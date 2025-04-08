https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/okan-buruktan-mourinhoya-gece-yarisi-hollywood-cevabi-burada-sampiyon-belli--1095212841.html
Okan Buruk'tan Mourinho'ya gece yarısı 'Hollywood' cevabı: 'Burada şampiyon belli'
Okan Buruk'tan Mourinho'ya gece yarısı 'Hollywood' cevabı: 'Burada şampiyon belli'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaşananlarla ilgili Jose Mourinho’nun “Hollywood filmi gibiydi” yorumu gündem olurken, Galatasaray Teknik Direktörü... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T07:37+0300
2025-04-08T07:37+0300
2025-04-08T07:37+0300
spor
fenerbahçe
jose mourinho
okan buruk
türkiye futbol federasyonu (tff)
hollywood
derbi
galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçın ardından tansiyon bir türlü düşmüyor. Maç sonrası yaşanan olayları değerlendiren Jose Mourinho, “Bu bir futbol maçı değildi, tam bir Hollywood yapımıydı. Senaryo önceden yazılmış gibiydi” diyerek ezeli rakibe göndermede bulundu. Portekizli teknik adamın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.Okan Buruk sessiz kalmadıMourinho’nun açıklamalarına Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan gece yarısı jet hızında yanıt geldi. Buruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hollywood’da her senaryo kötü biter, ama burada şampiyon belli!” ifadelerini kullanarak rakibine net bir mesaj gönderdi.Gerilim saha dışına taştıSezon boyunca saha içindeki rekabetin saha dışına taşındığı birçok olay yaşanırken, teknik direktörlerin sözlü atışmaları da futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Mourinho’nun “kurgu” iması ve Buruk’un cevabı, derbi sonrası tansiyonu daha da artırmış durumda.Sosyal medya i̇kiye bölündüİki teknik adamın açıklamaları sonrasında taraftarlar sosyal medyada ikiye bölündü. Mourinho’nun mizahi ama iğneleyici çıkışı bazı kullanıcılarca “çok zekice” bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar Okan Buruk’un yanıtını “yerinde bir cevap” olarak değerlendirdi.TFF ve kulüplerden henüz resmi açıklama yokGerginliğin tırmanması üzerine gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüp yönetimlerine çevrildi. Ancak hem Galatasaray hem Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/aralarindaki-konusma-ortaya-cikti-jose-mourinho-okan-burukun-burnunu-neden-sikti--1095127974.html
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mourinho galatasaray açıklaması, okan buruk mourinho cevabı, fenerbahçe galatasaray derbisi sonrası, mourinho hollywood benzetmesi, okan buruk sosyal medya paylaşımı, derbi sonrası gerginlik, mourinho-buruk polemiği, galatasaray fenerbahçe gerilimi
Okan Buruk'tan Mourinho'ya gece yarısı 'Hollywood' cevabı: 'Burada şampiyon belli'
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaşananlarla ilgili Jose Mourinho’nun “Hollywood filmi gibiydi” yorumu gündem olurken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan gece yarısı dikkat çeken bir yanıt geldi. İki teknik adam arasında yeni bir söz düellosu mu başlıyor?
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçın ardından tansiyon bir türlü düşmüyor. Maç sonrası yaşanan olayları değerlendiren Jose Mourinho, “Bu bir futbol maçı değildi, tam bir Hollywood yapımıydı. Senaryo önceden yazılmış gibiydi” diyerek ezeli rakibe göndermede bulundu. Portekizli teknik adamın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.
Okan Buruk sessiz kalmadı
Mourinho’nun açıklamalarına Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan gece yarısı jet hızında yanıt geldi. Buruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hollywood’da her senaryo kötü biter, ama burada şampiyon belli!” ifadelerini kullanarak rakibine net bir mesaj gönderdi.
Gerilim saha dışına taştı
Sezon boyunca saha içindeki rekabetin saha dışına taşındığı birçok olay yaşanırken, teknik direktörlerin sözlü atışmaları da futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Mourinho’nun “kurgu” iması ve Buruk’un cevabı, derbi sonrası tansiyonu daha da artırmış durumda.
Sosyal medya i̇kiye bölündü
İki teknik adamın açıklamaları sonrasında taraftarlar sosyal medyada ikiye bölündü
. Mourinho’nun mizahi ama iğneleyici çıkışı bazı kullanıcılarca “çok zekice” bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar Okan Buruk’un
yanıtını “yerinde bir cevap” olarak değerlendirdi.
TFF ve kulüplerden henüz resmi açıklama yok
Gerginliğin tırmanması üzerine gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
ve kulüp yönetimlerine çevrildi. Ancak hem Galatasaray
hem Fenerbahçe
cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.