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MEB duyurdu: Öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçları açıklandı
MEB duyurdu: Öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Millî Eğitim Bakanlığı, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönelik öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarını açıkladı. 12-17... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
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öğretmen atamaları
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milli eğitim bakanlığı
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Millî Eğitim Bakanlığı, özel program ve proje okullarına atama sonuçlarını açıkladı.Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları ile yönetici görevlendirme sonuçlarını resmi sitesinden duyurdu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yapılan atamaların Türkiye genelindeki proje okullarının kadro ihtiyacını karşılamayı hedeflediği ifade edildi.Başvuru ve değerlendirme süreci nasıl?5 Şubat 2025'te yayımlanan kılavuz doğrultusunda adaylar, 12-17 Şubat tarihleri arasında elektronik başvurularını gerçekleştirmişti. MEB tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen atama listeleri 8 Nisan'da kamuoyuna açıklandı. Sonuçlara "https://www.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecekleri belirtildi.Öğretmen atama takvimi ne zaman?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/milli-egitim-bakani-tekin-acikladi-ogretmen-atamasi-ne-zaman-1094752709.html
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atama, öğretmen atamaları, müdür, müdür yardımcılığı, milli eğitim bakanlığı, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, okul, e-okul, okul müdürü, yatılı okul
atama, öğretmen atamaları, müdür, müdür yardımcılığı, milli eğitim bakanlığı, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, okul, e-okul, okul müdürü, yatılı okul

MEB duyurdu: Öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçları açıklandı

21:20 08.04.2025
© AAMEB kurs
MEB kurs - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
© AA
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Millî Eğitim Bakanlığı, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönelik öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarını açıkladı. 12-17 Şubat'ta yapılan başvuruların değerlendirilmesiyle belirlenen atamalarda, öğretmenlerin resmi işlemleri 27 Haziran'da, yöneticilerin ise 11 Temmuz'dan itibaren başlayacak.
Millî Eğitim Bakanlığı, özel program ve proje okullarına atama sonuçlarını açıkladı.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları ile yönetici görevlendirme sonuçlarını resmi sitesinden duyurdu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yapılan atamaların Türkiye genelindeki proje okullarının kadro ihtiyacını karşılamayı hedeflediği ifade edildi.

Başvuru ve değerlendirme süreci nasıl?

5 Şubat 2025'te yayımlanan kılavuz doğrultusunda adaylar, 12-17 Şubat tarihleri arasında elektronik başvurularını gerçekleştirmişti. MEB tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen atama listeleri 8 Nisan'da kamuoyuna açıklandı. Sonuçlara "https://www.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecekleri belirtildi.

Öğretmen atama takvimi ne zaman?

Öğretmen atamalarına ilişkin tebligatın ayrılma ve başlama işlemleri 27 Haziran 2025'te başlayacağı duyuruldu.
Yönetici görevlendirmelerinin ise 11 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.
Atanan personelin göreve başlama süreçleri ilgili okul müdürlüklerince yürütüleceği açıklandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
TÜRKİYE
Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Öğretmen ataması ne zaman?
21 Mart, 22:56
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