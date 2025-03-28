https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/ibb-sorusturmasinda-tutuklanan-ebru-ozdemirin-ifadesi-ortaya-cikti-1094966616.html

İBB soruşturmasında tutuklanan Ebru Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı

İBB soruşturmasında tutuklanan Ebru Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör örgütüne yardım' iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T22:07+0300

2025-03-28T22:07+0300

2025-03-28T22:07+0300

türki̇ye

ebru özdemir

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

tutuklama

tutuklama kararı

tutuklama emri

terör

terör örgütü

terör saldırısı

terör örgütleri

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İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in savcılık ifadesine ulaşıldı.Özdemir, "PKK/KCK terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren akrabanız veya yakınınız var mı?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. Firari şüpheli eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış'ı tanıdığını belirten Özdemir, 2016'da Şişli HDP ilçe yönetiminde, 2017-2019 arasında ise HDP İstanbul il yönetiminde görev aldığını ifade etti. Özdemir "2019'da HDP İstanbul il yönetiminden ayrıldım. 2023'te HDP'den istifa ederek 2024'te CHP'ye üye oldum" dedi. Özdemir, Azad Barış'la birlikte 'Spectrum House' adlı düşünce merkezini kurduklarını ve bu nedenle ticari ilişkilerinin bulunduğunu açıkladı. Özdemir, firari şüpheli Hunav Altun'un kendi şirketinde SGK'lı çalışanı olduğunu, ancak adli kayıtlarını bilmediğini belirtti. MASAK raporlarına göre yapılan para transferlerinin şirket faaliyetleri kapsamında olduğunu savundu. Özdemir "Des Grup şirketinin HDP ve DEM Parti'den aldığı 4 milyon 254 bin 808 liralık ödemeler, yapılan araştırma hizmetlerinin karşılığıdır" dedi. Özdemir, telefon görüşmelerinde kayıtlı kişilerin adli sicillerini bilmediğini, telefon gruplarındaki terör örgütü hakkındaki yazışmaları hatırlamadığını belirterek ''Grubu hiç hatırlamıyorum, bu gruba alınmışsam da uzun süre durmamışımdır. Tarafıma okumuş olduğunuz hiçbir eyleme katılmadım, zaten benim katılacağım türden şeyler de değildir'' dedi. İfadesinde Ebru Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla herhangi bir tanışıklığının bulunmadığını belirterek, hakkındaki tüm suçlamaları reddettiğini ve kendi isteğiyle savcılığa teslim olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/imamoglunun-avukatinin-ifadesine-ulasildi-2-milyon-400-bini-bagis-olarak-gonderdim-1094965314.html

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