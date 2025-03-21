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Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Öğretmen ataması ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Öğretmen ataması ne zaman?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 KPSS puanıyla öğretmen ataması yapılacağını ancak kesin kontenjan sayısının bütçe görüşmelerinden sonra netleşeceğini... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T22:56+0300
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milli eğitim bakanlığı
yusuf tekin
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öğretmen atamaları
ücretli öğretmen
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk canlı yayınında öğretmen atamalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, 2024 KPSS puanıyla öğretmen ataması yapılacağını ancak kesin kontenjan sayısının bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından netleşeceğini belirtti. Bakan Tekin, öğretmen ihtiyacının bazı branşlarda devam ettiğini, bazı branşlarda ise ihtiyaç fazlası olduğunu ifade etti. Bakanlık bünyesinde 1 milyon 100 bin öğretmen bulunduğunu ve idarecilerin de bu sayıya dahil olduğunu söyleyen Tekin, "Öğretmen açığı sürekli olur. Bazı branşlarda ihtiyaç fazlası öğretmen var, bazı branşlarda da öğretmen ihtiyacı var" dedi.Bakan Tekin, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının özellikle bazı bölgelerde öğretmen istihdamını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl çalıştıktan sonra tayin hakkı kazandığını hatırlatan Tekin, bu uygulamanın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla getirildiğini vurguladı.Ücretli öğretmenlik uygulamasına da değinen Bakan Tekin, bu sistemin öğretmen eksikliği çekilen alanlarda geçici bir çözüm olarak kullanıldığını ifade etti. Ücretli öğretmenlerin girdikleri ders karşılığında ücret aldıklarını ve bu uygulamanın yasal bir statüsünün bulunmadığını söyleyen Tekin, "Emekleri için teşekkür ediyoruz lakin bunun statüsü bu" dedi. Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin kesin rakamların bütçe görüşmelerinin tamamlanmasından sonra belli olacağını belirterek, "Rakam belli olduktan sonra 2024 ataması olacak" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/meb-bakani-tekin-duyurdu-ogretmen-atamalarinda-yeni-sistem-aciklandi-1093147521.html
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kpss, milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, meb, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, atama, sözleşmeli öğretmen atamaları için sözlü sınav
kpss, milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, meb, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, atama, sözleşmeli öğretmen atamaları için sözlü sınav

Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Öğretmen ataması ne zaman?

22:56 21.03.2025
© AA / Ramazan KayaMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA / Ramazan Kaya
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 KPSS puanıyla öğretmen ataması yapılacağını ancak kesin kontenjan sayısının bütçe görüşmelerinden sonra netleşeceğini açıkladı. Bakan Tekin, öğretmen açığının bazı branşlarda devam ettiğini, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarının ise ihtiyaçlara göre sürdürüldüğünü belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk canlı yayınında öğretmen atamalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Tekin, 2024 KPSS puanıyla öğretmen ataması yapılacağını ancak kesin kontenjan sayısının bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından netleşeceğini belirtti. Bakan Tekin, öğretmen ihtiyacının bazı branşlarda devam ettiğini, bazı branşlarda ise ihtiyaç fazlası olduğunu ifade etti. Bakanlık bünyesinde 1 milyon 100 bin öğretmen bulunduğunu ve idarecilerin de bu sayıya dahil olduğunu söyleyen Tekin, "Öğretmen açığı sürekli olur. Bazı branşlarda ihtiyaç fazlası öğretmen var, bazı branşlarda da öğretmen ihtiyacı var" dedi.
Bakan Tekin, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının özellikle bazı bölgelerde öğretmen istihdamını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl çalıştıktan sonra tayin hakkı kazandığını hatırlatan Tekin, bu uygulamanın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla getirildiğini vurguladı.
Ücretli öğretmenlik uygulamasına da değinen Bakan Tekin, bu sistemin öğretmen eksikliği çekilen alanlarda geçici bir çözüm olarak kullanıldığını ifade etti. Ücretli öğretmenlerin girdikleri ders karşılığında ücret aldıklarını ve bu uygulamanın yasal bir statüsünün bulunmadığını söyleyen Tekin, "Emekleri için teşekkür ediyoruz lakin bunun statüsü bu" dedi. Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin kesin rakamların bütçe görüşmelerinin tamamlanmasından sonra belli olacağını belirterek, "Rakam belli olduktan sonra 2024 ataması olacak" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
TÜRKİYE
MEB Bakanı Tekin duyurdu: Öğretmen atamalarında yeni sistem açıklandı
28 Ocak, 23:36
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