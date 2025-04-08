https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/thy-yunanistandaki-grev-nedeniyle-yarinki-atina-ve-selanik-seferlerini-iptal-etti-1095224720.html
THY, Yunanistan'daki grev nedeniyle yarınki Atina ve Selanik seferlerini iptal etti
THY, Yunanistan'daki grev nedeniyle yarınki Atina ve Selanik seferlerini iptal etti
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları 9 Nisan'da Yunanistan'da gerçekleşecek genel grev nedeniyle Atina ve Selanik'e planlanan seferlerini karşılıklı iptal etti. 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T13:34+0300
2025-04-08T13:34+0300
2025-04-08T13:34+0300
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Türk Hava Yolları, grev nedeniyle yarınki Atina ve Selanik seferlerini iptal etti.Yarınki Atina ve Selanik uçuşu iptalTHY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın planlanan Yunanistan seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.Üstün, "Yunanistan'da 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek genel grev nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İstanbul-Atina/Atina-İstanbul TK1841, TK1842, TK1843, TK1844, TK1845, TK1846, TK1849, TK1850. İstanbul-Selanik/Selanik-İstanbul TK1881, TK1882, TK1893, TK1894. Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.Yunanistan'da grevYunanistan’da sendikalar 9 Nisan’da yeni bir genel greve gideceklerini duyurdu.Ülkede şubat ayında 57 kişinin öldüğü ve ülke tarihinin en büyük facialarından biri olarak kayıtlara geçen tren kazası gerçekleşmiş, sonrasında da protestolar başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/istanbul-havalimaninda-buyuk-ihmal-yer-hizmetleri-iscisi-ucagin-kargo-bolumunde--25-derecede-1094557752.html
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thy, grev, yunanistan
THY, Yunanistan'daki grev nedeniyle yarınki Atina ve Selanik seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları 9 Nisan'da Yunanistan'da gerçekleşecek genel grev nedeniyle Atina ve Selanik'e planlanan seferlerini karşılıklı iptal etti.
Türk Hava Yolları, grev nedeniyle yarınki Atina ve Selanik seferlerini iptal etti.
Yarınki Atina ve Selanik uçuşu iptal
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın planlanan Yunanistan seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.
Üstün, "Yunanistan'da 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek genel grev nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İstanbul-Atina/Atina-İstanbul TK1841, TK1842, TK1843, TK1844, TK1845, TK1846, TK1849, TK1850. İstanbul-Selanik/Selanik-İstanbul TK1881, TK1882, TK1893, TK1894. Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Yunanistan’da sendikalar 9 Nisan’da yeni bir genel greve gideceklerini duyurdu.
Ülkede şubat ayında 57 kişinin öldüğü ve ülke tarihinin en büyük facialarından biri olarak kayıtlara
geçen tren kazası gerçekleşmiş, sonrasında da protestolar başlamıştı.