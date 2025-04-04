https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/aralarindaki-konusma-ortaya-cikti-jose-mourinho-okan-burukun-burnunu-neden-sikti--1095127974.html
Aralarındaki konuşma ortaya çıktı: Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu neden sıktı?
Aralarındaki konuşma ortaya çıktı: Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu neden sıktı?
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmiş ve yarı finale yükselmişti. Maç sonuna ise Jose Mourinho'nun... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T10:45+0300
2025-04-04T10:45+0300
2025-04-04T10:45+0300
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray takımları, karşılaştı ancak mücadeleden çok iki takım arasındaki gerginlikler konuşuldu.Mourinho Buruk'un burnunu sıktıFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakemlerin yanına gittiği esnada Galatasaray'ın çalıştırıcısı Okan Buruk'la yaşadığı diyaloğun ardından meslektaşının burnunu sıkmıştı. Buruk, Mourinho'nun teması sonrasında yerde düşmüş ve bir süre kalkamamıştı.Mourinho ve Buruk ne konuştu?İki teknik direktör arasında geçen konuşma ise ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre Jose Mourinho maçın son düdüğüyle birlikte hakemlerin yanına giderek "Kötü maç yönettiniz." dedi.Hakemleri kutlayan Okan Buruk ise, "Siz ona inanmayın. İyi maç yönettiniz. Doğru kararlar verdiniz." ifadelerini kullandı. Hakemlerle konuşmasının ardından Okan Buruk'un Jose Mourinho'ya dönerek "Good game (iyi oyun)" dediği belirtildi.Okan Buruk'un daha sonra Mourinho'ya İngilizce kötü bir söz söylediği ve bunun üzerine Portekizli çalıştırıcının sinirlerine hakim olamadığı öne sürüldü.Kırmızı kart gördüBuruk'un arkasından giderek burnunu sıkan Jose Mourinho daha sonra kırmızı kart gördü ve açıklama yapmadan stattan ayrıldı. Yaşanan tüm olayların hakem raporuna girdiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/mourinho-okan-burukun-burbunu-sikti-icardiden-sert-paylasim-geldi-1095085361.html
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jose mourinho, okan buruk, burun
Aralarındaki konuşma ortaya çıktı: Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu neden sıktı?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmiş ve yarı finale yükselmişti. Maç sonuna ise Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a fiziksel teması damga vurmuştu. İki teknik direktör arasında geçen konuşma ortaya çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray takımları, karşılaştı ancak mücadeleden çok iki takım arasındaki gerginlikler konuşuldu.
Mourinho Buruk'un burnunu sıktı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakemlerin yanına gittiği esnada Galatasaray'ın çalıştırıcısı Okan Buruk'la yaşadığı diyaloğun ardından meslektaşının burnunu sıkmıştı. Buruk, Mourinho'nun teması sonrasında yerde düşmüş ve bir süre kalkamamıştı.
Mourinho ve Buruk ne konuştu?
İki teknik direktör arasında geçen konuşma ise ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre Jose Mourinho maçın son düdüğüyle birlikte hakemlerin yanına giderek "Kötü maç yönettiniz." dedi.
Hakemleri kutlayan Okan Buruk ise, "Siz ona inanmayın. İyi maç yönettiniz. Doğru kararlar verdiniz." ifadelerini kullandı. Hakemlerle konuşmasının ardından Okan Buruk'un Jose Mourinho'ya dönerek "Good game (iyi oyun)" dediği belirtildi.
Okan Buruk'un daha sonra Mourinho'ya İngilizce kötü bir söz söylediği ve bunun üzerine Portekizli çalıştırıcının sinirlerine hakim olamadığı öne sürüldü.
Buruk'un arkasından giderek burnunu sıkan Jose Mourinho daha sonra kırmızı kart gördü ve açıklama yapmadan stattan ayrıldı. Yaşanan tüm olayların hakem raporuna girdiği belirtildi.