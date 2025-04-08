https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-acikladi-istanbulda-gosterilere-katilan-819-kisiye-dava-acildi-1095230180.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: İstanbul'da gösterilere katılan 819 kişiye dava açıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: İstanbul'da gösterilere katılan 819 kişiye dava açıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da gösterilere katılan 278'u tutuklu 819 kişi hakkında dava açıldığını duyurdu. 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T17:22+0300
2025-04-08T17:22+0300
2025-04-08T17:22+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
saraçhane
gözaltı
dava
soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar sonrasında Saraçhane'deki gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 278'i tutuklu 819 kişi hakkında dava açıldığını belirtti. 20 ayrı soruşturma yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada, 10 kişinin de firari olduğu ifade edildi. 20 ayrı soruşturma sürdürülüyorBaşsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin mali ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili 20 ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.Tespit edilen 829 şüpheliden 819'u hakkında asliye ceza mahkemelerine dava açıldığı aktarılan açıklamada, dosyalardaki şüphelilerden 278'inin halihazırda tutuklu olduğu kaydedildi.Açıklamada 10 şüphelinin ise firari olduğu bilgisi paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/istanbuldaki-gosterilerde-gozaltina-alinan-139-kisi-icin-iddianame-hazirlandi-3-yila-kadar-hapis-1095224578.html
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ekrem i̇mamoğlu, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, saraçhane, gözaltı, dava, soruşturma
ekrem i̇mamoğlu, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, saraçhane, gözaltı, dava, soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: İstanbul'da gösterilere katılan 819 kişiye dava açıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da gösterilere katılan 278'u tutuklu 819 kişi hakkında dava açıldığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar sonrasında Saraçhane'deki gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 278'i tutuklu 819 kişi hakkında dava açıldığını belirtti. 20 ayrı soruşturma yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada, 10 kişinin de firari olduğu ifade edildi.
20 ayrı soruşturma sürdürülüyor
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin mali ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili 20 ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Tespit edilen 829 şüpheliden 819'u hakkında asliye ceza mahkemelerine dava açıldığı aktarılan açıklamada, dosyalardaki şüphelilerden 278'inin halihazırda tutuklu olduğu kaydedildi.
Açıklamada 10 şüphelinin ise firari olduğu bilgisi paylaşıldı.