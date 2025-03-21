https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/milli-egitim-bakani-tekin-acikladi-ogretmen-atamasi-ne-zaman-1094752709.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Öğretmen ataması ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Öğretmen ataması ne zaman?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 KPSS puanıyla öğretmen ataması yapılacağını ancak kesin kontenjan sayısının bütçe görüşmelerinden sonra netleşeceğini... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T22:56+0300
2025-03-21T22:56+0300
2025-03-21T22:56+0300
türki̇ye
kpss
milli eğitim bakanlığı
yusuf tekin
meb
öğretmen
sözleşmeli öğretmen
öğretmen atamaları
ücretli öğretmen
atama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088564640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09c6b4426f352c0ea8b77e58a7c3a056.jpg
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk canlı yayınında öğretmen atamalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, 2024 KPSS puanıyla öğretmen ataması yapılacağını ancak kesin kontenjan sayısının bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından netleşeceğini belirtti. Bakan Tekin, öğretmen ihtiyacının bazı branşlarda devam ettiğini, bazı branşlarda ise ihtiyaç fazlası olduğunu ifade etti. Bakanlık bünyesinde 1 milyon 100 bin öğretmen bulunduğunu ve idarecilerin de bu sayıya dahil olduğunu söyleyen Tekin, "Öğretmen açığı sürekli olur. Bazı branşlarda ihtiyaç fazlası öğretmen var, bazı branşlarda da öğretmen ihtiyacı var" dedi.Bakan Tekin, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının özellikle bazı bölgelerde öğretmen istihdamını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl çalıştıktan sonra tayin hakkı kazandığını hatırlatan Tekin, bu uygulamanın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla getirildiğini vurguladı.Ücretli öğretmenlik uygulamasına da değinen Bakan Tekin, bu sistemin öğretmen eksikliği çekilen alanlarda geçici bir çözüm olarak kullanıldığını ifade etti. Ücretli öğretmenlerin girdikleri ders karşılığında ücret aldıklarını ve bu uygulamanın yasal bir statüsünün bulunmadığını söyleyen Tekin, "Emekleri için teşekkür ediyoruz lakin bunun statüsü bu" dedi. Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin kesin rakamların bütçe görüşmelerinin tamamlanmasından sonra belli olacağını belirterek, "Rakam belli olduktan sonra 2024 ataması olacak" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/meb-bakani-tekin-duyurdu-ogretmen-atamalarinda-yeni-sistem-aciklandi-1093147521.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088564640_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34b136a64c2d504285c2fa15efb71d5a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kpss, milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, meb, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, atama, sözleşmeli öğretmen atamaları için sözlü sınav
kpss, milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, meb, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, atama, sözleşmeli öğretmen atamaları için sözlü sınav
Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Öğretmen ataması ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 KPSS puanıyla öğretmen ataması yapılacağını ancak kesin kontenjan sayısının bütçe görüşmelerinden sonra netleşeceğini açıkladı. Bakan Tekin, öğretmen açığının bazı branşlarda devam ettiğini, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarının ise ihtiyaçlara göre sürdürüldüğünü belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk canlı yayınında öğretmen atamalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Tekin, 2024 KPSS puanıyla öğretmen ataması yapılacağını ancak kesin kontenjan sayısının bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından netleşeceğini belirtti. Bakan Tekin, öğretmen ihtiyacının bazı branşlarda devam ettiğini, bazı branşlarda ise ihtiyaç fazlası olduğunu ifade etti. Bakanlık bünyesinde 1 milyon 100 bin öğretmen bulunduğunu ve idarecilerin de bu sayıya dahil olduğunu söyleyen Tekin, "Öğretmen açığı sürekli olur. Bazı branşlarda ihtiyaç fazlası öğretmen var, bazı branşlarda da öğretmen ihtiyacı var" dedi.
Bakan Tekin, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının özellikle bazı bölgelerde öğretmen istihdamını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl çalıştıktan sonra tayin hakkı kazandığını hatırlatan Tekin, bu uygulamanın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla getirildiğini vurguladı.
Ücretli öğretmenlik uygulamasına da değinen Bakan Tekin, bu sistemin öğretmen eksikliği çekilen alanlarda geçici bir çözüm olarak kullanıldığını ifade etti. Ücretli öğretmenlerin girdikleri ders karşılığında ücret aldıklarını ve bu uygulamanın yasal bir statüsünün bulunmadığını söyleyen Tekin, "Emekleri için teşekkür ediyoruz lakin bunun statüsü bu" dedi. Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin kesin rakamların bütçe görüşmelerinin tamamlanmasından sonra belli olacağını belirterek, "Rakam belli olduktan sonra 2024 ataması olacak" ifadelerini kullandı.