https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/thy-yunanistandaki-grev-nedeniyle-yarinki-atina-ve-selanik-seferlerini-iptal-etti-1095224720.html

THY, Yunanistan'daki grev nedeniyle yarınki Atina ve Selanik seferlerini iptal etti

THY, Yunanistan'daki grev nedeniyle yarınki Atina ve Selanik seferlerini iptal etti

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları 9 Nisan'da Yunanistan'da gerçekleşecek genel grev nedeniyle Atina ve Selanik'e planlanan seferlerini karşılıklı iptal etti. 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T13:34+0300

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Türk Hava Yolları, grev nedeniyle yarınki Atina ve Selanik seferlerini iptal etti.Yarınki Atina ve Selanik uçuşu iptalTHY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın planlanan Yunanistan seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.Üstün, "Yunanistan'da 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek genel grev nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İstanbul-Atina/Atina-İstanbul TK1841, TK1842, TK1843, TK1844, TK1845, TK1846, TK1849, TK1850. İstanbul-Selanik/Selanik-İstanbul TK1881, TK1882, TK1893, TK1894. Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.Yunanistan'da grevYunanistan’da sendikalar 9 Nisan’da yeni bir genel greve gideceklerini duyurdu.Ülkede şubat ayında 57 kişinin öldüğü ve ülke tarihinin en büyük facialarından biri olarak kayıtlara geçen tren kazası gerçekleşmiş, sonrasında da protestolar başlamıştı.

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