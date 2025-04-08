Erdoğan: Linç listelerinde hedef gösterilen milli işletmeler marjinal sol örgütler tarafından tehdit edilmiştir

Biz büyüklük sergiledikçe onlar seviyeyi düşürdüler. Sorumlu davrandıkça kışkırtıcı söyleme girdiler. Siyasette düşman yoktur rakip vardır. Siyaset medeniyetin simgesidir. Kavga kargaşa, siyasetin değil ilkelliğin sembolüdür. Siyasette hakarete vandallığa sokak terörüne küfre yer yoktur. Her kim sokağı adres gösteriyorsa kendini inkar ediyor demektir. CHP, marjinal bir örgüt gibi hareket etmekte. Türkiye son 3 haftada CHP'nin faşizan yüzünü gördü. Protesto gösterisi bahanesiyle başlayan sokak eylemleri, milletimizin huzurunu ve Türk ekonomisini hedef alan topyekûn saldırıya evrildi. Linç listelerinde hedef gösterilen yerli ve milli işletmeler ana muhalefetin kara gömleklerine dönüşen marjinal sol örgütler tarafından tehdit edilmiştir.