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İstanbul Havalimanı'nda büyük ihmal: Yer hizmetleri işçisi uçağın kargo bölümünde -25 derecede unutuldu
İstanbul Havalimanı'nda büyük ihmal: Yer hizmetleri işçisi uçağın kargo bölümünde -25 derecede unutuldu
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İstanbul Havalimanı'nda TGS çalışanı Ali Çelikten, THY'nin Atina seferini yapan uçağın kargo bölümünde unutularak -25 derecede bir saat havada kaldı. Ekip... 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T14:25+0300
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İstanbul Havalimanı'nda yaşanan büyük ihmal, yer hizmetleri çalışanı Ali Çelikten’in hayatını tehlikeye attı. THY’nin İstanbul-Atina seferini gerçekleştiren TK 1843 uçuş numaralı uçağının bagaj bölümünde mahsur kalan Çelikten, eksi 25 derece sıcaklıkta bir saat boyunca hayatta kalma mücadelesi verdi. Haberhürriyeti'nin aktardığına göre; Olay, ekip arkadaşlarının fark etmesiyle ortaya çıktı ve uçak Yunan hava sahasından geri döndürülerek İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na acil iniş yaptı.Bagaj bölümünde mahsur kaldıOlay, 15 Aralık 2024 tarihinde gece vardiyasında çalışan TGS işçisi Ali Çelikten’in mesaiye kalmasıyla başladı. 16 Aralık’a sarkan çalışmasında Çelikten ve ekibi, İstanbul’dan Atina’ya hareket edecek uçağın bagaj yüklemelerini gerçekleştiriyordu. Çelikten, bagaj bölümünde eşyaları istifleme işlemi yaparken, ekip arkadaşları kapıları üzerine kapatarak uçağın kargo bölümünde mahsur kalmasına neden oldu. Çıkmak için bağıran ve uçak gövdesine vurarak sesini duyurmaya çalışan Çelikten, motorların çalıştırılmasıyla birlikte tüm sesini duyurma çabalarının sonuçsuz kaldığını anladı.Hayatta kalmak için mücadele verdiUçağın kalkışıyla birlikte donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Çelikten, hayatta kalabilmek için bagaj bölümünde bulduğu eşyaları üzerine örttü ve kulaklarına ekipman olarak verilen kulaklıkları takarak soğuktan korunmaya çalıştı. Uçağın 11 bin metreye kadar yükselmesiyle sıcaklık eksi 25 dereceye kadar düştü. Basınçsız ortamda nefes almakta zorlanan Çelikten, bir saat boyunca ölümle burun buruna kaldı.Yokluğu geç fark edildi, uçak acil iniş yaptıEkip arkadaşları, yükleme işlemini tamamladıktan sonra aprona geri dönerken Çelikten’in yokluğu başlangıçta fark edilmedi. Ancak bir süre sonra arkadaşlarının tuvalete gittiğini düşünen ekip, onun hala ortada olmadığını anlayınca güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtları izleyen ekip, Çelikten’in bagaj bölümünde unutulduğunu fark etti ve durumu derhal hava trafik kontrol kulesine bildirdi. Hava trafik kontrolü, THY pilotuyla temasa geçerek bagaj bölümünde birinin mahsur kalmış olabileceğini iletti. Bunun üzerine uçak, Ege Denizi üzerinde Yunan hava sahasında olduğu sırada geri döndürülerek İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na acil iniş yaptı.Donmak üzere bulunduUçağın acil iniş yapmasının ardından, görevliler bagaj bölümünü açtığında Ali Çelikten’i donmak üzereyken buldu. Sağlık ekipleri hemen müdahale ederek, soğuktan etkilenen işçiyi hayata döndürdü. Her iki bacağı da donma tehlikesi geçiren Çelikten, yaklaşık 3,.5 saat süren tıbbi müdahale sonucunda bacaklarını kaybetmekten son anda kurtuldu.Savcılığa şikâyette bulunduPolis tarafından ifadesi alınan Ali Çelikten, olayın ardından psikolojik tedavi görmeye başladı ve nörolojik muayene sonucunda beyninde basınca bağlı damar daralmaları tespit edildi. Olayın peşini bırakmayan Çelikten, avukatı Didem Kılıç aracılığıyla TGS Yer Hizmetleri A.Ş. yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan şikayette, olayın tamamen ihmal sonucu gerçekleştiği ve sorumluların cezalandırılması gerektiği belirtildi.'Orada saatlerce ağladım'Olay hakkında sosyal medya hesabından yanıt veren Ali Çelikten ''Bahsedilen kişi benim. Yurt dışına gitme hayalim var ama böyle değil! Uçakta unutuldum. O anda tek şanssızlığım, telefonumun körük asansöründe şarjda kalmasıydı. Gece vardiyasından çıkmıştım ve telefonum tüm gece üstümde olduğu için vücut ısısından şarjı çabuk bitmişti. ‘İltica etmeye çalıştı’ diyenler, o çaresizliği hayal edebiliyor mu? Kapalı, soğuğa dayanılmaz ve havasız bir yerde kaldım – iddia edildiği gibi hava verilmiş olsa da. Orada saatlerce ağladım. Şu an psikolojik ilaçlar kullanıyorum, işsizim ve hastane hastane dolaşıyorum. Doktorlara derdimi anlatıyorum. ‘İltica etmeye çalıştı’ diyenler, o koşullarda bir dakika durabilir mi? Hiç sanmıyorum'' dedi.
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i̇zmir adnan menderes havalimanı, ege denizi, türkiye gazeteciler sendikası (tgs), thy, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak motoru, uçak bileti, bagaj, ekstra bagaj, el bagajı
i̇zmir adnan menderes havalimanı, ege denizi, türkiye gazeteciler sendikası (tgs), thy, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak motoru, uçak bileti, bagaj, ekstra bagaj, el bagajı

