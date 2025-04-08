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İstanbul'daki gösterilerde gözaltına alınan 139 kişi için iddianame hazırlandı: 3 yıla kadar hapis cezası istendi
İstanbul'daki gösterilerde gözaltına alınan 139 kişi için iddianame hazırlandı: 3 yıla kadar hapis cezası istendi
Sputnik Türkiye
İBB'yle yönelik soruşturmalar sonrasında düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan 139 kişi için 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T13:21+0300
2025-04-08T13:21+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet başsavcılığı
saraçhane
iddianame
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar sonrasında Saraçhane'de düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 104'ü tutuklu 139 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı' tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Mart'ta toplanan kalabalığa kolluk kuvvetleri tarafından İstanbul Valiliğinin kararıyla 19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı bilgisinin aktarılmasına rağmen dağılmadıkları belirtildi. 'Uyarılara rağmen dağılmadılar'Kolluk kuvvetlerinin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba orantılı müdahale edildiğinin belirtildiği iddianamede, kalabalık tarafından kolluk kuvvetlerine ve kameralarına görüşü engellemek amacıyla lazer tutulduğu ve grubun alanda beklemeye devam ettiği, ilerleyen saatlerde kalabalığın kendilerini engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerine taş, sopa, şişe, yanıcı, yakıcı maddeler ve sert cisimlerle karşılık verdiği kaydedildi.'Kimsenin teşvikiyle toplanmadıklarını belirttiler'İddianamede, şüphelilerin emniyette ve hakimlikteki savunmalarında, herhangi birinin baskısı ya da teşviki ile toplanmadıklarını belirterek, suçlamayı kabul etmedikleri aktarıldı. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan şüphelilerin 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.İddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, saraçhane, iddianame
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, saraçhane, iddianame

İstanbul'daki gösterilerde gözaltına alınan 139 kişi için iddianame hazırlandı: 3 yıla kadar hapis cezası istendi

13:21 08.04.2025
© AAİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
© AA
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İBB'yle yönelik soruşturmalar sonrasında düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan 139 kişi için 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar sonrasında Saraçhane'de düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 104'ü tutuklu 139 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı' tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Mart'ta toplanan kalabalığa kolluk kuvvetleri tarafından İstanbul Valiliğinin kararıyla 19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı bilgisinin aktarılmasına rağmen dağılmadıkları belirtildi.

'Uyarılara rağmen dağılmadılar'

Kolluk kuvvetlerinin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba orantılı müdahale edildiğinin belirtildiği iddianamede, kalabalık tarafından kolluk kuvvetlerine ve kameralarına görüşü engellemek amacıyla lazer tutulduğu ve grubun alanda beklemeye devam ettiği, ilerleyen saatlerde kalabalığın kendilerini engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerine taş, sopa, şişe, yanıcı, yakıcı maddeler ve sert cisimlerle karşılık verdiği kaydedildi.

'Kimsenin teşvikiyle toplanmadıklarını belirttiler'

İddianamede, şüphelilerin emniyette ve hakimlikteki savunmalarında, herhangi birinin baskısı ya da teşviki ile toplanmadıklarını belirterek, suçlamayı kabul etmedikleri aktarıldı. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan şüphelilerin 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
İddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
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