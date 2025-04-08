https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/erdogan-linc-listelerinde-hedef-gosterilen-yerli-ve-milli-isletmeler-marjinal-sol-orgutler-1095226565.html
Erdoğan: Linç listelerinde hedef gösterilen milli işletmeler marjinal sol örgütler tarafından tehdit edilmiştir
Erdoğan: Linç listelerinde hedef gösterilen milli işletmeler marjinal sol örgütler tarafından tehdit edilmiştir
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Linç listelerinde hedef gösterilen yerli ve milli işletmeler ana muhalefetin kara gömleklilerine dönüşen marjinal sol örgütler... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T14:44+0300
2025-04-08T14:44+0300
2025-04-08T15:30+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
özgür özel
boykot
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda CHP'nin boykot çağrısını eleştirdi:Erdoğan'dan CHP'ye eleştiriErdoğan: Batı'dan destek göremediklerini kabul ettilerCHP'ye faşizm ve mahalle baskısı eleştirisiSokak hayvanları hatırlatmasıCumhurbaşkanı Erdoğan belediyelere de çağrı yaptı ve "Belediye başkanlarımızdan, sokak hayvanları düzenlemesi konusunda sokakları güvenli hale getirmelerini beklediğimi özellikle hatırlatmak istiyorum. Uygulamada direnç gösteren muhalefet kanunu tıpış tıpış uygulayacak" dedi.
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Erdoğan: Linç listelerinde hedef gösterilen milli işletmeler marjinal sol örgütler tarafından tehdit edilmiştir
14:44 08.04.2025 (güncellendi: 15:30 08.04.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Linç listelerinde hedef gösterilen yerli ve milli işletmeler ana muhalefetin kara gömleklilerine dönüşen marjinal sol örgütler tarafından tehdit edilmiştir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda CHP'nin boykot çağrısını eleştirdi:
Biz büyüklük sergiledikçe onlar seviyeyi düşürdüler. Sorumlu davrandıkça kışkırtıcı söyleme girdiler. Siyasette düşman yoktur rakip vardır. Siyaset medeniyetin simgesidir. Kavga kargaşa, siyasetin değil ilkelliğin sembolüdür. Siyasette hakarete vandallığa sokak terörüne küfre yer yoktur. Her kim sokağı adres gösteriyorsa kendini inkar ediyor demektir. CHP, marjinal bir örgüt gibi hareket etmekte. Türkiye son 3 haftada CHP'nin faşizan yüzünü gördü. Protesto gösterisi bahanesiyle başlayan sokak eylemleri, milletimizin huzurunu ve Türk ekonomisini hedef alan topyekûn saldırıya evrildi. Linç listelerinde hedef gösterilen yerli ve milli işletmeler ana muhalefetin kara gömleklerine dönüşen marjinal sol örgütler tarafından tehdit edilmiştir.
Erdoğan'dan CHP'ye eleştiri
Şimdiye kadar kamuoyuna yansıyanlar buzdağının görünen kısmı. İstanbul'un nasıl talan edildiğini, rüşvet çarkının nasıl işletildiğini, bundan kimlerin nemalandığını CHP yönetimi bal gibi biliyor. Bu ucuz siyasettir. Bunu kullanıyorlar, bunun adı milletin aklıyla alay etmek. CHP Genel Başkanına şunu söylüyorum korkunun ecele faydası yok. Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın, adaletin tecellisine engel olamazsınız
Erdoğan: Batı'dan destek göremediklerini kabul ettiler
Büyükşehri, İstanbul'u sarmaşık misali saran şebekenin kollarının nereye uzandığı zamanla daha iyi görülecektir. Anayasamızın bize verdiği yetkiyi harfiyen yerine getireceğiz. Yolsuzlukları savunmak için ülkesini Batı'ya şikayet edenler tarih boyunca yine hayal kırıklığına uğramıştır. Süklüm püklüm yardım istedikleri Batı'dan destek göremediklerini bizzat genel başkan düzeyinde kendileri de kabul etti. Tutarsızlığa ilkesizliğe bak, Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyen, cumhuriyetle yaşıtız diyen bir siyasi parti gidiyor, itibarsızlaşıyor.
CHP'ye faşizm ve mahalle baskısı eleştirisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan "CHP hiç değişmedi, milli iradenin egemenliğini içlerine sindiremedi. Serbest seçimleri asla kabullenemedi bunlar. 3 haftada uyguladıkları faşizme bakın, ellerine biraz daha güç geçtiğinde neler yapacaklarını tahayyül edin. Mahalle baskısının ne demek olduğunu 19 Mart'ta bu yana gösterdiler. Muhalefeti çirkefleşmesi sizi yanıltmasın.
Sokak hayvanları hatırlatması
Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelere de çağrı yaptı ve "Belediye başkanlarımızdan, sokak hayvanları düzenlemesi konusunda sokakları güvenli hale getirmelerini beklediğimi özellikle hatırlatmak istiyorum. Uygulamada direnç gösteren muhalefet kanunu tıpış tıpış uygulayacak" dedi.