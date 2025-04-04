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Anne Yasemin Minguzzi, oğlu Ahmet Mattia'ya veda ettiği anları anlattı
Anne Yasemin Minguzzi, oğlu Ahmet Mattia'ya veda ettiği anları anlattı
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğluyla ilgili anılarını ve ona nasıl veda... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T14:41+0300
2025-04-04T14:41+0300
yaşam
yasemin minguzzi
mattia ahmet minguzzi
kadıköy
ağır ceza mahkemesi
andrea minguzzi
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İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi katıldığı bir programda oğluna nasıl veda ettiğini anlattı. Oğlunun katil zanlılarının en ağır cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceğini dile getiren anne, "Çiçeğim derdi bana. Bir Ahmet kaybettim ama şimdi binlerce Ahmetim var. " sözleriyle izleyenleri duygulandırdı. Minguzzi'nun katil zanlıları 10 Nisan'da hakim karşısına çıkacak. Onu son kez gördümAnne Minguzzi, oğlunun bıçaklandığı haberini aldıktan sonra gittikleri hastanede yaşadıklarını şöyle anlattı: Bir tane Ahmet kaybettim binlerce Ahmet'im var Oğlunu öldürenlerin en ağır cezayı almaları için sonuna kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğini dile getiren anne Minguzzu, "Ahmet 'Af edersin kardeşim' demiş o da 'Sen bana nasıl kardeşim dersin deşerim seni' demiş. Ahmet yerde can çekişirken diğer çocuk da kafasına tekme atmış. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bırakmayacağım! Ahmet'ten geçti. Bir tane Ahmet kaybettim ama binlerce Ahmet'im var benim şimdi bırakmayacağım hiçbirini bırakmayacağım hak ettikleri cezayı bulsunlar" diye konuştu. Çocuklarınızın tadını çıkartınBaba Andrea Minguzzi de acısını şu kelimelerle dile getirdi; "Ahmet melek oldu. Ben bütün babalara diyorum bazen sıkılıyoruz çocuklarımızın ellerine telefon veriyoruz ancak kalbimizi açmayı unutmayalım. Sizin çocuklarınızın tadını çıkartın. Çünkü en güzel şey bu dünyada bu. Çocuklarınızla daha çok vakit geçirin."10 Nisan'da hakim karşısına çıkacaklarAhmet Minguzzi'yi öldüren 15 ve 16 yaşlarındaki U.B. ile B.B.hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi ve duruşmanın 10 Nisan 2025 günü görülmesi kararlaştırıldı.Erdoğan ile görüştüler Oğullarının katillerinin en ağır cezayı almaları için mücadele başlatan anne ve baba, dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/cumhurbaskani-erdogan-bicaklanarak-oldurulen-ahmet-minguzzinin-annesini-aradi-biraz-dertleselim-1094962933.html
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ahmet mattia minguzzi, yasemin minguzzi
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Anne Yasemin Minguzzi, oğlu Ahmet Mattia'ya veda ettiği anları anlattı

14:41 04.04.2025
Yasemin Minguzzi sosyal medya
Yasemin Minguzzi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
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Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğluyla ilgili anılarını ve ona nasıl veda ettiğini anlattı.
İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi katıldığı bir programda oğluna nasıl veda ettiğini anlattı. Oğlunun katil zanlılarının en ağır cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceğini dile getiren anne, "Çiçeğim derdi bana. Bir Ahmet kaybettim ama şimdi binlerce Ahmetim var. " sözleriyle izleyenleri duygulandırdı. Minguzzi'nun katil zanlıları 10 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

Onu son kez gördüm

Anne Minguzzi, oğlunun bıçaklandığı haberini aldıktan sonra gittikleri hastanede yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Ameliyat 4 saat sürüyor aslında kötü geçmiyor. Üç kere arkadan üç kere ölümcül kalpten bıçaklanmış. Doktorlar "Ameliyat güzel geçti ama ne kadar oksijensiz kaldı o arada onu bilmiyoruz. Uyanır mı uyanmaz mı uyanırsa da felç kalabilir" dediler. Evet sonuna kadar ümidimiz vardı sonuna kadar dua ettim yalvardım Allah'ım Şafi Şifa sürekli sürekli. Ama sabah 5'te bizi uyandırdılar yoğun bakım kapısının önüne gittik 'Başınız sağ olsun annesi vefat etti' dediler. Onu son kez gördüm. Gözündeki doğum lekesinden kan damlıyordu hiç unutmuyorum. Bana çiçeğim, çiçeğim hep böyle diyordu bana…"

Bir tane Ahmet kaybettim binlerce Ahmet'im var

Oğlunu öldürenlerin en ağır cezayı almaları için sonuna kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğini dile getiren anne Minguzzu, "Ahmet 'Af edersin kardeşim' demiş o da 'Sen bana nasıl kardeşim dersin deşerim seni' demiş. Ahmet yerde can çekişirken diğer çocuk da kafasına tekme atmış. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bırakmayacağım! Ahmet'ten geçti. Bir tane Ahmet kaybettim ama binlerce Ahmet'im var benim şimdi bırakmayacağım hiçbirini bırakmayacağım hak ettikleri cezayı bulsunlar" diye konuştu.

Çocuklarınızın tadını çıkartın

Baba Andrea Minguzzi de acısını şu kelimelerle dile getirdi; "Ahmet melek oldu. Ben bütün babalara diyorum bazen sıkılıyoruz çocuklarımızın ellerine telefon veriyoruz ancak kalbimizi açmayı unutmayalım. Sizin çocuklarınızın tadını çıkartın. Çünkü en güzel şey bu dünyada bu. Çocuklarınızla daha çok vakit geçirin."

10 Nisan'da hakim karşısına çıkacaklar

Ahmet Minguzzi'yi öldüren 15 ve 16 yaşlarındaki U.B. ile B.B.hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi ve duruşmanın 10 Nisan 2025 günü görülmesi kararlaştırıldı.

Erdoğan ile görüştüler

Oğullarının katillerinin en ağır cezayı almaları için mücadele başlatan anne ve baba, dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin annesini aradı: 'Biraz dertleşelim bayramdan sonra'
28 Mart, 18:32
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