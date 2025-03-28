https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/ibb-sorusturmasinda-tutuklanan-ebru-ozdemirin-ifadesi-ortaya-cikti-1094966616.html
İBB soruşturmasında tutuklanan Ebru Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı
İBB soruşturmasında tutuklanan Ebru Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör örgütüne yardım' iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T22:07+0300
2025-03-28T22:07+0300
2025-03-28T22:07+0300
türki̇ye
ebru özdemir
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
terör
terör örgütü
terör saldırısı
terör örgütleri
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İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in savcılık ifadesine ulaşıldı.Özdemir, "PKK/KCK terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren akrabanız veya yakınınız var mı?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. Firari şüpheli eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış'ı tanıdığını belirten Özdemir, 2016'da Şişli HDP ilçe yönetiminde, 2017-2019 arasında ise HDP İstanbul il yönetiminde görev aldığını ifade etti. Özdemir "2019'da HDP İstanbul il yönetiminden ayrıldım. 2023'te HDP'den istifa ederek 2024'te CHP'ye üye oldum" dedi. Özdemir, Azad Barış'la birlikte 'Spectrum House' adlı düşünce merkezini kurduklarını ve bu nedenle ticari ilişkilerinin bulunduğunu açıkladı. Özdemir, firari şüpheli Hunav Altun'un kendi şirketinde SGK'lı çalışanı olduğunu, ancak adli kayıtlarını bilmediğini belirtti. MASAK raporlarına göre yapılan para transferlerinin şirket faaliyetleri kapsamında olduğunu savundu. Özdemir "Des Grup şirketinin HDP ve DEM Parti'den aldığı 4 milyon 254 bin 808 liralık ödemeler, yapılan araştırma hizmetlerinin karşılığıdır" dedi. Özdemir, telefon görüşmelerinde kayıtlı kişilerin adli sicillerini bilmediğini, telefon gruplarındaki terör örgütü hakkındaki yazışmaları hatırlamadığını belirterek ''Grubu hiç hatırlamıyorum, bu gruba alınmışsam da uzun süre durmamışımdır. Tarafıma okumuş olduğunuz hiçbir eyleme katılmadım, zaten benim katılacağım türden şeyler de değildir'' dedi. İfadesinde Ebru Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla herhangi bir tanışıklığının bulunmadığını belirterek, hakkındaki tüm suçlamaları reddettiğini ve kendi isteğiyle savcılığa teslim olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/imamoglunun-avukatinin-ifadesine-ulasildi-2-milyon-400-bini-bagis-olarak-gonderdim-1094965314.html
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ebru özdemir, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör örgütleri, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), dem parti
ebru özdemir, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör örgütleri, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), dem parti
İBB soruşturmasında tutuklanan Ebru Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör örgütüne yardım' iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Özdemir'in ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenilirken, soruşturmada tutuklamaların ardından görevden uzaklaştırmalar da gerçekleşti.
İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in savcılık ifadesine ulaşıldı.
Özdemir, "PKK/KCK terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren akrabanız veya yakınınız var mı?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. Firari şüpheli eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış'ı tanıdığını belirten Özdemir, 2016'da Şişli HDP ilçe yönetiminde, 2017-2019 arasında ise HDP İstanbul il yönetiminde görev aldığını ifade etti. Özdemir "2019'da HDP İstanbul il yönetiminden ayrıldım. 2023'te HDP'den istifa ederek 2024'te CHP'ye üye oldum" dedi. Özdemir, Azad Barış'la birlikte 'Spectrum House' adlı düşünce merkezini kurduklarını ve bu nedenle ticari ilişkilerinin bulunduğunu açıkladı.
Özdemir, firari şüpheli Hunav Altun'un kendi şirketinde SGK'lı çalışanı olduğunu, ancak adli kayıtlarını bilmediğini belirtti. MASAK raporlarına göre yapılan para transferlerinin şirket faaliyetleri kapsamında olduğunu savundu. Özdemir "Des Grup şirketinin HDP ve DEM Parti'den aldığı 4 milyon 254 bin 808 liralık ödemeler, yapılan araştırma hizmetlerinin karşılığıdır" dedi. Özdemir, telefon görüşmelerinde kayıtlı kişilerin adli sicillerini bilmediğini, telefon gruplarındaki terör örgütü hakkındaki yazışmaları hatırlamadığını belirterek ''Grubu hiç hatırlamıyorum, bu gruba alınmışsam da uzun süre durmamışımdır. Tarafıma okumuş olduğunuz hiçbir eyleme katılmadım, zaten benim katılacağım türden şeyler de değildir'' dedi.
İfadesinde Ebru Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla herhangi bir tanışıklığının bulunmadığını belirterek, hakkındaki tüm suçlamaları reddettiğini ve kendi isteğiyle savcılığa teslim olduğunu kaydetti.