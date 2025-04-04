https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/anne-yasemin-minguzzi-oglu-ahmet-mattiaya-veda-ettigi-anlari-anlatti-1095137960.html

Anne Yasemin Minguzzi, oğlu Ahmet Mattia'ya veda ettiği anları anlattı

Anne Yasemin Minguzzi, oğlu Ahmet Mattia'ya veda ettiği anları anlattı

Sputnik Türkiye

Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğluyla ilgili anılarını ve ona nasıl veda... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T14:41+0300

2025-04-04T14:41+0300

2025-04-04T14:41+0300

yaşam

yasemin minguzzi

mattia ahmet minguzzi

kadıköy

ağır ceza mahkemesi

andrea minguzzi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094439664_0:234:1235:928_1920x0_80_0_0_25d787ec53203b8545c8dff0fedfd461.jpg

İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi katıldığı bir programda oğluna nasıl veda ettiğini anlattı. Oğlunun katil zanlılarının en ağır cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceğini dile getiren anne, "Çiçeğim derdi bana. Bir Ahmet kaybettim ama şimdi binlerce Ahmetim var. " sözleriyle izleyenleri duygulandırdı. Minguzzi'nun katil zanlıları 10 Nisan'da hakim karşısına çıkacak. Onu son kez gördümAnne Minguzzi, oğlunun bıçaklandığı haberini aldıktan sonra gittikleri hastanede yaşadıklarını şöyle anlattı: Bir tane Ahmet kaybettim binlerce Ahmet'im var Oğlunu öldürenlerin en ağır cezayı almaları için sonuna kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğini dile getiren anne Minguzzu, "Ahmet 'Af edersin kardeşim' demiş o da 'Sen bana nasıl kardeşim dersin deşerim seni' demiş. Ahmet yerde can çekişirken diğer çocuk da kafasına tekme atmış. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bırakmayacağım! Ahmet'ten geçti. Bir tane Ahmet kaybettim ama binlerce Ahmet'im var benim şimdi bırakmayacağım hiçbirini bırakmayacağım hak ettikleri cezayı bulsunlar" diye konuştu. Çocuklarınızın tadını çıkartınBaba Andrea Minguzzi de acısını şu kelimelerle dile getirdi; "Ahmet melek oldu. Ben bütün babalara diyorum bazen sıkılıyoruz çocuklarımızın ellerine telefon veriyoruz ancak kalbimizi açmayı unutmayalım. Sizin çocuklarınızın tadını çıkartın. Çünkü en güzel şey bu dünyada bu. Çocuklarınızla daha çok vakit geçirin."10 Nisan'da hakim karşısına çıkacaklarAhmet Minguzzi'yi öldüren 15 ve 16 yaşlarındaki U.B. ile B.B.hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi ve duruşmanın 10 Nisan 2025 günü görülmesi kararlaştırıldı.Erdoğan ile görüştüler Oğullarının katillerinin en ağır cezayı almaları için mücadele başlatan anne ve baba, dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/cumhurbaskani-erdogan-bicaklanarak-oldurulen-ahmet-minguzzinin-annesini-aradi-biraz-dertleselim-1094962933.html

kadıköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet mattia minguzzi, yasemin minguzzi