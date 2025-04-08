https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-acikladi-istanbulda-gosterilere-katilan-819-kisiye-dava-acildi-1095230180.html

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: İstanbul'da gösterilere katılan 819 kişiye dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: İstanbul'da gösterilere katılan 819 kişiye dava açıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da gösterilere katılan 278'u tutuklu 819 kişi hakkında dava açıldığını duyurdu. 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T17:22+0300

2025-04-08T17:22+0300

2025-04-08T17:22+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

saraçhane

gözaltı

dava

soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar sonrasında Saraçhane'deki gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 278'i tutuklu 819 kişi hakkında dava açıldığını belirtti. 20 ayrı soruşturma yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada, 10 kişinin de firari olduğu ifade edildi. 20 ayrı soruşturma sürdürülüyorBaşsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin mali ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili 20 ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.Tespit edilen 829 şüpheliden 819'u hakkında asliye ceza mahkemelerine dava açıldığı aktarılan açıklamada, dosyalardaki şüphelilerden 278'inin halihazırda tutuklu olduğu kaydedildi.Açıklamada 10 şüphelinin ise firari olduğu bilgisi paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/istanbuldaki-gosterilerde-gozaltina-alinan-139-kisi-icin-iddianame-hazirlandi-3-yila-kadar-hapis-1095224578.html

türki̇ye

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ekrem i̇mamoğlu, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, saraçhane, gözaltı, dava, soruşturma