https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/milli-egitim-bakani-tekin-acikladi-ogretmen-atamasi-ne-zaman-1094752709.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Öğretmen ataması ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Öğretmen ataması ne zaman?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 KPSS puanıyla öğretmen ataması yapılacağını ancak kesin kontenjan sayısının bütçe görüşmelerinden sonra netleşeceğini... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T22:56+0300

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2025-03-21T22:56+0300

türki̇ye

kpss

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meb

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk canlı yayınında öğretmen atamalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, 2024 KPSS puanıyla öğretmen ataması yapılacağını ancak kesin kontenjan sayısının bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından netleşeceğini belirtti. Bakan Tekin, öğretmen ihtiyacının bazı branşlarda devam ettiğini, bazı branşlarda ise ihtiyaç fazlası olduğunu ifade etti. Bakanlık bünyesinde 1 milyon 100 bin öğretmen bulunduğunu ve idarecilerin de bu sayıya dahil olduğunu söyleyen Tekin, "Öğretmen açığı sürekli olur. Bazı branşlarda ihtiyaç fazlası öğretmen var, bazı branşlarda da öğretmen ihtiyacı var" dedi.Bakan Tekin, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının özellikle bazı bölgelerde öğretmen istihdamını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl çalıştıktan sonra tayin hakkı kazandığını hatırlatan Tekin, bu uygulamanın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla getirildiğini vurguladı.Ücretli öğretmenlik uygulamasına da değinen Bakan Tekin, bu sistemin öğretmen eksikliği çekilen alanlarda geçici bir çözüm olarak kullanıldığını ifade etti. Ücretli öğretmenlerin girdikleri ders karşılığında ücret aldıklarını ve bu uygulamanın yasal bir statüsünün bulunmadığını söyleyen Tekin, "Emekleri için teşekkür ediyoruz lakin bunun statüsü bu" dedi. Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin kesin rakamların bütçe görüşmelerinin tamamlanmasından sonra belli olacağını belirterek, "Rakam belli olduktan sonra 2024 ataması olacak" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/meb-bakani-tekin-duyurdu-ogretmen-atamalarinda-yeni-sistem-aciklandi-1093147521.html

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