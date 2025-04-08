https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/dunyanin-en-zengin-sehirleri-2025-raporu-yayimlandi-turkiyede-40-bin-200-dolar-milyoneri-var-1095228296.html

'Dünyanın En Zengin Şehirleri 2025 Raporu' yayımlandı: 'Türkiye'de 40 bin 200, dolar milyoneri var'

'Dünyanın En Zengin Şehirleri 2025 Raporu' yayımlandı: 'Türkiye'de 40 bin 200, dolar milyoneri var'

Sputnik Türkiye

Dünyanın önde gelen yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık danışmanlık firması Henley & Partners ile küresel veri istihbarat şirketi New World Wealth... 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T16:42+0300

2025-04-08T16:42+0300

2025-04-08T16:42+0300

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Rapora göre, ABD, ilk 50 şehir sıralamasında 11 şehirle liderliğini korurken New York 818 centi-milyoner (100 milyon dolar veya üzerinde servete sahip olanlar) ve 66 milyarder dahil 384 bin 500 yüksek net servete sahip bireyle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.New York'u 342 bin 400 milyoner ile San Francisco ve Silikon Vadisi’ni kapsayan Bay Area takip etti.Son 10 yılda zengin sayısında yüzde 98'lik büyüme kaydeden Bay Area, 82 milyarder ile New York'u geride bırakarak teknoloji zenginliğinin küresel merkezi olarak dikkati çekiyor.ABD'den sonra en fazla zengine ev sahipliği yapan ülke ÇinRaporda, 2023'te listede 5 şehir ile yer alan Çin, 2024'te Guangzhou’nun da yer almasıyla birlikte 50 şehir arasında 6 şehirle ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.Çin'in yanında ABD'nin büyük şehirlerinde de zenginlerin sayısı artış kaydediyor.ABD’den Scottsdale yüzde 125 ve West Palm Beach yüzde 112 artarak, son 10 yılda milyoner sayısını ikiye katlayan şehirler arasındaki yerini aldı. Miami yüzde 94, Washington DC yüzde 92 ve Austin yüzde 90 büyüme yaşayan diğer şehirler olarak listede dikkati çekiyor.'Londra ve Moskova'daki zengin sayısı azalıyor'Dünyanın en zengin şehirlerinden biri olan Londra ise sıralamadaki düşüşünü sürdürüyor. 2024'te 5. sıraya gerileyen Londra, bu yıl 215 bin 700 milyonerle 6. sırada yer alıyor. Son 10 yılda yüzde 10’u aşan bir düşüş grafiğine sahip Londra’nın yanı sıra Moskova da geçen 10 yılda yüzde 25’lik düşüşle 40. sıraya gerilemiş durumda. Bu iki şehir, İlk 50 listesinde negatif büyüme gösteren şehirler olarak dikkati çekiyor.Rapora göre, geçen yıl Japonya'da işlem gören Nikkei 225 endeksinin toparlanmasının etkisiyle Tokyo 292 bin 300 milyonerle 3. sıradaki yerini koruyor. Tokyo’nun ardından Singapur 242 bin 400 milyonerle 4. sırada yer alırken, Los Angeles 220 bin 600 milyonerle Londra’yı geçerek 5. sıraya yükseldi.'Türkiye 40 bin 200, dolar milyonerine ev sahipliği yapıyor'Aynı raporda, Türkiye'de 40 bin 200 milyoner, 131 centi-milyoner ve 16 milyarder bulunurken, İstanbul 15 bin milyonere, 58 centi-milyonere ve 10 milyardere ev sahipliği yapıyor.Ülke genelinde tutulan toplam likit servetinin yaklaşık 945 milyar dolar seviyesinde olduğu kaydedilen raporda, kişi başına düşen likit servetin 11 bin 200 dolar olduğu görüldü.Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Henley & Partners Türkiye Yönetici Ortağı Burak Demirel, "İstanbul sadece Türkiye'nin finansal merkezi değil, aynı zamanda Avrupa ile Orta Doğu arasında bir geçiş kapısı. Yüksek net servetli bireyler için sunduğu yaşam tarzı, yatırım fırsatları ve kültürel zenginlikleriyle İstanbul ve Bodrum, küresel servet haritasında her geçen yıl daha görünür hale geliyor" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin, yatırım yoluyla oturum programlarına yoğun ilgi olduğunu anımsatan Demirel, "Uluslararası yatırımcılar için artık sadece bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda güçlü bir alternatif yaşam ve varlık merkezi” dedi.Forbes'in yayımladığı Milyarderler Listesi'nde Türkiye'den 31 kişi yer almıştıYıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5.5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengini ve listede 639'uncu sırada gösterildi.Ülker'i, 4.3 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, 3.2 milyar dolarlık servetiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, 3.1 milyar dolarlık servetiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel ve 3.1 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak izledi.Türkiye'den listede yer alan milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 65.05 milyar dolar olarak hesaplandı.Ayrıca listede, servetini yurt dışındaki şirketler aracılığıyla edinen 4 Türk de yer aldı.Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD merkezli havacılık şirketi Sierra Nevada Corporation'ın Başkanı Eren Özmen ve Üst Yöneticisi Fatih Özmen ile ABD'li yoğurt markası Chobani'nin Kurucusu ve Üst Yöneticisi Hamdi Ulukaya milyarderler listesinde yer alan Türk isimlerden oldu.Forbes'un Milyarderler Listesi'nde 35 Türk yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/erdogan-linc-listelerinde-hedef-gosterilen-yerli-ve-milli-isletmeler-marjinal-sol-orgutler-1095226565.html

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