İstanbul Havalimanı'nda büyük ihmal: Yer hizmetleri işçisi uçağın kargo bölümünde -25 derecede unutuldu

14:25 16.03.2025 (güncellendi: 15:56 16.03.2025)
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Havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 45.7 arttı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2025
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İstanbul Havalimanı'nda TGS çalışanı Ali Çelikten, THY'nin Atina seferini yapan uçağın kargo bölümünde unutularak -25 derecede bir saat havada kaldı. Ekip arkadaşlarının yokluğunu fark etmesi üzerine uçak Yunan hava sahasından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na acil iniş yaptı. Donma tehlikesi geçiren işçi tıbbi müdahaleyle hayatta kaldı.
İstanbul Havalimanı'nda yaşanan büyük ihmal, yer hizmetleri çalışanı Ali Çelikten’in hayatını tehlikeye attı.
THY’nin İstanbul-Atina seferini gerçekleştiren TK 1843 uçuş numaralı uçağının bagaj bölümünde mahsur kalan Çelikten, eksi 25 derece sıcaklıkta bir saat boyunca hayatta kalma mücadelesi verdi. Haberhürriyeti'nin aktardığına göre; Olay, ekip arkadaşlarının fark etmesiyle ortaya çıktı ve uçak Yunan hava sahasından geri döndürülerek İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Bagaj bölümünde mahsur kaldı

Olay, 15 Aralık 2024 tarihinde gece vardiyasında çalışan TGS işçisi Ali Çelikten’in mesaiye kalmasıyla başladı. 16 Aralık’a sarkan çalışmasında Çelikten ve ekibi, İstanbul’dan Atina’ya hareket edecek uçağın bagaj yüklemelerini gerçekleştiriyordu. Çelikten, bagaj bölümünde eşyaları istifleme işlemi yaparken, ekip arkadaşları kapıları üzerine kapatarak uçağın kargo bölümünde mahsur kalmasına neden oldu. Çıkmak için bağıran ve uçak gövdesine vurarak sesini duyurmaya çalışan Çelikten, motorların çalıştırılmasıyla birlikte tüm sesini duyurma çabalarının sonuçsuz kaldığını anladı.

Hayatta kalmak için mücadele verdi

Uçağın kalkışıyla birlikte donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Çelikten, hayatta kalabilmek için bagaj bölümünde bulduğu eşyaları üzerine örttü ve kulaklarına ekipman olarak verilen kulaklıkları takarak soğuktan korunmaya çalıştı. Uçağın 11 bin metreye kadar yükselmesiyle sıcaklık eksi 25 dereceye kadar düştü. Basınçsız ortamda nefes almakta zorlanan Çelikten, bir saat boyunca ölümle burun buruna kaldı.

Yokluğu geç fark edildi, uçak acil iniş yaptı

Ekip arkadaşları, yükleme işlemini tamamladıktan sonra aprona geri dönerken Çelikten’in yokluğu başlangıçta fark edilmedi. Ancak bir süre sonra arkadaşlarının tuvalete gittiğini düşünen ekip, onun hala ortada olmadığını anlayınca güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtları izleyen ekip, Çelikten’in bagaj bölümünde unutulduğunu fark etti ve durumu derhal hava trafik kontrol kulesine bildirdi. Hava trafik kontrolü, THY pilotuyla temasa geçerek bagaj bölümünde birinin mahsur kalmış olabileceğini iletti. Bunun üzerine uçak, Ege Denizi üzerinde Yunan hava sahasında olduğu sırada geri döndürülerek İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Donmak üzere bulundu

Uçağın acil iniş yapmasının ardından, görevliler bagaj bölümünü açtığında Ali Çelikten’i donmak üzereyken buldu. Sağlık ekipleri hemen müdahale ederek, soğuktan etkilenen işçiyi hayata döndürdü. Her iki bacağı da donma tehlikesi geçiren Çelikten, yaklaşık 3,.5 saat süren tıbbi müdahale sonucunda bacaklarını kaybetmekten son anda kurtuldu.

Savcılığa şikâyette bulundu

Polis tarafından ifadesi alınan Ali Çelikten, olayın ardından psikolojik tedavi görmeye başladı ve nörolojik muayene sonucunda beyninde basınca bağlı damar daralmaları tespit edildi. Olayın peşini bırakmayan Çelikten, avukatı Didem Kılıç aracılığıyla TGS Yer Hizmetleri A.Ş. yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan şikayette, olayın tamamen ihmal sonucu gerçekleştiği ve sorumluların cezalandırılması gerektiği belirtildi.

'Orada saatlerce ağladım'

Olay hakkında sosyal medya hesabından yanıt veren Ali Çelikten ''Bahsedilen kişi benim. Yurt dışına gitme hayalim var ama böyle değil! Uçakta unutuldum. O anda tek şanssızlığım, telefonumun körük asansöründe şarjda kalmasıydı. Gece vardiyasından çıkmıştım ve telefonum tüm gece üstümde olduğu için vücut ısısından şarjı çabuk bitmişti. ‘İltica etmeye çalıştı’ diyenler, o çaresizliği hayal edebiliyor mu? Kapalı, soğuğa dayanılmaz ve havasız bir yerde kaldım – iddia edildiği gibi hava verilmiş olsa da. Orada saatlerce ağladım. Şu an psikolojik ilaçlar kullanıyorum, işsizim ve hastane hastane dolaşıyorum. Doktorlara derdimi anlatıyorum. ‘İltica etmeye çalıştı’ diyenler, o koşullarda bir dakika durabilir mi? Hiç sanmıyorum'' dedi.
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