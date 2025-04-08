https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/okan-buruktan-mourinhoya-gece-yarisi-hollywood-cevabi-burada-sampiyon-belli--1095212841.html

Okan Buruk'tan Mourinho'ya gece yarısı 'Hollywood' cevabı: 'Burada şampiyon belli'

Okan Buruk'tan Mourinho'ya gece yarısı 'Hollywood' cevabı: 'Burada şampiyon belli'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaşananlarla ilgili Jose Mourinho’nun “Hollywood filmi gibiydi” yorumu gündem olurken, Galatasaray Teknik Direktörü... 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T07:37+0300

2025-04-08T07:37+0300

2025-04-08T07:37+0300

spor

fenerbahçe

jose mourinho

okan buruk

türkiye futbol federasyonu (tff)

hollywood

derbi

galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçın ardından tansiyon bir türlü düşmüyor. Maç sonrası yaşanan olayları değerlendiren Jose Mourinho, “Bu bir futbol maçı değildi, tam bir Hollywood yapımıydı. Senaryo önceden yazılmış gibiydi” diyerek ezeli rakibe göndermede bulundu. Portekizli teknik adamın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.Okan Buruk sessiz kalmadıMourinho’nun açıklamalarına Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan gece yarısı jet hızında yanıt geldi. Buruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hollywood’da her senaryo kötü biter, ama burada şampiyon belli!” ifadelerini kullanarak rakibine net bir mesaj gönderdi.Gerilim saha dışına taştıSezon boyunca saha içindeki rekabetin saha dışına taşındığı birçok olay yaşanırken, teknik direktörlerin sözlü atışmaları da futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Mourinho’nun “kurgu” iması ve Buruk’un cevabı, derbi sonrası tansiyonu daha da artırmış durumda.Sosyal medya i̇kiye bölündüİki teknik adamın açıklamaları sonrasında taraftarlar sosyal medyada ikiye bölündü. Mourinho’nun mizahi ama iğneleyici çıkışı bazı kullanıcılarca “çok zekice” bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar Okan Buruk’un yanıtını “yerinde bir cevap” olarak değerlendirdi.TFF ve kulüplerden henüz resmi açıklama yokGerginliğin tırmanması üzerine gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüp yönetimlerine çevrildi. Ancak hem Galatasaray hem Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/aralarindaki-konusma-ortaya-cikti-jose-mourinho-okan-burukun-burnunu-neden-sikti--1095127974.html

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