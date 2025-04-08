https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/igdas-genel-muduru-ali-ender-colak-istifa-etti-1095225226.html

İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti

İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti

Sputnik Türkiye

İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T14:01+0300

2025-04-08T14:01+0300

2025-04-08T14:01+0300

türki̇ye

i̇gdaş

sermaye piyasası kurulu (spk)

ali ender çolak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/64/1026556427_0:30:1025:606_1920x0_80_0_0_29fbe5883bcb658905050c8894d54050.jpg

İBB iştiraki İGDAŞ'ın Genel Müdürü Ali Ender Çolak görevinden istifa etti. Türkiye gazetesi haberine göre Çolak'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiği bildirildi. Ali Ender Çolak kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?İş yaşamına Sermaye Piyasası Kurulu’nda çalışarak başlayan Ali Ender Çolak, 1989-2008 yılları arasında bu kurumda uzman, daire başkanı ve son olarak da Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.Bu dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin oluşturulması süreçlerini de yöneten Ender Çolak, aynı zamanda OECD Kurumsal Yönetim Yönlendirme Komitesi ve Danışma Kurullarında üyelik yapmıştır. Ender Çolak sermaye piyasalarının Avrupa Birliği’ne uyumu Eşleştirme Projesinin de eş başkanlığını yürütmüştür.Ender Çolak, 2008-2011 yılları arasında Anel Grup Finans ve Yenilenebilir Enerji’den sorumlu Başkan Yardımcısı, 2011-2023 yılları arasında da Baymak, BDR Thermea Group CEO’su olarak görev yapmıştır.Ali Ender Çolak hangi okuldan mezun?Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise Amerika Birleşik Devletlerinde, Thunderbird, School of Global Management’ta Master of International Management derecesiyle tamamlayan ÇOLAK ayrıca, Toronto Centre Leadership Program, IFC Housing Finance Program, World Bank Contractural Savings Program, NACD Director Professionalism Program ve son olarak da Wharton School Corporate Governance Program’larını bitirmiştir.Sermaye Piyasaları, Enerji, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik konularında ulusal ve uluslararası çok sayıda konferansta konuşmacı olarak yer alan Ender Çolak aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi üyesidir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/ibb-sorusturmasinda-tutuklanan-ebru-ozdemirin-ifadesi-ortaya-cikti-1094966616.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali ender çolak kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?, ali ender çolak, ali ender çolak kimdir, igdaş ali ender çolak