gümrük tarifeleri, özellikle ithalata dayalı çalışan otomobil markaları için önemli maliyet artışlarına yol açıyor. Bu durum, Audi gibi dışa bağımlı üreticilerin tedarik ve teslimat süreçlerinde stratejik değişikliklere gitmesini zorunlu kılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/abd-medyasi-musktan-trumpa-vergileri-gozden-gecirme-cagrisi-1095214593.html
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abd, abd, donald trump, meksika, almanya, audi
abd, abd, donald trump, meksika, almanya, audi
Trump’ın tarifeleri küresel ekonomiyi sarsıyor: Dev Alman markası Volkswagen Grubu ABD'ye teslimatı durdurdu
Volkswagen Grubu'nun lüks markası Audi, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde yürürlüğe giren ek gümrük tarifeleri nedeniyle, 2 Nisan’dan itibaren ABD’ye araç teslimatını geçici olarak durdurdu. Şirket, stok yönetimine odaklanılması için bayilerine yazılı talimat gönderdi.
Almanya'nın önde gelen otomotiv yayınlarından Automobilwoche’nin haberine göre, Volkswagen Grubu’na bağlı Audi, ABD’ye araç sevkiyatını askıya aldı. Kararın gerekçesi, eski başkan Donald Trump tarafından uygulamaya konulan ek gümrük tarifeleri oldu.
Bayilere yazılı bildirim gönderildi
Şirketin ABD bayilerine gönderdiği mektupta, 2 Nisan 2025’ten sonra ülkeye giriş yapan tüm araçların
geçici olarak bekletileceği ve bayilere teslim edilmeyeceği
belirtildi. Audi
yönetimi, bayilerden mevcut stokları eritmeye odaklanmalarını istedi.
ABD stoklarında 37 bin araç var
Şirketin açıklamasına göre, şu an ABD'de 37 bin adet gümrük tarifelerinden etkilenmemiş Audi aracı bulunuyor. Bu araçların satışı devam ederken, yeni girişlerin bekletilmesi pazardaki dengeleri etkileyebilir.
Audi, ABD'de üretim yapmıyor
Audi’nin ABD sınırları içinde herhangi bir üretim tesisi bulunmuyor
. Şirketin en çok satan modeli olan Q5
, Meksika’daki
fabrikada üretiliyor. Diğer modeller ise Almanya, Macaristan ve Slovakya’daki
üretim tesislerinden ABD’ye gönderiliyor. Bu da Audi'nin ABD pazarında tamamen ithalat odaklı bir strateji yürüttüğünü gösteriyor.
Ek gümrük tarifeleri lüks otomobilleri zorluyor
Donald Trump
döneminde uygulamaya konulan ek gümrük tarifeleri
, özellikle ithalata dayalı çalışan otomobil markaları
için önemli maliyet artışlarına yol açıyor. Bu durum, Audi
gibi dışa bağımlı üreticilerin tedarik ve teslimat süreçlerinde stratejik değişikliklere gitmesini
zorunlu kılıyor.