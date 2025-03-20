https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/kirada-son-bes-yilda-yuzde-600-rekor-artis-hangi-semtler-basi-cekiyor-1094684223.html
Kirada son beş yılda yüzde 600 rekor artış: Hangi semtler başı çekiyor
Kirada son beş yılda yüzde 600 rekor artış: Hangi semtler başı çekiyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kiralardaki yükseliş sürerken beş yılda 8-10 bin olan kiralar 60 bin liraya dayandı. Gözde semtlerdeki artışlar ise yüzde 600'e ulaştı. 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T10:58+0300
2025-03-20T10:58+0300
2025-03-20T10:58+0300
ekonomi̇
ev kirası
kiralık ev
kadıköy
şişli
i̇stanbul
beşiktaş
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İstanbul'da ev sahipleri ve kiracılar sürekli karşı karşıya kalırken, kiralar özellikle gözde semtlerde son beş yılda yüzde 600'lük artışa ulaştı. 2020 yılında en yoğun semtlerden olan Beşiktaş'ta ortalama 8-10 bin TL olan kiralar 2025’te 60 bin TL seviyesine ulaştı. 5 yıllık artış yüzde 600 olarak gerçekleşti. Kiraların en yüksek olduğu semt neresi?Gayrimenkul analiz sitesi Endeksa, Şubat ayı verilerine göre İstanbul’daki bazı ilçelerde kiralar 65 bin TL’yi geçmiş durumda. İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu ilçe Sarıyer olarak açıklanırken, ilçedeki ortalama kira bedeli 64 bin 266 TL ile en üst seviyeye ulaştı.Beşiktaş'taki ortalama 59 bin 283 TL, Kadıköy'deki kiraların ortalaması ise 52 bin 745 TL seviyesine ulaşırken, Esenyurt, Arnavutköy, Esenler gibi ilçelerde ise kiraların, 16 bin TL ile 18 bin TL arasında değişkenlik göstermesi dikkatlerden kaçmadı.Kirada 5 yılda yüzde 600 rekor artış!Son tablonun ardından 2020'den bu yana oluşan tablo ise kira artış oranlarının, özellikle merkezi ilçeler ve gözde semtlerde çift haneli rakamlara ulaştığına işaret ediyor. 2020'de Beşiktaş'ta ortalama 8-10 bin TL olan kira fiyatları günümüzde 60 bin TL bandına ulaşırken, 5 yıllık artış yüzde 600 olarak gerçekleşti. İlçede 2023 ortalama kira fiyatları ise 18-20 bin TL bandında yer alıyordu.Kadıköy, Şişli, Beşiktaş başı çekiyorSon beş yıllık dönemde kira artışından nasibini alan bir diğer ilçe ise Kadıköy, 2020 yılında ortalama kira fiyatlarının 6-8 bin TL olduğu ilçede bu rakam günümüzde 52 bin TL'yi aşmış durumda. Kadıköy'de de tıpkı Beşiktaş'taki gibi son beş yılda yüzde 600'ü aşan bir zam olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Şişli'de ise 2020 yılında 6-7 bin TL bandında olan kiralık daire fiyatları Şubat 2025 sonu itibarıyla 35 bin TL bandına çıktı. İlçedeki son beş yıllık kira artış oranı yüzde 500 olarak hesaplandı.2020'de kiralar ne kadardı?Öte yandan bazı ilçelerdeki 2020 yılına ait ortalama kira rakamları ise şöyleydi:Beyoğlu: 2020 Ortalama Kira: 4 bin 500 TLÜsküdar: 2020 Ortalama Kira: 4 bin TLFatih: 2020 Ortalama Kira: 3 bin 500 TLBakırköy 2020 Ortalama Kira: 4 bin 800 TLEsenyurt: 2020 Ortalama Kira: 2 bin TL
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ev kirası, kiralık ev, kadıköy, şişli, i̇stanbul, beşiktaş
ev kirası, kiralık ev, kadıköy, şişli, i̇stanbul, beşiktaş
Kirada son beş yılda yüzde 600 rekor artış: Hangi semtler başı çekiyor
İstanbul'da kiralardaki yükseliş sürerken beş yılda 8-10 bin olan kiralar 60 bin liraya dayandı. Gözde semtlerdeki artışlar ise yüzde 600'e ulaştı.
İstanbul'da ev sahipleri ve kiracılar sürekli karşı karşıya kalırken, kiralar özellikle gözde semtlerde son beş yılda yüzde 600'lük artışa ulaştı. 2020 yılında en yoğun semtlerden olan Beşiktaş'ta ortalama 8-10 bin TL olan kiralar 2025’te 60 bin TL seviyesine ulaştı. 5 yıllık artış yüzde 600 olarak gerçekleşti.
Kiraların en yüksek olduğu semt neresi?
Gayrimenkul analiz sitesi Endeksa, Şubat ayı verilerine göre İstanbul’daki bazı ilçelerde kiralar 65 bin TL’yi geçmiş durumda. İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu ilçe Sarıyer olarak açıklanırken, ilçedeki ortalama kira bedeli 64 bin 266 TL ile en üst seviyeye ulaştı.
Beşiktaş'taki ortalama 59 bin 283 TL, Kadıköy'deki kiraların ortalaması ise 52 bin 745 TL seviyesine ulaşırken, Esenyurt, Arnavutköy, Esenler gibi ilçelerde ise kiraların, 16 bin TL ile 18 bin TL arasında değişkenlik göstermesi dikkatlerden kaçmadı.
Kirada 5 yılda yüzde 600 rekor artış!
Son tablonun ardından 2020'den bu yana oluşan tablo ise kira artış oranlarının, özellikle merkezi ilçeler ve gözde semtlerde çift haneli rakamlara ulaştığına işaret ediyor. 2020'de Beşiktaş'ta ortalama 8-10 bin TL olan kira fiyatları günümüzde 60 bin TL bandına ulaşırken, 5 yıllık artış yüzde 600 olarak gerçekleşti. İlçede 2023 ortalama kira fiyatları ise 18-20 bin TL bandında yer alıyordu.
Kadıköy, Şişli, Beşiktaş başı çekiyor
Son beş yıllık dönemde kira artışından nasibini alan bir diğer ilçe ise Kadıköy, 2020 yılında ortalama kira fiyatlarının 6-8 bin TL olduğu ilçede bu rakam günümüzde 52 bin TL'yi aşmış durumda. Kadıköy'de de tıpkı Beşiktaş'taki gibi son beş yılda yüzde 600'ü aşan bir zam olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Şişli'de ise 2020 yılında 6-7 bin TL bandında olan kiralık daire fiyatları Şubat 2025 sonu itibarıyla 35 bin TL bandına çıktı. İlçedeki son beş yıllık kira artış oranı yüzde 500 olarak hesaplandı.
2020'de kiralar ne kadardı?
Öte yandan bazı ilçelerdeki 2020 yılına ait ortalama kira rakamları ise şöyleydi:
Beyoğlu: 2020 Ortalama Kira: 4 bin 500 TL
Üsküdar: 2020 Ortalama Kira: 4 bin TL
Fatih: 2020 Ortalama Kira: 3 bin 500 TL
Bakırköy 2020 Ortalama Kira: 4 bin 800 TL
Esenyurt: 2020 Ortalama Kira: 2 bin TL