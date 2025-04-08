https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-trumpin-tarifelerini-degerlendirdi-firsat-goruyoruz-1095230889.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Trump'ın tarifelerini değerlendirdi: 'Fırsat görüyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Trump'ın tarifelerini değerlendirdi: 'Fırsat görüyoruz'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin gümrük vergisi kargaşasında fırsat gördüğünü belirterek Türkiye'nin gümrük vergilerinden etkilenen diğer gelişmekte... 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T17:44+0300

2025-04-08T17:44+0300

2025-04-08T17:44+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

donald trump

abd

orta asya

merkez bankası

financial times

maliye bakanı

ekrem i̇mamoğlu

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'nin yönetilebilir ABD ticaret riski ve düşük petrol fiyatları sayesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinden etkilenen diğer gelişmekte olan piyasalardan daha iyi performans gösterme şansına sahip olduğunu dile getirdi.Şimşek, Financial Times'a verdiği demeçte petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji ithalatçısı Türkiye'nin cari açığını daraltacağını ve böylece yaklaşık 18 ay önce başlattığı makroekonomik reformların yakından izlenen bir ölçütü olan uluslararası rezervlerin yeniden inşasına yardımcı olacağını söyledi.ABD'nin gümrük vergileri konusunda Şimşek, Türkiye'nin 1.3 trilyon dolarlık ekonomisinin, ticaretinin yüzdde 80'inin AB ile gümrük birliği gibi serbest ticaret anlaşması olan ülkelerle veya Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'daki 'dost komşularla' olması nedeniyle nispeten izole olduğunu aktardı.Trump'ın Türkiye'nin ABD'ye ihracatına yüzde 10'luk temel gümrük vergisi koyması hususuna da değinen Şimşek, “Tüm bunlar nispeten yapıcı. Ortalık yatıştığında, Türkiye'nin yatırımcıların gözünde Asya'daki ve diğer yerlerdeki daha sorunlu gelişmekte olan ekonomilerden olumlu bir şekilde ayrışabileceğini umuyor ve buna inanıyoruz” cümlesini kaydetti.ABD verilerine göre geçen yıl ABD ile ikili ticaret 32 milyar dolar ile Türkiye'nin toplam mal ticaretinin yaklaşık yüzde 5'ini oluşturmuş ve Türkiye lehine 1.5 milyar dolar fazla vermişti.'İç siyaset kaynaklı türbülansın etkisi büyük ama kısa süreli etkisi oldu'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması hususunun piyasalara olan etkisine de değinen Şimşek, "İç siyaset kaynaklı türbülansın büyük ama kısa süreli bir etkisi oldu. Şimdi ise türbülans tarife kaynaklı. Göreceli olarak, kırılganlığımız o kadar da kötü değil. Daha yumuşak bir büyüme ile yaşamak zorunda kalabiliriz. Ama şu var ki, ABD tarifeleri gibi dış şoklarla yaşamak zorundasınız" dedi.Şimşek röportajda, Türkiye ekonomisinin yavaşlamasının vergi gelirlerinin düşmesi anlamına geleceğini ve bunun tahmin edilenden 'daha büyük bütçe açığına yol açabileceğini' vurgularken, "Ne olursa olsun harcama disiplinini sürdüreceğiz. Büyük resme baktığımızda bununla yaşayabiliriz" cümlesinin altını çizdi.

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