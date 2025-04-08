Okan Buruk'tan Mourinho'ya gece yarısı 'Hollywood' cevabı: 'Burada şampiyon belli'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'CHP'de yeniden doğuş yaşanıyor'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Çiftçilerin yaş ortalaması 59’a yükseldi: ‘Veriler, topraktan nasıl koptuğumuzu gösteriyor’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: 'Ülkemizde her beş kişiden biri zehirleniyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
50’nci yılında Microsoft
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Gıda zehirlenmelerinin baş sorumlusu Samonella bakterisi’
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
150 gramı 57 bin liraya alıcı buluyor
18:26
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Yükseköğretim Kurulu'ndan boykot ihtarı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Bankalara kredi ve kredi kartı borçları 4 trilyon 363 milyar TL’ye dayandı
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
İPA: İstanbul’da yaşam maliyeti 87 bin 485 liraya yükseldi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
‘Yeniden doğan’ bir dâhi: Pablo Picasso
17:40
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/okan-buruktan-mourinhoya-gece-yarisi-hollywood-cevabi-burada-sampiyon-belli--1095212841.html
Okan Buruk'tan Mourinho'ya gece yarısı 'Hollywood' cevabı: 'Burada şampiyon belli'
Okan Buruk'tan Mourinho'ya gece yarısı 'Hollywood' cevabı: 'Burada şampiyon belli'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaşananlarla ilgili Jose Mourinho’nun “Hollywood filmi gibiydi” yorumu gündem olurken, Galatasaray Teknik Direktörü... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T07:37+0300
2025-04-08T07:37+0300
spor
fenerbahçe
jose mourinho
okan buruk
türkiye futbol federasyonu (tff)
hollywood
derbi
galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/19/1093982661_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_54859f46a1e88b388f9ba6653ee31a7b.jpg
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçın ardından tansiyon bir türlü düşmüyor. Maç sonrası yaşanan olayları değerlendiren Jose Mourinho, “Bu bir futbol maçı değildi, tam bir Hollywood yapımıydı. Senaryo önceden yazılmış gibiydi” diyerek ezeli rakibe göndermede bulundu. Portekizli teknik adamın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.Okan Buruk sessiz kalmadıMourinho’nun açıklamalarına Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan gece yarısı jet hızında yanıt geldi. Buruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hollywood’da her senaryo kötü biter, ama burada şampiyon belli!” ifadelerini kullanarak rakibine net bir mesaj gönderdi.Gerilim saha dışına taştıSezon boyunca saha içindeki rekabetin saha dışına taşındığı birçok olay yaşanırken, teknik direktörlerin sözlü atışmaları da futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Mourinho’nun “kurgu” iması ve Buruk’un cevabı, derbi sonrası tansiyonu daha da artırmış durumda.Sosyal medya i̇kiye bölündüİki teknik adamın açıklamaları sonrasında taraftarlar sosyal medyada ikiye bölündü. Mourinho’nun mizahi ama iğneleyici çıkışı bazı kullanıcılarca “çok zekice” bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar Okan Buruk’un yanıtını “yerinde bir cevap” olarak değerlendirdi.TFF ve kulüplerden henüz resmi açıklama yokGerginliğin tırmanması üzerine gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüp yönetimlerine çevrildi. Ancak hem Galatasaray hem Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/aralarindaki-konusma-ortaya-cikti-jose-mourinho-okan-burukun-burnunu-neden-sikti--1095127974.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/19/1093982661_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_aad899b3d18ba61ddd860a6b9d45556a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mourinho galatasaray açıklaması, okan buruk mourinho cevabı, fenerbahçe galatasaray derbisi sonrası, mourinho hollywood benzetmesi, okan buruk sosyal medya paylaşımı, derbi sonrası gerginlik, mourinho-buruk polemiği, galatasaray fenerbahçe gerilimi
mourinho galatasaray açıklaması, okan buruk mourinho cevabı, fenerbahçe galatasaray derbisi sonrası, mourinho hollywood benzetmesi, okan buruk sosyal medya paylaşımı, derbi sonrası gerginlik, mourinho-buruk polemiği, galatasaray fenerbahçe gerilimi

Okan Buruk'tan Mourinho'ya gece yarısı 'Hollywood' cevabı: 'Burada şampiyon belli'

07:37 08.04.2025
© AAOkan Buruk ile Jose Mourinho
Okan Buruk ile Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
© AA
Abone ol
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaşananlarla ilgili Jose Mourinho’nun “Hollywood filmi gibiydi” yorumu gündem olurken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan gece yarısı dikkat çeken bir yanıt geldi. İki teknik adam arasında yeni bir söz düellosu mu başlıyor?
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçın ardından tansiyon bir türlü düşmüyor. Maç sonrası yaşanan olayları değerlendiren Jose Mourinho, “Bu bir futbol maçı değildi, tam bir Hollywood yapımıydı. Senaryo önceden yazılmış gibiydi” diyerek ezeli rakibe göndermede bulundu. Portekizli teknik adamın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Okan Buruk sessiz kalmadı

Mourinho’nun açıklamalarına Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan gece yarısı jet hızında yanıt geldi. Buruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hollywood’da her senaryo kötü biter, ama burada şampiyon belli!” ifadelerini kullanarak rakibine net bir mesaj gönderdi.

Gerilim saha dışına taştı

Sezon boyunca saha içindeki rekabetin saha dışına taşındığı birçok olay yaşanırken, teknik direktörlerin sözlü atışmaları da futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Mourinho’nun “kurgu” iması ve Buruk’un cevabı, derbi sonrası tansiyonu daha da artırmış durumda.

Sosyal medya i̇kiye bölündü

İki teknik adamın açıklamaları sonrasında taraftarlar sosyal medyada ikiye bölündü. Mourinho’nun mizahi ama iğneleyici çıkışı bazı kullanıcılarca “çok zekice” bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar Okan Buruk’un yanıtını “yerinde bir cevap” olarak değerlendirdi.

TFF ve kulüplerden henüz resmi açıklama yok

Gerginliğin tırmanması üzerine gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüp yönetimlerine çevrildi. Ancak hem Galatasaray hem Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Okan Buruk, Mourinho'nun burun sıkma hareketiyle yere düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
SPOR
Aralarındaki konuşma ortaya çıktı: Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu neden sıktı?
4 Nisan, 10:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала