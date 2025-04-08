https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/meb-duyurdu-ogretmen-atama-ve-yonetici-gorevlendirme-sonuclari-aciklandi-1095233875.html

MEB duyurdu: Öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçları açıklandı

MEB duyurdu: Öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Millî Eğitim Bakanlığı, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönelik öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarını açıkladı. 12-17... 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T21:20+0300

2025-04-08T21:20+0300

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türki̇ye

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Millî Eğitim Bakanlığı, özel program ve proje okullarına atama sonuçlarını açıkladı.Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları ile yönetici görevlendirme sonuçlarını resmi sitesinden duyurdu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yapılan atamaların Türkiye genelindeki proje okullarının kadro ihtiyacını karşılamayı hedeflediği ifade edildi.Başvuru ve değerlendirme süreci nasıl?5 Şubat 2025'te yayımlanan kılavuz doğrultusunda adaylar, 12-17 Şubat tarihleri arasında elektronik başvurularını gerçekleştirmişti. MEB tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen atama listeleri 8 Nisan'da kamuoyuna açıklandı. Sonuçlara "https://www.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecekleri belirtildi.Öğretmen atama takvimi ne zaman?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/milli-egitim-bakani-tekin-acikladi-ogretmen-atamasi-ne-zaman-1094752709.html

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